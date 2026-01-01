న్యూ ఇయర్ వేళ దేవుడికి "నువ్వుల పులగం" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో భలే రుచిగా!
- పాతకాలం పద్దతిలో పసందైన 'పులగం' - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : January 1, 2026 at 9:40 AM IST
New Year Special Sweet Recipe : కొత్త సంవత్సరం 2026కి స్వాగతం చెప్పేశాం. ఈ రోజున ఉదయాన్నే ఇష్ట దైవాన్ని పూజించి, నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. దీనికోసం ఎప్పుడూ చేసే పాయసం, పరమాన్నం కాకుండా ఈ సారి ఒక స్పెషల్ రెసిపీ చేసుకోండి. అదే, నోరూరించే "నువ్వుల పులగం". అమ్మమ్మల పద్ధతిలో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు. మరి, పాతకాలం నాటి ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పరమాన్నంను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - రెండు కప్పులు
- పచ్చిశనగపప్పు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- తెల్ల నువ్వులు - ఒక కప్పు
- యాలకులు - పది
- పాలు - తగినన్ని
- బెల్లం తురుము - మూడున్నర కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పాయసం చేసుకోవడానికి అనుగుణంగా ఉండే వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యం, పచ్చిశనగపప్పు తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత బియ్యం తీసుకున్న కప్పుతో అందులో ఆరు కప్పుల నీళ్లు, నాలుగు కప్పుల పాలు పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి బాగా ఉడికించుకోవాలి. అన్నం ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యాక స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్కి టర్న్ చేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఒక బర్నర్ మీద అన్నం ఉడికించుకుంటూనే మరో వైపు ఇంకో బర్నర్ మీద పాన్ పెట్టి తెల్ల నువ్వులను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ దోరగా వేయించుకోవాలి.
- నువ్వులు చిటపడలాడుతూ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోనే మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకులను వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్ అవుతున్న అన్నం బాగా ఉడికి, పాలు కాస్త దగ్గరపడ్డాయనుకున్నాక అందులో బెల్లం తురమును వేసుకుని అంతా మంచిగా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టి మరో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆలోపు మరో బర్నర్ మీద ఒక గిన్నెలో కప్పున్నర నుంచి రెండు కప్పుల వరకు పాలను తీసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత రైస్ మిశ్రమంపై ఉన్న మూతను తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఉడికించడం ద్వారా బెల్లం పూర్తిగా కరుగుతుంది. అలాగే, పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి.
- అనంతరం అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల పొడిని యాడ్ చేసుకుని అదంతా మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- నువ్వుల పొడిని వేసి కలిపిన తర్వాత ఒకవేళ పరమాన్నం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేడి చేసుకున్న పాలను అర కప్పు వరకు కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
- మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి తగినన్ని పాలను యాడ్ చేసుకుని మంచిగా కలిపి ఒక నిమిషం ఉడికించిన తర్వాత ఆ గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నెయ్యి - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- బాదం పలుకులు - కొన్ని
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- కిస్మిస్లు - 15
- నువ్వులు - రెండు టీస్పూన్లు
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి ఎర్రగా వేగాక కిస్మిస్లు వేసి వేయించాలి. చివరగా అందులో తెల్ల నువ్వులు వేసి ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ నెయ్యి తాలింపును ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పరమాన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, కమ్మని ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "నువ్వుల పరమాన్నం లేదా నువ్వుల పులగం" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ కొత్త సంవత్సరం వేళ నోరూ తీపి చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా ఇలా నువ్వుల పరమాన్నం చేసుకోండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలోకి కొలత కోసం బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే బెల్లం, వాటర్, ఇతర పదార్థాలను కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఇక్కడ స్వీట్ కాస్త ఎక్కువ తినేవారు బెల్లాన్ని చెప్పినదానికంటే కొద్దిగా పెంచి తీసుకోవచ్చు. తక్కువ తినేవారు మీ రుచిని బట్టి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
