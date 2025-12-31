ETV Bharat / offbeat

న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ : ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ టిక్కా దమ్ బిర్యానీ" - బిగినర్లు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

- హైదరాబాదీ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే 'చికెన్ బిర్యానీ' - తిన్నారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani
New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani (ETV Bharat)
December 31, 2025

New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani : న్యూ ఇయర్ అంటేనే సంబరాలు, సంతోషాల వేడుక. నాన్​వెజ్ ఘుమఘుమలతో విందు భోజనాలూ ఉంటాయి. అందుకే, కొత్త సంవత్సరం వేళ మీకోసం అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే ఒక బిర్యానీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ టిక్కా దమ్ బిర్యానీ". హైదరాబాదీ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే, ఈ బిర్యానీ ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్. ఎవరైనా క్విక్ అండ్ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా హైదరాబాదీ స్టైల్​లో అద్దిరిపోయే ఈ చికెన్ టిక్కా దమ్ బిర్యానీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - బాస్మతి రైస్
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్
  • ఒక కప్పు - పాలు
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
  • గుప్పెడు - పుదీనా
New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani
ఆనియన్స్ (ETV Bharat)

చికెన్ మ్యారినేషన్ కోసం :

  • ఒక కేజీ - బోన్​లెస్ చికెన్
  • రెండు చెక్కలు - నిమ్మరసం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టీస్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • కిలో - పెరుగు
  • రెండు టీస్పూన్లు - కసూరి మేతి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - ఆవనూనె
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కారం
  • రెండు టీస్పూన్లు - గరంమసాలా
  • రెండు టీస్పూన్లు - వేయించిన జీలకర్రపొడి
  • ఒక టీస్పూన్ - యాలకులపొడి
  • రెండు టీస్పూన్లు - శొంఠి పొడి
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
  • రెండు టీస్పూన్లు - కశ్మీరి చిల్లీ పౌడర్
  • అర టీస్పూన్ - రెడ్ ఫుడ్ కలర్
New Year Special Chicken Dum Biryani
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

బిర్యానీ కోసం :

  • నెయ్యి - 400 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పుదీనా తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - ఒక కప్పు
  • లవంగాలు - 15
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • యాలకులు - ఏడెనిమిది
  • దాల్చిన చెక్క - నాలుగు చిన్న ముక్కలు
  • మరాటి మొగ్గలు - నాలుగు
  • షాజీరా - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • అనాస పువ్వులు - నాలుగు
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • నల్ల యాలకులు - నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • యాలకుల పొడి - అర చెంచా
  • కుంకుమ పువ్వు - రెండు టీస్పూన్లు

New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా బాస్మతి బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఒక గంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • తర్వాత బోన్​లెస్​ చికెన్​ను తీసుకుని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై చికెన్​ను ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో రెండు చెక్కల నిమ్మరసం పిండి, ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కోట్ చేసి అరగంట సేపు పక్కనుంచాలి.
  • ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఆ చికెన్​లో పెరుగు, కసూరి మేతి, ఆవనూనె, కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, గరంమసాలా, వేయించిన జీలకర్ర పొడి, యాలకుల పొడి, ధనియాల పొడి, సొంఠి పొడి, కశ్మీరి కారం, రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసుకుని అవన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక గంటపాటు నాననివ్వాలి. వీలైతే ఫ్రిజ్​లో ఉంచితే ఇంకా బెటర్.
New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే పాన్ పెట్టి 200 గ్రాముల నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి వేడయ్యాక మారినేట్ చేసి గంట పాటు పక్కనుంచిన చికెన్ ముక్కలను వేసి బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ముక్కను మెత్తగా కుక్ అవ్వనివ్వాలి.
  • అందుకోసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు సమయం పట్టొచ్చు. అలాగని మెత్తగా, సాఫ్ట్​గా మాత్రం ఉడికించుకోవద్దు.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో నుంచి కేవలం చికెన్ ముక్కలను మాత్రమే గరిటెతో సెపరేట్ చేసి ఒక ప్లేట్​​లో తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
New Year Special Chicken Dum Biryani
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం చల్లారినటువంటి గ్రేవీలో నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల చొప్పున సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు, ఒక కప్పు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల వరకు నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ బర్నర్ మీద ఒక గ్రిల్ పెట్టి దానిపై ఉడికించి చల్లార్చుకున్న చికెన్ ముక్కలను ఉంచి తిప్పుతూ బాగా కాల్చుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలను మంచిగా కాల్చుకున్నాక దింపి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద మరో పాన్​లో నాలుగు లీటర్ల వరకు నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ మరిగిన తర్వాత అందులో లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు, మరాటి మొగ్గలు, షాహిజీరా, అనాస పువ్వులు, జాపత్రి, నల్ల యాలకులు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని కలిపి ఎసరును తెర్ల కాగనివ్వాలి.
New Year Special Chicken Dum Biryani
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఎసరు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు గంటసేపు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్​ను వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని అరచెక్క నిమ్మరసం పిండి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై హై- ఫ్లేమ్ మీద బియ్యాన్ని 60% వరకు కుక్ అవ్వనివ్వాలి.
  • నెక్ట్స్ ఆవిధంగా ఉడికించుకున్న బియ్యాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మసాలా మిశ్రమంలో రెండు లేయర్స్​గా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మిగిలిన రైస్​ మిశ్రమాన్ని మరో 5 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుంటే అది 70% కుక్ అవుతుంది. దాన్ని మరో లేయర్​గా వేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఇంకో ఐదు నిమిషాల పాటు బియ్యం మిశ్రమాన్ని ఉడకనిస్తే మిగతా రైస్ 80% వరకు కుక్ అవుతుంది. దాన్ని ఇంకో లేయర్​గా వేసుకోవాలి.
New Year Special Chicken Tikka Dum Biryani
పాలు (Getty Images)
  • దీంతో పాటు ఎసరులో మిగిలిన మసాలాలన్నింటిని వేసి గరిటెతో రైస్​ని సమానంగా సర్దుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మరో 200 గ్రాముల నెయ్యిని రైస్​పై అంతటా వేసుకోవాలి. అలాగే అన్నం పైన యాలకుల పొడి, రెండు టీస్పూన్లు కుంకుమ పువ్వు నానబెట్టిన వాటర్, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసుకుని, పాలు పోసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రిల్ మీద కాల్చుకున్న చికెన్ ముక్కలను కూడా రైస్ మిశ్రమంపైన నీట్​గా పేర్చుకోవాలి.
  • ఆపై గిన్నె అంచుల వెంబడి ఆవిరి పోకుండా గోధుమపిండి లేదా మైదా పిండిని ఉండగా చేసి పెట్టి తర్వాత మూతపెట్టి అవసరమైతే కాస్త బరువు ఉంచి దమ్ చేసుకోవాలి.
New Year Special Chicken Dum Biryani
నెయ్యి (Getty Images)
  • దమ్ కోసం హై -ఫ్లేమ్ పై ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాలు, లో- ఫ్లేమ్ మీద ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇరవై నిమిషాలు అలా వదిలేసి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, హైదరాబాదీ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ టిక్కా దమ్ బిర్యానీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మీరు, తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ బిర్యానీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది!

