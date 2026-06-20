ఉపాధిహామీ కూలీలు - ఇళ్లు నిర్మిస్తారు, వ్యవసాయం చేస్తారు!
- జీరాంజీ పథకంలో ఈ పనులకు చోటు ఇవ్వాలన్న రాష్ట్రప్రభుత్వం - కేంద్రం ఓకే అంటే సరికొత్త రూపు!
Published : June 20, 2026 at 2:44 PM IST
VB G ram G Scheme in Telangana : జులై నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం వీబీ-జీరాంజీ పథకాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించబోతోంది. పాత ఉపాధి హామీ పథకాన్ని మార్చి ఈ కొత్త స్కీమ్ తెచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పథకంలో 318 పనులను చేర్చారు. ఇంకా పని దినాలను 125 రోజులు చేశారు. అయితే, ఈ పనుల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను కూడా చేర్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది. అంతేకాదు, కూరగాయల పందిళ్ల సాగును కూడా చేర్చాలని సూచించింది.
ఈ పథకంలో ఎలాంటి పనులు చేపట్టాలనే విషయమై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలను రూపొందించి, రాష్ట్రాలకు పంపించింది. ఇంకా కొత్తగా ఏవైనా ప్రతిపాదనలు ఉంటే సూచించాలని చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ, పంచాయతీరాజ్ అధికారులు అన్ని శాఖలతోనూ విస్తృతంగా సంప్రదించి, కొత్త ప్రతిపాదనలు తయారు చేశారు. వీటిని కేంద్రానికి పంపించారు.
అందులో ఉన్నవి ఇవే :
- తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల స్కీమ్ భారీ స్థాయిలో నడుస్తోంది. అందువల్ల జీరాంజీ పథకంలో దీన్ని కూడా చేర్చాలని రాష్ట్ర సర్కారు కేంద్రాన్ని కోరింది.
- ఇంకా తెలంగాణలో కూరగాయల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. రాష్ట్రం మొత్తం మీద కేవలం లక్ష ఎకరాల పైచిలుకులోనే కాయగూరల సాగు కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భారీ స్థాయిలో దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్ర అవసరాల్లో సుమారు 60 శాతానికి పైగా ఈ దిగుమతులు ఉంటున్నాయి. అందువల్ల జీరాంజీలో వీటి సాగును చేర్చాలని రాష్ట్రం కోరింది. పాత ఉపాధి హామీలో ఉద్యాన పంటలకు అవకాశం ఉంది.
- ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల వ్యవసాయ భూములు దెబ్బతింటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు వర్షాలు భారీగా కురిసి, వరదలు ముంచెత్తినప్పుడు సాగు భూముల్లో ఇసుక మేటలు వేస్తుంది. దీనివల్ల అవి సాగుకు పనికిరాకుండా పోతాయి. ఇలాంటి వాటిని తిరిగి సాగుకు అనుకూలంగా మార్చడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. అందుకే, ఉపాధి హామీలో ఈ భూముల పునరుద్ధరణనూ చేర్చాలని కోరింది.
- ప్రజల ఆరోగ్యానికి అన్ని రకాల పోషకాలనూ ఆహారంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ, గ్రామీణ కుటుంబాల్లో చాలా మంది నిత్యం ఒకేతరహా భోజనాన్ని తీసుకుంటారు. దీనివల్ల పోషకాహార లోపం వారిని వేధిస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని నివారించడానికి పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలను ఒకే చోట పెంచడం ద్వారా.. పోషకాలన్నీ ఒకేసారి ప్రజలకు చేరువ చేసే అవకాశం ఉంటుందని రాష్ట్రం భావిస్తోంది. అందుకే.. న్యూట్రిగార్డెన్ల ఏర్పాటును ప్రతిపాదించింది. ఇందులో అన్నిటినీ ఒకేచోట పండించొచ్చన్నది రాష్ట్రం భావన.
- బ్లాక్ ప్లాంటేషన్ ఉద్యానవనాల్లో భూమి, నీటి సంరక్షణ కోసం కందకాల నిర్మాణాలు అవసరమని, వాటిన కూడా ఇందులో చేర్చాలని కోరింది. వీటి ద్వారా నేలలో తేమ నిల్వ పెరుగుతుందని, ఇంకా వర్షపు నీటి ప్రవాహ వేగం తగ్గుతుందని పేర్కొంది.
- వ్యక్తిగత భూముల్లో శాశ్వతంగా పశుగ్రాస క్షేత్రాలను అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్నట్టు తెలిపింది. దీనితో వర్షాలు సరిగా కురవని సమయంలో పశుగ్రాసం కొరత నివారించవచ్చని తెలిపింది. ఇంకా పశుసంవర్థకంపై ఆధారపడుతున్నవారికి కూడా మేలు కలుగుతుందని పేర్కొంది. కాబట్టి వీటిని కూడా జీరాంజీలో చేర్చాలని సూచించింది.
- పట్టు పరిశ్రమలో మల్బరీ తోటల పెంపకం, షెడ్ల నిర్మాణం చేపట్టడం వల్ల స్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించవచ్చని, పర్యావరణ పరిరక్షణతోపాటు దీర్ఘకాలిక జీవనోపాధి కోసం వ్యక్తిగత భూముల్లో వెదురు తోటల పెంపకాన్ని కూడా చేపట్టాలని భావిస్తున్నట్టు తెలిపింది.
- ఇంకా భూగర్భ జలాల పెంపు, కొండ ప్రాంతాల్లో నీటి సంరక్షణ, నేల కోత నివారణ వంటి వాటికోసం నీటి కందకాల నిర్మాణం చేపట్టడం అవసరమని సూచించింది. అందువల్ల వీటికి కూడా ఈ పథకంలో చోటు ఇవ్వాలని కోరింది.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదలను కేంద్రం అంగీకరిస్తే.. ఉపాధి హామీ పథకం కొత్తరూపు సంతరించుకుంటుంది. మరి, కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి.