సరికొత్త పద్ధతిలో "టమాటా చట్నీ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - రొటీన్ చట్నీలు పక్కన పెట్టేస్తారు!
-టిఫెన్ బండి స్టైల్ "టమాటా జారు చట్నీ" - ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : November 11, 2025 at 3:37 PM IST
New Way Tomato Chutney: టమాటా చట్నీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. పల్లీ చట్నీ తర్వాత మెజార్టీ పీపుల్ టిఫెన్స్లోకి దీనిని ట్రై చేస్తుంటారు. ఇక ఈ పచ్చడినికి కూడా చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కాస్త వైరైటీగా టమాటా పచ్చడి చేయండి. దీనినే తక్కాళి తన్ని చట్నీ, జారు చట్నీ అని కూడా అంటుంటారు. కమ్మగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి ఇడ్లీలు, దోశలతో కలిపి తింటుంటే కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా పచ్చడి తినేవారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్ను అందిస్తుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - 4(పెద్దవి)
- ఎండుమిర్చి - 8
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- బెల్లం - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో లీటర్ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఉడికించాలి.
- టమాటాలు ఉడికి పై పొట్టు సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- టమాటాలపై ఉండే తోలు తీసేయాలి. మిక్సీజార్లోకి ఉడికించి పొట్టు తీసిన టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఇంగువ, వెల్లుల్లి, అల్లం తరుగు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం పసుపు, కారం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు మగ్గించాలి.
- ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిన తర్వాత టమాటా ప్యూరీ, బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా మిశ్రమంలోకి అర కప్పు నీళ్లు, కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేసి బాగా కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- 5 నిమిషాల తర్వాత అంటే మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
