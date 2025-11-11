ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త పద్ధతిలో "టమాటా చట్నీ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - రొటీన్​ చట్నీలు పక్కన పెట్టేస్తారు!

-టిఫెన్ బండి స్టైల్ "టమాటా జారు చట్నీ" - ఈ ప్రాసెస్​లో చేస్తే సూపర్​గా ఉంటుంది!

New Way Tomato Chutney
New Way Tomato Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025

2 Min Read
New Way Tomato Chutney: టమాటా చట్నీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. పల్లీ చట్నీ తర్వాత మెజార్టీ పీపుల్​ టిఫెన్స్​లోకి దీనిని ట్రై చేస్తుంటారు. ఇక ఈ పచ్చడినికి కూడా చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా కాస్త వైరైటీగా టమాటా పచ్చడి చేయండి. దీనినే తక్కాళి తన్ని చట్నీ, జారు చట్నీ అని కూడా అంటుంటారు. కమ్మగా, కారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి ఇడ్లీలు, దోశలతో కలిపి తింటుంటే కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా పచ్చడి తినేవారికి ఇది సరికొత్త టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. అతి తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Tomato
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • టమాటాలు - 4(పెద్దవి)
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • బెల్లం - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Dry Chilli
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో లీటర్​ నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. వాటర్​ బాగా బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి ఉడికించాలి.
  • టమాటాలు ఉడికి పై పొట్టు సెపరేట్​ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయలను సన్నగా తురుముకోవాలి. అలాగే అల్లంపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై ఉండే పొట్టు తీసేసి చిన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • టమాటాలపై ఉండే తోలు తీసేయాలి. మిక్సీజార్​లోకి ఉడికించి పొట్టు తీసిన టమాటాలు, ఎండుమిర్చి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఇంగువ, వెల్లుల్లి, అల్లం తరుగు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం పసుపు, కారం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు మగ్గించాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగిన తర్వాత టమాటా ప్యూరీ, బెల్లం తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
Corn Flour
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు టమాటా మిశ్రమంలోకి అర కప్పు నీళ్లు, కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమం వేసి బాగా కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత అంటే మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
New Way Tomato Chutney
టమాటా జారు చట్నీ (ETV Bharat)

