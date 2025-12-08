ETV Bharat / offbeat

వంకాయలను మిక్సీ పట్టి ఇలా "కర్రీ" చేయండి - అద్భుతమైన టేస్ట్​తో నోరూరిస్తుంది!

నయా స్టైల్​లో నోరూరించే 'వంకాయ గుజ్జు కూర' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

New Style Vankaya Curry
New Style Vankaya Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Style Vankaya Curry : మనలో చాలా మంది వంకాయతో చేసిన వంటకాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, మీరు ఇప్పటి వరకు వంకాయతో ఎన్నో రకాల వెరైటీ కర్రీలు చేసుకుని ఉంటారు. కానీ, ఎప్పుడైనా వంకాయలను మిక్సీ పట్టి ఇలా "గుజ్జు కూర" ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి. వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా ఏది చేసుకున్నా అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్​కు ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ వెరైటీ వంకాయ గుజ్జు కూరను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Style Vankaya Curry
New Style Vankaya Curry (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకేజీ - వంకాయలు
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • రెండు - టమాటాలు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • అరచెంచా - పసుపు
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • పావుచెంచా - మెంతులు
  • చెంచా - తాలింపు దినుసులు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • ఐదారు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
  • ఒకటిన్నర చెంచా - ధనియాలపొడి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • ఒక చెంచా - కారం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పావు కప్పు - చింతపండు నీళ్లు

అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి కమ్మని "క్యాప్సికం పచ్చడి" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

New Style Vankaya Curry
New Style Vankaya Curry (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ వంకాయ కర్రీ తయారీకి ముందుగా ఒక బౌల్​లో కాస్త చింతపండును తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన తాజా గుండ్రటి తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని పొడుగ్గా చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కోసి ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కల్లా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి పావు కప్పు పరిమాణంలో రసం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
New Style Vankaya Curry
New Style Vankaya Curry (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి వేడయ్యాక ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ, టమాటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • అవి కాస్త వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ ముక్కలన్నింటినీ మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
New Style Vankaya Curry
New Style Vankaya Curry (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్‌ మీద పాన్​ని పెట్టి మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, పోపు దినుసులు, ఎండుమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వేయించిన వంకాయ-ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
New Style Vankaya Curry
New Style Vankaya Curry (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం బాగా మగ్గి, ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వంకాయ గుజ్జు కూర" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారిలా ట్రై చేయండి. భలే కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది!

ఆకుకూరలతో అద్దిరిపోయే "మటన్ కర్రీ" - ముక్క మెత్తగా ఉడికి పిల్లలకూ నచ్చుతుంది!

ఆంధ్ర స్టైల్​ "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చి, పల్లీలతో అద్దిరిపోద్ది!

TAGGED:

VANKAYA CURRY
BRINJAL RECIPES
VANKAYA GUJJU KURA
వంకాయ గుజ్జు కూర తయారీ
NEW STYLE VANKAYA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.