Tomato Kobbari Chutney Recipe (ETV Bharat)
Tomato Kobbari Chutney Recipe : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే పచ్చళ్లలో "టమాటా పచ్చడి" ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలేమి లేనప్పుడు, రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోరింగ్​గా అనిపించినప్పుడు చాలా మంది ఈ పచ్చడి చేసుకోవడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కొంతమంది పచ్చిమిర్చితో, ఇంకొందరు ఎండుకారంతో వివిధ రకాల కాంబినేషన్స్​లో దీన్ని రెడీ చేస్తుంటారు.

ఇంటిల్లిపాదీ ఈ పచ్చడిని చాలా ఇష్టంగానూ తింటుంటారు. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా స్టైల్ "టమాటా పచ్చడిని" తీసుకొచ్చాం. కొబ్బరి తురుము, ఉల్లిపాయ ముక్కల కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకీ చాలా బాగుంటుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ టమాటా చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Chutney Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావు కిలో - టమాటాలు
  • రెండు కప్పులు - కొబ్బరి తురుము
  • రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
  • అరంగుళం ముక్క - అల్లం
  • నాలుగు రెబ్బలు - వెల్లుల్లి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • మూడు స్పూన్లు - నూనె
  • నిమ్మకాయంత - చింతపండు
  • ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఒక స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ముప్పావు స్పూన్ - ఆవాలు
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • ఒకట్రెండు - ఎండుమిర్చి
  • పావు స్పూన్ - ఇంగువ
  • గుప్పెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • గుప్పెడు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు

Tomato Chutney Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు రెండు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నని కొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గుప్పెడు పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Tomato Chutney Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉన్న పాత్ర పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి వేయించాలి. అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన టమాటా మిశ్రమం, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Tomato Chutney Recipe
చింతపండు (Getty Images)
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొబ్బరి తురుమును జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేయాలి.
  • అవి చిటపటలాడుతుండగా శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ ఒక్కొక్కటిగా వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించాలి.
Tomato Chutney Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగులను యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నయా స్టైల్​లో నోరూరించే "టమాటా-కొబ్బరి చట్నీ" నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పటిలాకాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో టమాటా చట్నీని ట్రై చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Tomato Chutney Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

