ఇది ఎప్పుడు చేసే "టమాటా చట్నీ" కాదు - నయా స్టైల్లో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
టమాటా, కొబ్బరి కాంబినేషన్లో కిర్రాక్ చట్నీ - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి సూపర్ ఉంటుంది!
Published : February 3, 2026 at 1:01 PM IST
Tomato Kobbari Chutney Recipe : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే పచ్చళ్లలో "టమాటా పచ్చడి" ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఇంట్లో కూరగాయలేమి లేనప్పుడు, రెగ్యులర్ కర్రీలు తిని బోరింగ్గా అనిపించినప్పుడు చాలా మంది ఈ పచ్చడి చేసుకోవడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కొంతమంది పచ్చిమిర్చితో, ఇంకొందరు ఎండుకారంతో వివిధ రకాల కాంబినేషన్స్లో దీన్ని రెడీ చేస్తుంటారు.
ఇంటిల్లిపాదీ ఈ పచ్చడిని చాలా ఇష్టంగానూ తింటుంటారు. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా స్టైల్ "టమాటా పచ్చడిని" తీసుకొచ్చాం. కొబ్బరి తురుము, ఉల్లిపాయ ముక్కల కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకీ చాలా బాగుంటుంది. మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ టమాటా చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పావు కిలో - టమాటాలు
- రెండు కప్పులు - కొబ్బరి తురుము
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- అరంగుళం ముక్క - అల్లం
- నాలుగు రెబ్బలు - వెల్లుల్లి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- మూడు స్పూన్లు - నూనె
- నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- ఒక స్పూన్ - శనగపప్పు
- ఒక స్పూన్ - మినప్పప్పు
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్ర
- ముప్పావు స్పూన్ - ఆవాలు
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- ఒకట్రెండు - ఎండుమిర్చి
- పావు స్పూన్ - ఇంగువ
- గుప్పెడు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- గుప్పెడు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
మార్నింగ్ "టిఫెన్" ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - మీ కోసమే ఈ ఇన్స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- చింతపండు నానేలోపు రెండు కప్పుల పరిమాణంలో సన్నని కొబ్బరి తురుమును రెడీ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా గుప్పెడు పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అడుగుభాగం మందంగా ఉన్న పాత్ర పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి వేయించాలి. అవి మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన టమాటా మిశ్రమం, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కొబ్బరి తురుమును జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేయాలి.
- అవి చిటపటలాడుతుండగా శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ ఒక్కొక్కటిగా వేసి తాలింపును చక్కగా వేయించాలి.
- అనంతరం ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర తరుగులను యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నయా స్టైల్లో నోరూరించే "టమాటా-కొబ్బరి చట్నీ" నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పటిలాకాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో టమాటా చట్నీని ట్రై చేసి చూడండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
స్ట్రీట్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సమోసాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే "ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!