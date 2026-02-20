సరికొత్తగా "టమాటా చారు" - వేడివేడిగా అద్భుతంగా ఉంటుంది - తినడం కాదు తాగేస్తారు!
Published : February 20, 2026 at 12:10 PM IST
New Style Tomato Charu: అన్నంలోకి ఎంత రుచికరమైన కూరతో తిన్నా.. చివరన ఓ ముద్ద చారుతో తింటేనే అదో తృప్తి. అందుకే మెజార్టీ మహిళలు కూరలతోపాటు ఏదో ఒక రసం రెసిపీ చేస్తుంటారు. ఇక రసం అనగానే అందరి చూపూ టమాటాల పైనే ఉంటుంది. నిజమే టమాటాలతో చేసే చారు రుచి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, అందరూ తినే టమాటా చారును ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఈ స్టైల్లో చేయండి. మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా చారు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- టమాటాలు - ముప్పావు కేజీ
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20 రెబ్బలు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమలు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను పొడుగ్గా, సన్నగా చీల్చుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి టమాటా ముక్కలు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, పసుపు, 1 టేబుల్స్పూన్ నూనె, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- టమాటా మిశ్రమం చల్లారినాక చేతితో పిండుతూ మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అందులోకి పులుపు, ఉప్పుకు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటాలు ఉడికించగా మిగిలిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేయి వేయించాలి.
- ఇవి మంచిగా వేగినాక సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- ఉల్లిపాయలు లైట్గా వేగిన తర్వాత పసుపు వేసి కలిపి మరో నిమిషం ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఉడికించి రెడీగా ఉంచిన టమాటా చారు పోసి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని ఉడికించాలి.
- చారు బాగా మసులుతున్నప్పుడు మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో అద్భుతంగా ఉండే టమాటా చారు రెడీ.
చిట్కాలు:
- ఈ చారు కోసం బాగా పండిన టమాటాలు ఉపయోగిస్తే గుజ్జు ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు రసం రుచి బాగుంటుంది.
- ఇందులో వాడే పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, మిరియాల ఘాటు సరిపోతుంది. విడిగా కారం వేయాల్సిన పనిలేదు. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే 1 టీస్పూన్ అంత చారు మరిగేటప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
