పచ్చికొబ్బరి, పాలతో పసందైన "సొరకాయ కర్రీ" - తక్కువ మసాలాలతో నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినే 'సొరకాయ కూర' - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోయే కాంబో!

New Style Sorakaya Curry
New Style Sorakaya Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
New Style Sorakaya Curry : రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే ఉంటుంది. అందులోనూ సొరకాయతో చేసే వంటలు అంటే యమాబోర్ అనేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "సొరకాయ కొబ్బరి కూర". పచ్చికొబ్బరి, పాల కాంబినేషన్​లో తక్కువ మసాలాలు, నూనెతో ఈ కర్రీ మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చపాతీ, పూరీ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గా నెక్ట్స్ లెవల్​ టేస్ట్​నిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి తిన్నా చాలా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలతో పాటు సొరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ దీన్ని కమ్మగా తినేస్తారు. బ్యాచిలర్స్​ సహా అందరూ ఈ కర్రీని చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ సొరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Style Sorakaya Curry
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - ఒకటి(కిలో)
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిశనగపప్పు - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • పెద్ద సైజ్ టమాటాలు - రెండు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

New Style Sorakaya Curry
సొరకాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక లేత సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని గింజలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అర కప్పు సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
New Style Sorakaya Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గాక పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా లో ఫ్లేమ్​లో అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి తక్కువ మంటపై అవి మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటాలు లైట్​గా మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూత పెట్టకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
New Style Sorakaya Curry
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సొరకాయ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి
  • సొరకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు మిక్సీ జార్​లో పచ్చిమిర్చి, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బరకగా, పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న సొరకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి-కొబ్బరి పేస్ట్​ను జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
New Style Sorakaya Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • అలా మగ్గించుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి పాలు లేదా నార్మల్​ పాలు పోసి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇక చివరగా దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "సొరకాయ కొబ్బరి కూర" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'సొరకాయ కూర' చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

