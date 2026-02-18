పచ్చికొబ్బరి, పాలతో పసందైన "సొరకాయ కర్రీ" - తక్కువ మసాలాలతో నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!
నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినే 'సొరకాయ కూర' - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోయే కాంబో!
Published : February 18, 2026 at 10:52 AM IST
New Style Sorakaya Curry : రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే ఉంటుంది. అందులోనూ సొరకాయతో చేసే వంటలు అంటే యమాబోర్ అనేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "సొరకాయ కొబ్బరి కూర". పచ్చికొబ్బరి, పాల కాంబినేషన్లో తక్కువ మసాలాలు, నూనెతో ఈ కర్రీ మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చపాతీ, పూరీ వంటి వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గా నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్నిస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి తిన్నా చాలా చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలతో పాటు సొరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ దీన్ని కమ్మగా తినేస్తారు. బ్యాచిలర్స్ సహా అందరూ ఈ కర్రీని చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ సొరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - ఒకటి(కిలో)
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- పచ్చిశనగపప్పు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- పెద్ద సైజ్ టమాటాలు - రెండు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15 నుంచి 20
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక లేత సొరకాయను తీసుకుని పీలర్తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని గింజలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అర కప్పు సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో ఆరేడు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి పోపును చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు వేగిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గాక పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా లో ఫ్లేమ్లో అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి తక్కువ మంటపై అవి మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు లైట్గా మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సొరకాయ ముక్కలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి
- సొరకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు మిక్సీ జార్లో పచ్చిమిర్చి, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి బరకగా, పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడుకుతున్న సొరకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి-కొబ్బరి పేస్ట్ను జత చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో నాలుగైదు నిమిషాలు కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- అలా మగ్గించుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరి పాలు లేదా నార్మల్ పాలు పోసి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి 10 నుంచి 12 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. ఇక చివరగా దింపే ముందు సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "సొరకాయ కొబ్బరి కూర" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'సొరకాయ కూర' చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
