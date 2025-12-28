పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "హరియాలీ మటన్ ఫ్రై" - ముక్క మెత్తగా, టేస్ట్ అదిరేలా!
Published : December 28, 2025 at 6:53 AM IST
Mutton Fry Recipe : వీకెండ్ వస్తోందంటే చాలు మాంసాహార ప్రియులకు పండగే. మార్కెట్లో చికెన్, మటన్, చేపల ధరలు ఎలా ఉన్నా ఏదో ఒకటి తప్పక తినాలనుకుంటారు నాన్వెజ్ లవర్స్. అందులోనూ మటన్కు ఉండే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వేరు. అయితే, మటన్ కర్రీని ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొట్టిందా? ఈ వీకెండ్ వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "హరియాలీ మటన్ ఫ్రై".
ఈ కర్రీ మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడుతూ నోరూరిస్తోంది. ముక్క మెత్తగా ఉడికి అద్భుతంగా ఉండే ఈ వేపుడును అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా నేరుగానే తినేస్తారు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలూ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తింటారు. మొదటిసారి చేసుకునేవారైనా ఈ పద్ధతిలో సూపర్ టేస్టీగా మటన్ వేపుడును తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ వెరైటీ మటన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకిలో - మటన్
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- అర చెంచా - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- అర కప్పు - పెరుగు
- కారం - రెండు చెంచాలు (రుచికి తగినంత)
- ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- గుప్పెడు - కరివేపాకు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - సోంపు
- నాలుగైదు - లవంగాలు
- రెండు - యాలకులు
- చిన్న ముక్క - దాల్చినచెక్క
- అర కప్పు - నూనె
- పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ నోరూరించే మటన్ కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా మటన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన మటన్ ముక్కలు, పసుపు, తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, కారం, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు, రెండు చెంచాల నూనె వేసి అవన్నీ ముక్కలకు మంచిగా పట్టేలా కలిపి మూతపెట్టి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి జీలకర్ర, సోంపు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, యాలకులు వేసి సన్నని సెగ మీద వేయించుకోవాలి.
- అవి దోరగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసుకుని మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం కాస్త చల్లారాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంతవరకూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న మటన్ కాస్త ముదురుదైనట్లయితే మరో ఒకట్రెండు విజిల్స్ ఎక్కువగా ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం మటన్ ఫ్రై తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాక ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఈ కూర ఉడుకుతున్నప్పుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు పొడిని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేస్తూ కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగి కూర పొడిపొడిగా అయ్యాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "హరియాలీ మటన్ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి ఈ స్టైల్లో మటన్ వేపుడు చేసి చూడండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ముక్క మిగల్చకుండా కమ్మగా తింటారు.
