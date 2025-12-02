నయా పద్ధతిలో నోరూరించే "కొబ్బరి పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
పచ్చికొబ్బరితో పసందైన పచ్చడి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Published : December 2, 2025 at 5:17 PM IST
New Style Kobbari Pachadi Recipe : కొంతమంది అన్నంలోకి కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ టమాటా, దోసకాయ, ఉల్లిపాయ పచ్చడిని ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, పచ్చికొబ్బరితో పసందైన "పచ్చడి". టమాటా, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ 'కొబ్బరి పచ్చడి' వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. అలాగే, దీనిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకీ చాలా బాగుంటుంది. పైగా, ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ నయా కొబ్బరి పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- టమాటాలు - నాలుగు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చీలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు పచ్చిమిర్చి వద్దనుకుంటే వాటి ప్లేస్లో తగినన్ని ఎండుమిర్చిలను వేసుకుని కూడా ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
- నెక్ట్స్ అదే నూనెలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా వేయించాలి.
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేగాక వాటిని పచ్చిమిర్చీలు ఉన్న ప్లేట్లోకే తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆపై అందులోనే చింతపండు, కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. టమాటాలు మెత్తగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించిన పచ్చిమిర్చి, పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని వీలైనంత మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో మగ్గించుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి పోపును మంచిగా ఫ్రై చేయాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే కమ్మని "పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
