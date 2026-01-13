ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చికెన్ కర్రీ" - ఎండుమిర్చి ఉల్లిపాయ పేస్ట్తో రుచి అద్దిరిపోతుంది!
సరికొత్త స్టైల్లో నోరూరించే 'చికెన్ కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Published : January 13, 2026 at 2:37 PM IST
Red Chicken Curry Recipe : ఇంట్లో చికెన్ తెచ్చామంటే వేపుడు, మసాలా కర్రీ, పులుసు, బిర్యానీ వంటివి ట్రై చేస్తుంటాం. ఇంకా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు గోంగూర, మెంతికూర వంటి ఆకుకూరల కాంబినేషన్లో చికెన్ కర్రీ వండుతుంటాం. అయితే, ఎప్పటిలా కాకుండా చికెన్ కర్రీని కాస్త కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "రెడ్ చికెన్ కర్రీ". ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కాంబినేషన్లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ చిక్కని గ్రేవీతో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. పులావ్, జీరా రైస్, చపాతీ, పూరీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో వండి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. ఎలాగూ సంక్రాంతికి చికెన్ వండుతారు కాబట్టి ఓసారి ఈ స్టైల్లో ట్రై చేయండి. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - ఒక కిలో
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - ఎనిమిది
- యాలకులు - ఆరు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
- ధనియాలపొడి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- చికెన్ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
ఎండుమిర్చి పేస్ట్ కోసం :
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- టమాటాలు - రెండు(పెద్ద సైజ్వి)
- జీడిపప్పులు - పదిహేను
- ఎండుమిర్చి - 20(రుచికి తగినన్ని)
- కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ - 8 నుంచి 10
పచ్చిమిర్చితో పసందైన "చికెన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో పండగే!!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను నీట్గా కడిగి సన్నగా, పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీకి మంచి రుచినిచ్చే ఉల్లిపాయ-ఎండుమిర్చి పేస్ట్ను రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, జీడిపప్పులు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలు, కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మీ దగ్గర కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ ఉంటేనే వేసుకోండి. లేదంటే నార్మల్గానే మిగతా ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయండి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఎండుమిర్చి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఆపై అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద బాగా మగ్గనివ్వాలి.
- ఎండుమిర్చి మిశ్రమంలోని నీళ్లు ఇంకిపోయి అన్నీ మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేసుకుని అవసరమనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అదే పాన్లో తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని చికెన్ ముక్కల్లో నుంచి నీరంతా ఇంకిపోయి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ-ఎండుమిర్చి పేస్ట్ను వేసుకుని కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద మళ్లీ ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
- ఎండుమిర్చి పేస్ట్ చికెన్ ముక్కలకు బాగా పట్టి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, చికెన్ మసాలా వేసుకుని ఒకసారి మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలపాలి.
- ఇదే స్టేజ్లో ఒకసారి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కసూరి మేతి వేసి కలిపి మళ్లీ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్తో ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సంక్రాంతికి ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "టమాటా గుడ్డు పులుసు" - బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ 65" - ముక్క కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!