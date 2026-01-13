ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చికెన్ కర్రీ" - ఎండుమిర్చి ఉల్లిపాయ పేస్ట్​తో రుచి అద్దిరిపోతుంది!

సరికొత్త స్టైల్​లో నోరూరించే 'చికెన్ కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

Red Chicken Curry Recipe
Red Chicken Curry Recipe (ETV Bharat)
Red Chicken Curry Recipe : ఇంట్లో చికెన్‌ తెచ్చామంటే వేపుడు, మసాలా కర్రీ, పులుసు, బిర్యానీ వంటివి ట్రై చేస్తుంటాం. ఇంకా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు గోంగూర, మెంతికూర వంటి ఆకుకూరల కాంబినేషన్​లో చికెన్ కర్రీ వండుతుంటాం. అయితే, ఎప్పటిలా కాకుండా చికెన్ కర్రీని కాస్త కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "రెడ్ చికెన్ కర్రీ". ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ చిక్కని గ్రేవీతో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. పులావ్, జీరా రైస్, చపాతీ, పూరీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో వండి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. ఎలాగూ సంక్రాంతికి చికెన్​ వండుతారు కాబట్టి ఓసారి ఈ స్టైల్లో ట్రై చేయండి. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Curry Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - ఒక కిలో
  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - ఎనిమిది
  • యాలకులు - ఆరు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • ధనియాలపొడి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • చికెన్ మసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Chicken Curry Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

ఎండుమిర్చి పేస్ట్ కోసం :

  • ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • టమాటాలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • జీడిపప్పులు - పదిహేను
  • ఎండుమిర్చి - 20(రుచికి తగినన్ని)
  • కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ - 8 నుంచి 10

Chicken Curry Recipe
జీడిపప్పులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను నీట్​గా కడిగి సన్నగా, పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీకి మంచి రుచినిచ్చే ఉల్లిపాయ-ఎండుమిర్చి పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Chicken Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, జీడిపప్పులు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలు, కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీని ముక్కలుగా తుంచి వేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీ దగ్గర కశ్మీరి రెడ్ చిల్లీ ఉంటేనే వేసుకోండి. లేదంటే నార్మల్​గానే మిగతా ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయండి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఎండుమిర్చి మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఆపై అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద బాగా మగ్గనివ్వాలి.
  • ఎండుమిర్చి మిశ్రమంలోని నీళ్లు ఇంకిపోయి అన్నీ మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Chicken Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేసుకుని అవసరమనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అదే పాన్​లో తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
Chicken Curry Recipe
అల్లం (Getty Images)
  • తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని చికెన్ ముక్కల్లో నుంచి నీరంతా ఇంకిపోయి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ-ఎండుమిర్చి పేస్ట్​ను వేసుకుని కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద మళ్లీ ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఎండుమిర్చి పేస్ట్ చికెన్ ముక్కలకు బాగా పట్టి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, చికెన్ మసాలా వేసుకుని ఒకసారి మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మరోసారి బాగా కలపాలి.
Chicken Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇదే స్టేజ్​లో ఒకసారి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూత ఉంచి ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కసూరి మేతి వేసి కలిపి మళ్లీ మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్​తో ఘుమఘుమలాడే "రెడ్ చికెన్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సంక్రాంతికి ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

