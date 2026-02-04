తక్కువ మసాలాలతో "తోటకూర చికెన్ కర్రీ" - అల్టిమేట్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతుంది!
- చికెన్తో ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం "కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Published : February 4, 2026 at 2:06 PM IST
New Style Chicken Curry Recipe : "తోటకూర" ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే ఆకుకూరల్లో ఒకటి. నార్మల్గా దీనితో పప్పు, వేపుడు, ఉల్లిపాయతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడు అవేకాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ". ఆకుకూర కాంబోలో తయారయ్యే ఈ కర్రీ రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటి కంటే కమ్మగా ఉంటుంది. రైస్, రోటీ, చపాతీ, పులావ్ ఇలా ఏది చేసుకున్నా అందులోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. తోటకూర తినని వాళ్లూ ఈ నాన్వెజ్ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు. మరి, తక్కువ మసాలాలతో నోరూరించే ఈ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కిలో
- తోటకూర తరుగు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- పసుపు - కొద్దిగా
- కారం - రుచికి తగినంత
- ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
- టమాటాలు - మూడ్నాలుగు (మీడియం సైజ్వి)
- పెరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
- గరంమసాలా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
కుక్కర్లో కమ్మని "కోడిగుడ్డు పులుసు" - నిమిషాల్లోనే తయార్!
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను కాడల నుంచి సెపరేట్ చేసుకుని తరిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై తోటకూర తరుగును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, చికెన్ను మీకు కావాల్సిన సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకుని, శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకుని అవన్నీ కలిసేలా లో-ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం అందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేసి మసాలా మిశ్రమం చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుతూ రెండుమూడు నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో వాటర్ ఏమీ వేయవద్దు. చికెన్ నుంచి ఊరే వాటర్తోనే ముక్క ఉడికేస్తుంది.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న తోటకూర తరగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని టమాటా ముక్కలు, పెరుగు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడు నుంచి పది నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- చికెన్ చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా కొద్దిగా గరంమసాలా, కొంచెం సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి స్టఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తోటకూర ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి తోటకూర కాంబినేషన్లో ఇలా చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి.
- తక్కువ మసాలాలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
కమ్మని "చికెన్ పులిహోర" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది - తయారీ ఈజీ!
మెంతికూరతో మతిపోగొట్టే "చేపల కూర" - చింతపండు వేయకుండానే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!