Chicken Curry Recipe
Chicken Curry Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 4, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
New Style Chicken Curry Recipe : "తోటకూర" ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే ఆకుకూరల్లో ఒకటి. నార్మల్​గా దీనితో పప్పు, వేపుడు, ఉల్లిపాయతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడు అవేకాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, ఘుమఘుమలాడే "తోటకూర చికెన్ కర్రీ". ఆకుకూర కాంబోలో తయారయ్యే ఈ కర్రీ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటి కంటే కమ్మగా ఉంటుంది. రైస్, రోటీ, చపాతీ, పులావ్ ఇలా ఏది చేసుకున్నా అందులోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. తోటకూర తినని వాళ్లూ ఈ నాన్​వెజ్ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు. మరి, తక్కువ మసాలాలతో నోరూరించే ఈ చికెన్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Curry Recipe
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కిలో
  • తోటకూర తరుగు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • టమాటాలు - మూడ్నాలుగు (మీడియం సైజ్​వి)
  • పెరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
  • గరంమసాలా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం

Chicken Curry Recipe
కావాల్సిన పదార్థాలు (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ చికెన్ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను కాడల నుంచి సెపరేట్ చేసుకుని తరిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై తోటకూర తరుగును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా, చికెన్​ను మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసుకుని, శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Chicken Curry Recipe
తోటకూర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకుని అవన్నీ కలిసేలా లో-ఫ్లేమ్​లో ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
Chicken Curry Recipe
తోటకూర చికెన్ కర్రీ (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం అందులో కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేసి మసాలా మిశ్రమం చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుతూ రెండుమూడు నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ చికెన్ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో వాటర్ ఏమీ వేయవద్దు. చికెన్​ నుంచి ఊరే వాటర్​తోనే ముక్క ఉడికేస్తుంది.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న తోటకూర తరగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని టమాటా ముక్కలు, పెరుగు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chicken Curry Recipe
తోటకూర చికెన్ కర్రీ (ETV Abhiruchi)
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడు నుంచి పది నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • చికెన్ చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా కొద్దిగా గరంమసాలా, కొంచెం సన్నని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని కలిపి స్టఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, తోటకూర ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ కర్రీ" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి తోటకూర కాంబినేషన్​లో ఇలా చికెన్ కర్రీ ట్రై చేయండి.
  • తక్కువ మసాలాలతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
Chicken Curry Recipe
తోటకూర చికెన్ కర్రీ (ETV Abhiruchi)

