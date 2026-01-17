నానబెట్టిన ఎండుమిర్చితో నయా స్టైల్ "ఎగ్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
కోడిగుడ్డుతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని నయా రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : January 17, 2026 at 5:11 PM IST
New Style Boiled Egg Curry in Telugu : కోడిగుడ్డుతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది ఫ్రిడ్జ్లో ఎగ్స్ ఉన్నాయంటే చాలు త్వరగా అయిపోతుందని ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువ మంది చేసుకునే మరో రెసిపీ 'గుడ్డు పులుసు'. బాయిల్డ్ ఎగ్తో చేసుకునే ఈ కర్రీ చిక్కని గ్రేవీతో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టంగా తినే ఎగ్ పులుసును ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్తో చేసుకునే ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, పులావ్, జీరా రైస్, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. మరి, నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
ఆనియన్ పేస్ట్ కోసం :
- ఎండుమిర్చి - పది
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరు
- జీడిపప్పు పలుకులు - పది
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- టమాటా - ఒకటి(పెద్ద సైజ్ది)
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొంచెం
ఎగ్స్ వేయించడానికి :
- ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - ఐదు
- నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో ఎండుమిర్చిని తీసుకుని కాసిన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నాననివ్వాలి.
- ఎండుమిర్చి నానేలోపు ఎగ్స్ను వేయించి తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో ఆయిల్ వేసి లైట్గా వేడయ్యాక బాయిల్డ్ ఎగ్స్, పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకుని గుడ్లు కాస్త రంగు మారే వరకు సన్నని సెగ మీద వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో మరో టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాస్త వేడయ్యాక అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గాక పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకుని వాటిని కాసేపు వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత చివర్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమాటాలు మెత్తగా మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఉల్లిపాయ-టమాటా మిశ్రమం, నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా మిర్చి నానబెట్టిన వాటర్ని పోసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు కర్రీని తయారు చేసుకోవాలి.
కర్రీ కోసం :
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- లవంగాలు - నాలుగు
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- యాలకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- షాజీరా - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కసూరి మేతి - ఒక టీస్పూన్
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, షాజీరా, దాల్చినచెక్క వేసి దోరగా వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ఉల్లిపాయ-ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకొని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా వేగి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో గ్రేవీకి సరిపడినన్ని నీళ్లు(ఒక గ్లాసు) పోసుకొని, రుచికి తగింత ఉప్పు వేసి మరోసారి మంచిగా కలపాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- అనంతరం వేయించి పక్కనుంచిన ఎగ్స్, కసూరి మేతి, ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని మొత్తం బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- కర్రీ ఉడికి నూనె వేరు అవుతున్నప్పుడు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే, ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్తో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ ఎండుమిర్చిని నార్మల్ వాటర్లో కాకుండా వేడి నీటిలో నానబెట్టుకుంటే పది నిమిషాల్లోనే చక్కగా నానుతాయి. అదే, మామూలు నీటిలో అయితే కాస్త ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీలో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేయడం ద్వారా టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది. ఇది లేకపోతే పాల మీద మీగడ వేసుకున్నా సరిపోతుంది.
