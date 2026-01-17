ETV Bharat / offbeat

నానబెట్టిన ఎండుమిర్చితో నయా స్టైల్ "ఎగ్ కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

కోడిగుడ్డుతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని నయా రెసిపీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!

New Style Boiled Egg Curry
New Style Boiled Egg Curry
Published : January 17, 2026 at 5:11 PM IST

New Style Boiled Egg Curry in Telugu : కోడిగుడ్డుతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది ఫ్రిడ్జ్​లో ఎగ్స్​ ఉన్నాయంటే చాలు త్వరగా అయిపోతుందని ఆమ్లెట్, ఎగ్ బుర్జీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువ మంది చేసుకునే మరో రెసిపీ 'గుడ్డు పులుసు'. బాయిల్డ్ ఎగ్​తో చేసుకునే ఈ కర్రీ చిక్కని గ్రేవీతో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అయితే, అందరూ ఇష్టంగా తినే ఎగ్ పులుసును ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. నానబెట్టిన ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్​తో చేసుకునే ఈ కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, పులావ్, జీరా రైస్, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. మరి, నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Style Boiled Egg Curry
కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఆనియన్ పేస్ట్ కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - పది
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పది
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • టమాటా - ఒకటి(పెద్ద సైజ్​ది)
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొంచెం
New Style Boiled Egg Curry
ఎగ్స్ వేయించడానికి :

  • ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - ఐదు
  • నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • కారం - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్

New Style Boiled Egg Curry
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో ఎండుమిర్చిని తీసుకుని కాసిన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నాననివ్వాలి.
  • ఎండుమిర్చి నానేలోపు ఎగ్స్​ను వేయించి తీసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో ఆయిల్ వేసి లైట్​గా వేడయ్యాక బాయిల్డ్ ఎగ్స్, పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకుని గుడ్లు కాస్త రంగు మారే వరకు సన్నని సెగ మీద వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో మరో టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాస్త వేడయ్యాక అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
New Style Boiled Egg Curry
  • ఆనియన్స్ మగ్గాక పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకుని వాటిని కాసేపు వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత చివర్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని సాఫ్ట్​గా అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి. టమాటాలు మెత్తగా మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఉల్లిపాయ-టమాటా మిశ్రమం, నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా మిర్చి నానబెట్టిన వాటర్​ని పోసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు కర్రీని తయారు చేసుకోవాలి.

New Style Boiled Egg Curry
కర్రీ కోసం :

  • ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
  • యాలకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • షాజీరా - అర టీస్పూన్
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కసూరి మేతి - ఒక టీస్పూన్
  • ఫ్రెష్ క్రీమ్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
New Style Boiled Egg Curry
  • కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడయ్యాక బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, షాజీరా, దాల్చినచెక్క వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న ఉల్లిపాయ-ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకొని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా వేగి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసుకుని అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
New Style Boiled Egg Curry
  • తర్వాత అందులో గ్రేవీకి సరిపడినన్ని నీళ్లు(ఒక గ్లాసు) పోసుకొని, రుచికి తగింత ఉప్పు వేసి మరోసారి మంచిగా కలపాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • అనంతరం వేయించి పక్కనుంచిన ఎగ్స్​, కసూరి మేతి, ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుని మొత్తం బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • కర్రీ ఉడికి నూనె వేరు అవుతున్నప్పుడు చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, ఎండుమిర్చి-ఉల్లిపాయ పేస్ట్​తో సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
New Style Boiled Egg Curry
చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ ఎండుమిర్చిని నార్మల్​ వాటర్​లో కాకుండా వేడి నీటిలో నానబెట్టుకుంటే పది నిమిషాల్లోనే చక్కగా నానుతాయి. అదే, మామూలు నీటిలో అయితే కాస్త ఎక్కువసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీలో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేయడం ద్వారా టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది. ఇది లేకపోతే పాల మీద మీగడ వేసుకున్నా సరిపోతుంది.

