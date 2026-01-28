ETV Bharat / offbeat

ఎన్నడూ వండని కొత్తరకం "బెండకాయ మసాలా కర్రీ" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే 'బెండకాయ కర్రీ' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!

New Style Bendakaya Masala Curry
New Style Bendakaya Masala Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 12:43 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 12:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Style Bendakaya Masala Curry : మనలో చాలా మంది బంకగా, సప్పగా ఉంటుందని బెండకాయను అంతగా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. కొందరు తిన్నా బెండకాయ ఫ్రైను ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, బెండకాయలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. అందుకే రెగ్యులర్​ పద్ధతిలో బెండకాయ కూరను తినే వారికి ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "బెండకాయ మసాలా కర్రీ". పెరుగు వేసి చేసుకునే ఈ కర్రీ దాబా స్టైల్​లాగా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, సింపుల్​ మెథడ్​లో నోరూరించే ఈ బెండకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Style Bendakaya Masala Curry
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - అర కిలో
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • కసూరి మేతి - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

పుట్నాలపప్పు వేసి ఇలా "పల్లీ చట్నీ" చేయండి - టిఫెన్ ఏదైనా అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

New Style Bendakaya Masala Curry
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నయా స్టైల్ బెండకాయ మసాలా కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని ఒకటిన్నర ఇంచుల పొడవుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
New Style Bendakaya Masala Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా నూనెలో బెండకాయ ముక్కలను వేయించుకోవడం ద్వారా కర్రీ జిగుట లేకుండా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • బెండకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి కొంచెం కలర్ మారుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో కర్రీ కోసం నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
New Style Bendakaya Masala Curry
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరదోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేలా మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు టమాటా పేస్ట్ వేసుకుని ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా పేస్ట్ చక్కగా మగ్గాక అందులో పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, గరంమసాలా, ధనియాల పొడి వేసుకుని సన్నని సెగ మీద అవన్నీ బాగా కలిసేలా అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
New Style Bendakaya Masala Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో పలుచగా గిలక్కొట్టిన ఒక కప్పు పెరుగును జత చేసి స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా కలిపి ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆ మిశ్రమం ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి మసాలా మొత్తం వాటికి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూత పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి బాగా కలిపి గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇదే స్టేజ్​లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
New Style Bendakaya Masala Curry
అల్లం (Getty Images)
  • అ తర్వాత పాన్​పై మళ్లీ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరో మూడు నాలుగు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • బెండకాయలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి చివరగా అందులో కసూరి మేతి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "బెండకాయ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బెండకాయ కర్రీని ట్రై చేయండి.
New Style Bendakaya Masala Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)

లంచ్​బాక్స్​ల్లోకి అద్దిరిపోయే "సాంబార్​ రెసిపీ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - మెతుకు మిగలదు!

హోటల్ స్టైల్​లో "ఆలూ బీరకాయ కర్రీ" - న్యూ కాంబో టేస్ట్ చేయాల్సిందే గురూ!

Last Updated : January 28, 2026 at 12:53 PM IST

TAGGED:

BHINDI MASALA RECIPE IN DHABA STYLE
OKRA MASALA CURRY
HOW TO PREPARE BENDAKAYA MASALA
బెండకాయ మసాలా కర్రీ తయారీ
NEW STYLE BENDAKAYA MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.