ఎన్నడూ వండని కొత్తరకం "బెండకాయ మసాలా కర్రీ" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
దాబా స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే 'బెండకాయ కర్రీ' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి కిర్రాక్ కాంబో!
Published : January 28, 2026 at 12:43 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 12:53 PM IST
New Style Bendakaya Masala Curry : మనలో చాలా మంది బంకగా, సప్పగా ఉంటుందని బెండకాయను అంతగా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. కొందరు తిన్నా బెండకాయ ఫ్రైను ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, బెండకాయలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. అందుకే రెగ్యులర్ పద్ధతిలో బెండకాయ కూరను తినే వారికి ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "బెండకాయ మసాలా కర్రీ". పెరుగు వేసి చేసుకునే ఈ కర్రీ దాబా స్టైల్లాగా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఈ రెసిపీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇది అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, సింపుల్ మెథడ్లో నోరూరించే ఈ బెండకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అర కిలో
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటాలు - నాలుగు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- కసూరి మేతి - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ నయా స్టైల్ బెండకాయ మసాలా కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటిని ఒకటిన్నర ఇంచుల పొడవుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా నూనెలో బెండకాయ ముక్కలను వేయించుకోవడం ద్వారా కర్రీ జిగుట లేకుండా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
- బెండకాయ ముక్కలు మంచిగా వేగి కొంచెం కలర్ మారుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో కర్రీ కోసం నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరదోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేలా మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక కప్పు టమాటా పేస్ట్ వేసుకుని ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా పేస్ట్ చక్కగా మగ్గాక అందులో పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, గరంమసాలా, ధనియాల పొడి వేసుకుని సన్నని సెగ మీద అవన్నీ బాగా కలిసేలా అర నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం అందులో పలుచగా గిలక్కొట్టిన ఒక కప్పు పెరుగును జత చేసి స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా కలిపి ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను వేసి మసాలా మొత్తం వాటికి పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఒకసారి బాగా కలిపి గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇదే స్టేజ్లో టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- అ తర్వాత పాన్పై మళ్లీ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో మూడు నాలుగు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- బెండకాయలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి చివరగా అందులో కసూరి మేతి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, దాబా స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "బెండకాయ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బెండకాయ కర్రీని ట్రై చేయండి.
