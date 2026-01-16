కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "అరటికాయ కూర" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
పచ్చి అరటికాయలతో పసందైన 'కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : January 16, 2026 at 4:30 PM IST
New Style Aratikaya Curry Recipe : నార్మల్గా అరటికాయతో అందరం ఎక్కువగా చిప్స్, బజ్జీలు వంటి స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అదే, కర్రీల విషయానికొస్తే పులుసు, వేపుడు వంటి రెసిపీలు వండుతుంటాం. అయితే, అరటితో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, నయా స్టైల్లో నోరూరించే "అరటికాయ ముద్దకూర". చుక్క నీరు వేయకుండానే ఈ కర్రీ కమ్మగా, భలే రుచికరంగా వస్తుంది. వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా మంచి కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ అరటికాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - పచ్చి అరటికాయలు
- ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- నాలుగు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్వి)
- నాలుగు - టమాటాలు(మీడియం సైజ్వి)
- ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
- ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్ - తాలింపు దినుసులు
- ఆరేడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- అర టీస్పూన్ - పసుపు
- రుచికి తగినంత - కారం
- అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
- రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి
తయారీ విధానం :
- నయా స్టైల్లో నోరూరించే అరటికాయ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు నాలుగు ఫ్రెష్ పచ్చి అరటికాయలను చివర్లు కట్ చేసి పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని మీడియం సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అరటి ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడయ్యాక తాలింపు గింజలు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వాటిలోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
- పోపు మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అందులో ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచిన అరటికాయ ముక్కలను నీళ్లు వడకట్టి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అర టీస్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అరటికాయ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవి మగ్గేలోపు బాగా పండిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అరటికాయ ముక్కలు సగం వరకు మగ్గాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై స్టవ్ను సన్నని సెగ మీద ఉంచి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- అరటి-టమాటా మిశ్రమం బాగా ఉడికి లైట్గా నూనె తేలుతున్నప్పుడు కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసిమరో రెండు నిమిషాలు మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
- అలా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
- అంతే, కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే కమ్మని "అరటికాయ ముద్ద కూర" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
