కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "అరటికాయ కూర" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

పచ్చి అరటికాయలతో పసందైన 'కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

New Style Aratikaya Curry
New Style Aratikaya Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
New Style Aratikaya Curry Recipe : నార్మల్​గా అరటికాయతో అందరం ఎక్కువగా చిప్స్, బజ్జీలు వంటి స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అదే, కర్రీల విషయానికొస్తే పులుసు, వేపుడు వంటి రెసిపీలు వండుతుంటాం. అయితే, అరటితో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, నయా స్టైల్​లో నోరూరించే "అరటికాయ ముద్దకూర". చుక్క నీరు వేయకుండానే ఈ కర్రీ కమ్మగా, భలే రుచికరంగా వస్తుంది. వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ అరటికాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Style Aratikaya Curry
అరటికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - పచ్చి అరటికాయలు
  • ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • నాలుగు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నాలుగు - టమాటాలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఐదారు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్ - తాలింపు దినుసులు
  • ఆరేడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • అర టీస్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - కారం
  • అర టీస్పూన్ - జీలకర్ర పొడి
  • రెండు టీస్పూన్లు - ధనియాల పొడి

New Style Aratikaya Curry
ఉల్లిపాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నయా స్టైల్​లో నోరూరించే అరటికాయ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్​లో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు నాలుగు ఫ్రెష్ పచ్చి అరటికాయలను చివర్లు కట్ చేసి పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని మీడియం సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అరటి ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చీలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
New Style Aratikaya Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ ప్రిపరేషన్ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడయ్యాక తాలింపు గింజలు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, శనగపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
  • అవి లైట్​​గా వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వాటిలోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • పోపు మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని అవి కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
New Style Aratikaya Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచిన అరటికాయ ముక్కలను నీళ్లు వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అర టీస్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అరటికాయ ముక్కలు 50 నుంచి 60 శాతం ఉడికే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అవి మగ్గేలోపు బాగా పండిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అరటికాయ ముక్కలు సగం వరకు మగ్గాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
New Style Aratikaya Curry
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆపై స్టవ్​ను సన్నని సెగ మీద ఉంచి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • అరటి-టమాటా మిశ్రమం బాగా ఉడికి లైట్​గా నూనె తేలుతున్నప్పుడు కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసిమరో రెండు నిమిషాలు మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
  • అలా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే కమ్మని "అరటికాయ ముద్ద కూర" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
New Style Aratikaya Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)

