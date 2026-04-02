పనీర్ కాంబోలో అద్దిరిపోయే "పాస్తా" - పిల్లలు అయిపోతారు ఫిదా!
- పిల్లల కోసం నిమిషాల్లో చేసే సూపర్ స్నాక్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : April 2, 2026 at 11:38 AM IST
New Snack Recipe for Kids : పిల్లలు ఇష్టంగా తినే స్నాక్ రెసిపీలో ఒకటి "పాస్తా". అయితే, చాలా మంది ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే అందులోకి సాస్లు ఉండాలి. ఇది కాస్త టైమ్ టేకింగ్ రెసిపీగా భావిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎలాంటి సాస్లతో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "పనీర్ టిక్కా మాకరోనీ పాస్తా". సరికొత్త రుచితో వారెవ్వా అనిపించే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
పనీర్ టిక్కా కోసం :
- ఒక కప్పు - పనీర్ ముక్కలు
- అర కప్పు - గట్టి పెరుగు
- అర చెంచా - యాలకులపొడి
- అర చెంచా - పసుపు
- ఒక చెంచా - గరంమసాలా
- ఒక చెంచా - కసూరిమేతి
- రెండు చెంచాలు - నిమ్మరసం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
పాస్తా కోసం :
- రెండు కప్పులు - మాకరోనీ పాస్తా
- నాలుగు చెంచాలు - నూనె
- అర కప్పు - క్యాప్సికం తరుగు
- అర కప్పు - టమాటా గుజ్జు
- రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- ఒక చెంచా - చిల్లీఫ్లేక్స్
- ఒక చెంచా - ఒరెగానో
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - చీజ్ తురుము
- రెండు చెంచాలు - కారం
- ఒక చెంచా - గరంమసాలా
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - టమాటా కెచప్
- అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
తయారీ విధానం :
- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పనీర్టిక్కాను రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న పనీర్ ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, యాలకులపొడి, పసుపు, గరంమసాలా, కసూరిమేతి, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కల్ని వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా కలపాలి. ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి లైట్గా వేడయ్యాక పనీర్ మిశ్రమాన్ని వేసి దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ పాస్తా తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- వాటర్ వేడయ్యాక మాకరోనీ పాస్తాను వేసుకుని పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- పాస్తా ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన క్యాప్సికం తరుగు, టమాటా గుజ్జు, చీజ్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- పాస్తా మంచిగా ఉడికిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి విడిగా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం తరుగును వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక టమాటా గుజ్జు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, చిల్లీఫ్లేక్స్, ఒరెగానో, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా కెచప్, రుచిని బట్టి మరికొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మాకరోనీ పాస్తా, కొత్తిమీర తరుగు, చీజ్ తురుము వేసుకోవాలి.
- అలాగే, వేయించి పక్కనుంచి పనీర్ ముక్కలు వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పనీర్ టిక్కా మాకరోనీ పాస్తా" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్కు బదులు ఓసారి ఇలా పనీర్ కాంబినేషన్లో పాస్తా ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- అదే, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
గోధుమ పిండితో "క్రిస్పీ అట్లు" - నిమిషాల్లోనే సిద్ధం!
కరకరలాడే "కారం బోండాలు" - మైదా అవసరమే లేదు - తయారీ చాలా సింపుల్!