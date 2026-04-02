పనీర్ కాంబోలో అద్దిరిపోయే "పాస్తా" - పిల్లలు అయిపోతారు ఫిదా!

- పిల్లల కోసం నిమిషాల్లో చేసే సూపర్ స్నాక్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 11:38 AM IST

New Snack Recipe for Kids : పిల్లలు ఇష్టంగా తినే స్నాక్ రెసిపీలో ఒకటి "పాస్తా". అయితే, చాలా మంది ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయాలంటే అందులోకి సాస్​లు ఉండాలి. ఇది కాస్త టైమ్ టేకింగ్ రెసిపీగా భావిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎలాంటి సాస్​లతో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ టేస్టీ "పనీర్ టిక్కా మాకరోనీ పాస్తా". సరికొత్త రుచితో వారెవ్వా అనిపించే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

పనీర్ టిక్కా కోసం :

  • ఒక కప్పు - పనీర్ ముక్కలు
  • అర కప్పు - గట్టి పెరుగు
  • అర చెంచా - యాలకులపొడి
  • అర చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • ఒక చెంచా - కసూరిమేతి
  • రెండు చెంచాలు - నిమ్మరసం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
పాస్తా (Getty Images)

పాస్తా కోసం :

  • రెండు కప్పులు - మాకరోనీ పాస్తా
  • నాలుగు చెంచాలు - నూనె
  • అర కప్పు - క్యాప్సికం తరుగు
  • అర కప్పు - టమాటా గుజ్జు
  • రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఒక చెంచా - చిల్లీఫ్లేక్స్
  • ఒక చెంచా - ఒరెగానో
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - చీజ్ తురుము
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - టమాటా కెచప్
  • అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు

పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పిల్లలు ఇష్టంగా తినే ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పనీర్​టిక్కాను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న పనీర్ ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక మిక్సింగ్ ​బౌల్ తీసుకుని అందులో పెరుగు, యాలకులపొడి, పసుపు, గరంమసాలా, కసూరిమేతి, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనీర్ ముక్కల్ని వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా కలపాలి. ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి గంట పాటు పక్కనుంచాలి.
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • గంట తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి లైట్​గా వేడయ్యాక పనీర్ మిశ్రమాన్ని వేసి దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ పాస్తా తయారీ కోసం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో ఆరు కప్పుల నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • వాటర్ వేడయ్యాక మాకరోనీ పాస్తాను వేసుకుని పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • పాస్తా ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన క్యాప్సికం తరుగు, టమాటా గుజ్జు, చీజ్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • పాస్తా మంచిగా ఉడికిన తర్వాత ఒక ప్లేట్​లోకి విడిగా తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
పనీర్ (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం తరుగును వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక టమాటా గుజ్జు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, చిల్లీఫ్లేక్స్, ఒరెగానో, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాటా కెచప్, రుచిని బట్టి మరికొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మాకరోనీ పాస్తా, కొత్తిమీర తరుగు, చీజ్ తురుము వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వేయించి పక్కనుంచి పనీర్ ముక్కలు వేసి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
  • తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పనీర్ టిక్కా మాకరోనీ పాస్తా" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్​కు బదులు ఓసారి ఇలా పనీర్ కాంబినేషన్​లో పాస్తా ట్రై చేయండి. పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • అదే, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

