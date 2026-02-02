ETV Bharat / offbeat

పిల్లలు మెచ్చే టేస్టీ "రవ్వ బైట్స్" - కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ! - నూనె పీల్చవు!

- రవ్వ, ఆలూ కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే స్నాక్ - తక్కువ పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు తయార్!

New Snack Recipe for Kids
New Snack Recipe for Kids (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 12:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

New Snack Recipe for Kids : నార్మల్​గా మనందరం ఇంట్లో రవ్వ ఉందంటే బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఉప్మా, ఇడ్లీ, వడ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అలాగే, ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్ కూడా​ తయారు చేసుకుంటుంటారు చాలా మంది. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం రవ్వతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక మంచి రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "రవ్వ బైట్స్". ఇవి కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి. ఇంటికి ఫ్రెండ్స్, బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా ఏదైనా స్నాక్ చేసి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెసిపీ మంచి ఛాయిస్. అలాగే, నూనెనూ అంతగా పీల్చుకోవు! బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే ఈ రవ్వ బైట్స్​ను పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తింటారు. మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్​ను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Snack Recipe for Kids
బంగాళాదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు(400 గ్రాములు)
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • పల్లీలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆలుగడ్డలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • చాట్ మసాలా - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత

గుంటూరు స్పెషల్ "మిర్చీ బజ్జీలు" - ఆనియన్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోతాయి!

New Snack Recipe for Kids
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా మిక్సీ గిన్నెలో బొంబాయి రవ్వను తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న రవ్వలో నాలుగు ఎండుమిర్చి, పల్లీలు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా అక్కడక్కడ పలుకులు కనిపించేలా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు బంగాళాదుంపలను పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని వాటర్​లో వేసి ఒకసారి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత ఆలూ తురుము నల్లబడకుండా అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి పక్కన ఉంచాలి.
New Snack Recipe for Kids
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ పాన్​ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేలా కాసేపు ఫ్రై చేయాలి.
  • తర్వాత అందులో సన్నని క్యారెట్ తురుము, నీళ్లలో ఉన్న ఆలూ తురుమును వాటర్ పిండి వేసుకుని రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమంలో రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాల పొడి, చాట్ మసాలా వేసుకుని ఒకసారి అన్నింటినీ బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
New Snack Recipe for Kids
పచ్చిమిర్చి తరుగు (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం బాగా వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత అది కొంచెం ముద్ద కట్టే వరకు స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • రవ్వ-క్యారెట్ తురుము మిశ్రమం ఉడికి కొంచెం గట్టి పడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత పక్కనుంచిన రవ్వ మిశ్రమాన్ని చూస్తే మరికాస్త గట్టిపడుతుంది.
  • అప్పుడు అందులో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, బియ్యప్పిండి వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపే క్రమంలో ఒకవేళ పిండి మరీ గట్టిగా నిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుని కలుపుకోవచ్చు.
New Snack Recipe for Kids
క్యారెట్ తురుము (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చపాతీలకు కావాల్సినవిధంగా మెత్తని ముద్దలా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై సిలిండర్ షేప్​ వచ్చేలా చేసుకోవాలి.
  • అలా చేసుకున్నాక ఫోర్క్ చెంచాతో బిస్కెట్ షేప్ వచ్చేలా మీడియం థిక్​నెస్​తో వత్తుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని బిస్కెట్ షేప్​లో చిన్న చిన్న బైట్స్​లా చేసుకువాలి. ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే రౌండ్ షేప్​లో చిన్న చిన్న బైట్స్​లా కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
New Snack Recipe for Kids
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న బైట్స్​ను కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే మంచి రుచికరమైన "రవ్వ బైట్స్"​ అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈవెనింగ్ టైమ్​లో రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ బదులుగా వీటిని ట్రై చేయండి.

పానీపూరీ బదులు చిలగడదుంపతో చాట్! - హెల్దీగా, సూపర్ టేస్టీగా

చిక్కుడుకాయలతో కరకరలాడే "పకోడీలు" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

TAGGED:

INSTANT SNACK RECIPE
RAVA BITES SNACK
HOW TO MAKE RAVA BITES AT HOME
రవ్వ బైట్స్ తయారీ విధానం
NEW SNACK RECIPE FOR KIDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.