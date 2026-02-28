ETV Bharat / offbeat

రేపటి నుంచి రూల్స్​ మారుతున్నాయ్ - కొత్త వాహనాలకు కొత్త ట్యాక్స్! - వాట్సప్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అలా వాడలేరు!

- మార్చి 1 నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు​ - అమల్లోకి సిమ్​ బైండింగ్ రూల్స్ - కొత్త వాహనాలకు "రోడ్​ సేఫ్టీ" సెస్​!

New Rules from March 1 2026
New Rules from March 1 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 12:26 PM IST

2 Min Read
New Rules from March 1 2026: మరికొన్ని గంటల్లో మార్చి నెల ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ నెలతో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం కూడా పూర్తి కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో మార్చి 1 నుంచి కొత్త రూల్స్​ అమల్లోకి రానున్నాయి. గ్యాస్​ నుంచి సిమ్​ బైండింగ్​ వరకు పలు ప్రధాన అంశాల్లో మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. మరి, అవి ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సిమ్​ బైండింగ్​ రూల్​: మార్చి 1 నుంచి సిమ్‌ బైండింగ్‌ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నట్లు టెలికాం విభాగం వెల్లడించింది. వాట్సప్, టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్, అరట్టై వంటి కమ్యూనికేషన్‌ యాప్స్​ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి ఈ నిబంధన తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించింది. ఈ యాప్స్‌ యూజ్​ చేయాలంటే సిమ్‌ కార్డు బైండింగ్‌ను తప్పనిసరి చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంటే, సిమ్‌ లేకుండా ఇకపై ఆయా యాప్స్‌ ఫోన్‌లో పనిచేయవన్నమాట. ఫోన్‌లో సిమ్‌కార్డు లేకపోయినా లేదా సిమ్‌ తొలగించినా యాప్‌ సేవలు ఆటోమేటిక్‌గా ఆగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఆయా యాప్‌లను వెబ్‌బ్రౌజర్‌లో ఉపయోగిస్తే ప్రతి 6 గంటలకూ ఒకసారి లాగౌట్‌ అవుతుంది. మళ్లీ యూజ్​ చేయాలంటే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ద్వారా మొబైల్‌ సిమ్‌తో లాగిన్‌ అవ్వాలి.

UTS యాప్​: జనరల్ టికెట్ కావాలంటే ఒకప్పుడు రైల్వేస్టేషన్​కు వెళ్లి క్యూలైన్​లో నిల్చొని టికెట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. అందుకే దానికి పరిష్కారంగా ఇండియన్ రైల్వేస్​ యూటీఎస్​ అనే యాప్​ తీసుకొచ్చింది. అయితే తాజాగా యూటీఎస్​ యాప్​ను "రైల్​వన్"​ యాప్​లోకి అప్​గ్రేడ్​ చేయనుంది. మార్చి 1 నుంచి ఈ మార్పు​ అమల్లోకి రానుంది. ఇప్పటికే UTS యాప్​ వాడుతోన్న ప్రయాణికులకు రైల్​వన్​ యాప్​నకు అప్​డేట్ కావాలని నోటిఫికేషన్లు కూడా వస్తున్నాయి. ఇక ఇప్పటి నుంచి రైల్​వన్​ యాప్​ నుంచి జనరల్​ టికెట్లు కూడా బుక్​ చేసుకోవచ్చు.

రోడ్​ సేఫ్టీ సెస్​: తెలంగాణలో "రోడ్‌ సేఫ్టీ సెస్​" వసూలుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు రవాణాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మార్చి 1 నుంచి కొత్త వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో వన్-టైమ్ సెస్ వసూలు చేయనుంది. టూవీలర్​ కొనుగోలు చేసేవారు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో రూ.2 వేలు అదనంగా చెల్లించాలి. కారు కొన్నవారు రూ.5వేలు, భారీ వాహనాలు(బస్సులు, లారీలు) కొనుగోలు చేసే వారు రూ.10వేల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని ప్రకారం మార్చి 1 నుంచి కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే వారంతా ఈ ఫీజు చెల్లించాల్సిందే.

గ్యాస్ సిలిండర్ ధర: చమురు కంపెనీలు ప్రతి నెలా ప్రారంభంలో ధరలను సవరిస్తాయి. మార్చి 1 నుంచి ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ సవరణల కారణంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలో మార్పులు ఉంటాయి. దీనివల్ల మార్చిలో గృహ సిలిండర్ల ధరలో మార్పు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఒకవేళ ధరలు పెరిగితే సామాన్యులపై భారం పడనుంది.

