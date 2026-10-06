'ఆధార్'లో పేరు మార్చాలా? - కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చిన 'UIDAI'
ఆధార్ యూజర్లకు అలర్ట్ - పేరు మార్పు రూల్స్ మారాయి - 5 కేటగిరీలుగా వర్గీకరణ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:35 PM IST
New Rules for Aadhaar Name Change : 'ఆధార్' మన దేశంలో అత్యంత కీలకమైన డాక్యుమెంట్లలో ఒకటి. ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాల నుంచి కొత్త సిమ్ కార్డు తీసుకోవడం వరకు అన్నింటికీ ఇది ఉండాల్సిందే. అంత ముఖ్యమైన ఆధార్లో వివరాలు సరిగ్గా ఉండడం చాలా అవసరం. అయితే, ఇప్పటి వరకు ఆధార్లో పేరు మార్పుకు అందరికీ ఒకే రకమైన విధానం ఉండేది. కానీ, ఇకపై రూల్స్ మారాయి. భారత విశిష్ఠ గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) ఆధార్లో పేరు మార్పులు, సవరణలకు సంబంధించి కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. ఒక్కో తరహా కరెక్షన్కు ఒక్కో రూల్ వర్తించనుంది. మరి, ఉడాయ్ తీసుకొచ్చిన ఆ కొత్త రూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆధార్లో పేరు మార్పులు, సవరణలకు సంబంధించి తమ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ను(SOP) సవరించింది ఉడాయ్. 2021 నాటి ఎస్ఓపీని సవరిస్తూ గత నెల కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఆధార్ పేరు మార్పుల ప్రక్రియను మొత్తం 5 కేటగిరీలుగా వర్గీకరించారు. చిన్నపాటి అక్షర దోషాల సవరణ, మ్యారేజ్ తర్వాత వచ్చే మార్పులు, లేదా పూర్తిగా పేరు మార్చుకోవడం వంటి వేర్వేరు సందర్భాలకు ఏయే డాక్యుమెంట్లు అవసరమో ఈ సరికొత్త ఎస్ఓపీలో వివరంగా పొందుపరిచారు. మరి, ఏ కరెక్షన్కు ఏ డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మైనర్ కరెక్షన్స్ :
ఆధార్ పేర్లలో చిన్నపాటి సవరణలను ఈ కేటగిరీలో పొందుపరిచారు. సంక్షిప్త నామాలను పూర్తిగా ఛేంజ్ చేయడం లేదా కుదించడం; ఇంటి పేరు యాడ్ చేయడం/ తొలగింపు; పేరులోని పదాల వరుస క్రమాన్ని మార్చడం; ఉచ్చారణ పరంగా ఒకేలా ఉండే అక్షర దోషాలను సరిదిద్దడం వంటివి ఈ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి. ఇలాంటి సవరణలకు ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది.
ఉదాహరణకు విషు కుమార్ పేరును విషు అని, దివాకర్ ఆనంద్ను నేమ్ను ఆనంద్ దివాకర్ వంటి కరెక్షన్లు ఈ కేటగిరీ కింద మార్పు చేసుకోవచ్చు.
2. మ్యారేజ్/విడాకులు (ప్రత్యేక సందర్భాలు)
పెళ్లి, విడాకుల అనంతరం ఇంటిపేరు ఛేంజ్ చేసుకోవడానికి సంబంధిత గుర్తింపు పత్రంతో పాటు, అఫిడవిట్ (Annexure D) సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ పేరులోని ర్యాంకులు, డిజిగ్నేషన్లు(లెఫ్టినెంట్, బ్రిగేడర్) తీసేయాలన్నా, ఆధార్లో బేబీ ఆఫ్ అని ఉంటే, 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు అసలు పేరు పెట్టేందుకు సంబంధిత PoI/PoR ఆధారాలతో ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నేమ్ మధ్యలో డాట్స్ తీసేయడానికి గుర్తింపు పత్రాలేవీ అవసరం లేదు.
ఒకవేళ ఉరఫ్, అలియాస్ వంటివి ఉన్నప్పుడు వాటిని తీసేయాలంటే మాత్రం గుర్తింపు పత్రంతో పాటు, అఫిడవిట్ను సమర్పించాలి. మేజర్స్ అయితే PoI(Proof of Identity)తో పాటు Annexure E, మైనర్లు అయితే PoI/PoR(Proof of Relationship)తో పాటు Annexure F సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
3.డేటా ఎంట్రీ మిస్టేక్స్
గతంలో సరైన డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ ఆధార్ కార్డులో అక్షర దోషాలు ఉన్నట్లయితే సరైన పత్రాలు ఇచ్చి పేరును సవరించుకోవచ్చు. పెద్దలు సంబంధిత అఫిడవిట్తో (Annexure B ) పాటు PoI/PoR పత్రాలను, మైనర్లు ప్రత్యేక మైనర్ అఫిడవిట్ను (Annexure C) ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
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4. భాషా మార్పులు
ఆధార్ పైన ఇంగ్లిష్ పేరు కరెక్టుగా ఉండి, స్థానిక భాషలో పేరు తప్పుగా ఉంటే గుర్తింపు పత్రంతో తప్పును సవరించుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు Nirmala devi అని ఇంగ్లిష్లో ఉండి, తెలుగులో నిర్మల దేవి అని ఉంటే దాన్ని నిర్మలా దేవిగా ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి అఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి రావొచ్చు.
5. మేజర్ కరెక్షన్స్
వ్యక్తి పేరు/గుర్తింపునే పూర్తిగా మార్చే విధంగా ఉండే మార్పులకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ తప్పనిసరి అని ఉడాయ్ కొత్త నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. ఉదాహరణకు రామ్ గుప్తా నుంచి శ్యామ్ గుప్తా అనో, అమీష్ నుంచి అమిష్కుమార్ సింగ్ అనో ఛేంజ్ చేయాల్సి వస్తే గుర్తింపు పత్రంతో పాటు గెజిట్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే సంబంధిత అప్లికేషన్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు.
ఎలా చేయాలంటే?
- ఆధార్లో పేరు మార్పు, సవరణల కోసం దగ్గరలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రం లేదా, ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ కేంద్రానికి వెళ్లాలి.
- పేరు మార్పునకు అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను సమర్పించాలి.
- బయోమెట్రిక్ అథంటికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- డెమోగ్రఫిక్ అప్డేట్ ఛార్జీ కింద రూ.75 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
- పేరు మార్పునకు సంబంధించిన ట్రాకింగ్ కోసం అప్డేట్ రిక్వెస్ట్ నంబర్ (URN) రసీదును మీ వద్ద ఉంచుకోవాలి
- ఆధార్ యాప్లో ప్రస్తుతానికి కేవలం అడ్రస్కు సంబంధించిన మార్పులనే అనుమతిస్తున్నారు.
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