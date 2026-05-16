బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ - 3 కోట్ల సంవత్సరాల గుట్టు బయటపెట్టిన సైంటిస్టులు!

- బెర్ముడా దీవులు ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఎందుకు ఉన్నాయో తేల్చిన పరిశోధకులు - అగ్నిపర్వతాల నుంచి చొచ్చుకొచ్చిన శిలాద్రవమే కారణమట!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 11:23 AM IST

Bermuda Triangle New Research : ఈ భూమ్మీద ఇప్పటి వరకూ అంతు చిక్కని ప్రశ్నలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ ప్రశ్నలకు ఆలవాలమైన ప్రాంతాలు కూడా మరెన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి బెర్ముడా ట్రయాంగిల్. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోని ఫ్లోరిడా, ప్యూర్టోరికో, బెర్ముడా దీవి.. ఈ మూడింటినీ కలిపి బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ అంటారు. ఇక్కడ చోటు చేసుకున్న ఘటనల కారణంగా దీన్నొక మిస్టరీ ప్రాంతంగా పిలుస్తారు.

ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా షిప్పులు, విమానాలు ప్రయాణించే బిజీ లేన్లలో ఇది ఒకటిగా చెబుతారు. అయితే, ఈ ప్రాంతం మీదుగా ప్రయాణిస్తూ కొన్ని ఓడలు, విమానాలు అదృశ్యమయ్యాయి. ఇవి సముద్రంలో మునిగిపోయాయా? అందుకు గల కారణాలేంటి? అనేద మిస్టరీగానే ఉండిపోయింది. దీంతో, బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ ప్రాంతం మిస్టీరియస్ ఏరియాగా పాపులర్ అయ్యింది. అక్కడ ఏదో నిగూఢ శక్తి ఉందన్న ప్రచారం దశాబ్దాల తరబడి సాగుతోంది. కానీ, పరిశోధకులు వీటిని కొట్టిపారేస్తుంటారు.

ఈ విమానాలు, ఓడల అదృశ్యాలను పక్కన పెడితే, బెర్ముడా ప్రాంతంలో మరో విషయం కూడా సైంటిస్టులకు అంతుచిక్కకుండా ఉంది. దీనిపై దశాబ్దాల తరబడి పరిశోధనలు సాగిస్తున్నారు. తాజాగా, ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించారు. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బెర్ముడా దీవులు సాగరగర్భం కన్నా ఎత్తైన ప్రదేశంపై ఉన్నాయి. అగ్నిపర్వత విస్ఫోటాలు జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఇలా ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఉద్భవిస్తాయి. కానీ, గత 3 కోట్ల సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతంలో అగ్నిపర్వతాలు విస్పోటనం చెందిన దాఖలాలు లేవు. మరి, ఎలా ఈ దీవులు ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉన్నాయో పరిశోధకులకు అర్థం కాలేదు. ఈ రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు దశాబ్దాలుగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు.

హవాయ్‌ లాంటి అనేక అగ్నిపర్వత దీవుల సమూహాలు ఏర్పడడానికి, భూమిలోని మ్యాంటిల్‌ పొర నుంచి పైకి చొచ్చుకొచ్చే హీట్ పదార్థం పైకి వస్తున్నకొద్దీ అగ్నిపర్వతాలు పుట్టుకొస్తాయి. తద్వారా అక్కడి సాగరగర్భం ఉబ్బెత్తుగా తయారవుతుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి అగ్నిపర్వత చర్య చల్లారి, ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న ప్రదేశం కూల్ అయిపోతుంది. అలా ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఏర్పడుతాయి. కానీ, బెర్ముడాలో మాత్రం అలా జరగలేదు. పరిసర ప్రాంతాల కన్నా దాదాపు 1,600 అడుగుల ఎత్తైన ప్రదేశం ఏర్పడింది. 3 కోట్ల ఏళ్లుగా అక్కడ అగ్నిపర్వతాల చర్యలు లేకున్నా, ఆ ప్రాంతం ఇప్పటికీ ఎందుకు కిందకు దిగడం లేదనే విషయమై సైంటిస్టులు పరిశోధనలు ప్రారంభించారు.

కార్నెగీ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌ ఫర్‌ సైన్స్‌కు చెందిన విలియం ఫ్రేజర్, యేల్‌ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్త జెఫ్రీ పార్క్‌ ఆధ్వర్యంలో పరిశోధకుల బృందం రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసింది. భారీ భూకంపాల వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన సైస్మిక్‌ తరంగాల ఆధారంగా వారు పరిశోధనలు సాగించారు. ఈ తరంగాలు భూమి గుండా చొచ్చుకెళతాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎదురయ్యే పదార్థ సాంద్రత, అందులోని మూలకాలను బట్టి వాటి వేగం పెరగడమో తగ్గడమో జరుగుతుంది. బెర్ముడాపై ఉన్న ఒక భూప్రకంపన అధ్యయన కేంద్రంలో నమోదైన డేటాను పరిశోధకులు విశ్లేషించారు. తద్వారా ఆ దీవి కింద 25 కిలోమీటర్ల వరకూ విస్తరించిన భూ అంతర్భాగ చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇందులో అనూహ్య అంశం వెలుగుచూసింది.

అక్కడ భూపైపొర కింద 12 మైళ్ల మందం కలిగిన ఒక శిలాపొరను గుర్తించారు. ఈ శిల, పరిసరాల్లోని మ్యాంటిల్‌ భాగం కన్నా తక్కువ సాంద్రతను కలిగి ఉందట. అందువల్లే అసాధారణ స్థాయిలో తేలియాడే తత్వాన్ని సొంతం చేసుకుందని తేల్చారు. అది ఒక బల్లకట్టులా ఉంటూ.. సముద్ర గర్భాన్ని, బెర్ముడాను తేలియాడేలా చూస్తోందని కనుగొన్నారు. ఈ రాతిపొరను అండర్‌ప్లేటింగ్‌ అంటున్నారు. కోట్ల ఏళ్ల క్రితం బెర్ముడా ప్రాంతంలో క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నప్పుడు, భూమి లోతుల్లో నుంచి చొచ్చుకొచ్చిన శిలాద్రవం చల్లబడి ఇది తయారై ఉండొచ్చని అంచనావేస్తున్నారు.

