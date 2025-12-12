Telangana Panchayat Elections Results2025

ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపించే "దోసకాయ పప్పు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా!

ఈ సీక్రెట్ టిప్​తో "దోసకాయ పప్పు" చేయండి - పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా భలే ఉంటుంది!

Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 6:24 PM IST

4 Min Read
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe : మనలో చాలా మంది ఫేవరెట్ డిషెస్​లో పప్పు కర్రీ ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది టమాటా, గోంగూర, ఉసిరికాయ ఇలా రకరకాల కాంబినేషన్​లో పప్పు కర్రీని రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే మరో రెసిపీ "దోసకాయ పప్పు". ఇది అందరూ చేసుకునేదైనప్పటికీ కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ సీక్రెట్ టిప్​ఫాలో అవుతూ "దోసకాయ పప్పు పులుసును" ట్రై చేయండి. పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, దీన్ని అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయలు - రెండు
  • ఉడికించిన కందిపప్పు నీళ్లు - ఒక పెద్ద బౌల్
  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • జీలకర్ర - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20 నుంచి 25
  • పసుపు - అర చెంచా
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - కొన్ని
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక చిన్న కప్పు
  • టమాటాలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • చింతపండు రసం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బెల్లం తురుము - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె లేదా కుక్కర్​లో తగినంత కందిపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు ఉడికేలోపు రెండు తాజా దోసకాయలను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి రెండు ముక్కలుగా చేసి గింజలు తీసేయాలి. ఆపై వాటిలో ఒక దోసకాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మరో దోసకాయను కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మెత్తగా ఉడికిన కందిపప్పు కాస్త చల్లారిన తర్వాత పప్పుగుత్తి లేదా మాషర్​తో కాస్త మాష్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో పప్పు కర్రీకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ ఆనియన్స్ కాస్త మెత్తబడే వరకు రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించాలి.

Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
  • ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత అందులో టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఒకట్రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఒక దోసకాయ ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి దోసకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • దోసకాయ ముక్కలు మగ్గేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. "దోసకాయ పప్పు" రుచిని పెంచడంలో ఈ "సీక్రెట్ టిప్" చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి, పెద్ద సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న ఒక దోసకాయ ముక్కలు, అర టీస్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడికించుకుంటున్న దోసకాయ ముక్కలు కాస్త మగ్గాయనుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న దోసకాయ-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై, కొద్దిగా చిక్కని చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మంచిగా కలిపి మూతపెట్టి దోసకాయ ముక్కలు కాస్త మెత్తగా అయ్యే వరకు కొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి చాలా కొద్దిగా ఎండుకారం, ముందుగా ఉడికించుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, ఆల్రెడీ దోసకాయ పేస్ట్​లో పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం. కాబట్టి, ఎండుకారాన్ని మీరు తినే రుచిని బట్టి చూసి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీకు పప్పు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీకి తగ్గట్లు తగినన్ని నీళ్లు, బెల్లం తురుము యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి బాగా మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగి కాస్త దగ్గర పడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సరికొత్త రుచిలో నోరూరించే "దోసకాయ పప్పు పులుసు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe
Dosakaya Pappu Pulusu Recipe

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

