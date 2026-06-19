మనం తింటున్న "ఆహారం" నాణ్యమైనదేనా? - ఈ ప్రయోగశాలకు వెళ్లి ఇప్పుడే తెలుసుకోండి!
ఏపీలో అందుబాటులోకి వచ్చిన 'ఆహార నాణ్యత ప్రయోగశాల' - తక్కువ ధరకే పదార్థాల క్వాలిటీ తెలుసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 5:12 PM IST
Food Quality Testing Centre at AP : ప్రస్తుత రోజుల్లో "కల్తీకి కాదేదీ అనర్హం" అన్నట్లుగా తయారైంది పరిస్థితి. అడ్డదారుల్లో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో కొందరు వ్యాపారస్థులు నిత్యావసర వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలను కల్తీ చేసే పనిలో పడ్డారు. దాంతో బహిరంగ మార్కెట్లోకి పోటెత్తి వస్తున్న ఆహార పదార్థాల్లో ఏవి నాణ్యమైనవో, ఏవి నకిలీవో కనిపెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. కల్తీ ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్లో విష రసాయనాలతో నిండిపోతున్న ఆహార పదార్థాల్లో అసలు ఉన్నదేమిటో తెలుసుకోవడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం ఒక ప్రయోగశాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మరి, ఈ ఆహార పదార్థాల నాణ్యత ప్రయోగశాల ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఏ ఏ పదార్థాల నాణ్యత తెలుసుకోవచ్చు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మన తినే ఆహారం ఒంటికి బలం చేకూర్చేవిధంగా ఉండాలి. అదే బలహీనం కాకూడదు. ఏం తింటున్నామో తెలియకపోతే మన ఆరోగ్యం గుల్లబారిపోయినట్టే. అందుకే, మనం తింటున్న ఆహార పదార్థాల నాణ్యత పరిశీలించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న లాంఫామ్లోని డాక్టర్ వై.ఎస్.ఆర్. ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఒక క్వాలిటీ టెస్టింగ్ సెంటర్ అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ ఆహార నాణ్యత ప్రయోగశాలలో "మనం తింటున్న ఫుడ్ నాణ్యమైనదేనా? అందులో నూనెల శాతం ఎంత? పీచు పదార్థం మోతాదెంత? పురుగుమందుల అవశేషాలేమైనా ఉన్నాయా? బూజు ఉందా?అనారోగ్య కారకాలైన రంగులు కలిపారా? పండ్లు, కూరగాయల్లో గుజ్జు, పీచు, గింజల నిష్పత్తి ఎంత?" ఇలా అన్నింటికీ సమాధానం తెలుసుకోవచ్చు.
లాంఫామ్లోని ఉద్యాన వర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోన్న ఈ ప్రయోగశాలకు ఎవరైనా సరే ఆహార నమూనాలు తీసుకెళ్లి పరీక్షించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం కనిష్ఠంగా రూ.50 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.800 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పైన చెప్పినవే కాకుండా మన ఇంట్లో ఆహారాన్ని వండుకోవడానికి వాడే కారం, పసుపు, వంట నూనె నమూనాల్లో ఏమైనా హానికర పదార్థాలు ఉన్నాయా? అన్నది కూడా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది.
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సేంద్రియ సరకులు సరైనవేనా?
ప్రస్తుతం అధిక దిగుబడులు, చీడపీడల నివారణ కోసం పురుగుమందులను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. దాంతో పంట ఉత్పత్తుల్లో వాటి అవశేషాలు కొన్ని అలాగే ఉండిపోతున్నాయి. అందుకే, వినియోగదారులు ధర ఎక్కువైనా సరే నాణ్యమైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను కొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సేంద్రియ, ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానంలో పండించిన పంటలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న కొందరు వ్యాపారస్థులు పురుగుమందులతో పండిచిన వాటిని సేంద్రియ ఆహార పదార్థాల్లో కలిపి అమ్మేస్తున్నారు. ఇందులో నాణ్యత ఎంతో తేలాలంటే ప్రయోగశాలలో పరీక్షలు చేయించాల్సిందే.
ఇందుకోసం బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై వంటి మహా నగరాల్లో ఉన్న పలు ప్రైవేట్ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో నడిచే ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో మట్టి పరీక్షల నుంచి వినియోగానికి రెడీగా ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వరకు అన్నీ పరీక్షలు అందుబాటుల్లో ఉన్నాయి. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా లాంఫామ్లోని ఉద్యాన వర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆహార నాణ్యత ప్రయోగశాల అందుబాటులో ఉంది.
"ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్రయోగశాలలో మొత్తం 48 రకాల పరీక్షలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు గుంటూరులో సుగంధ ద్రవ్యాల పార్కులో ఒక ప్రయోగశాల ఉండగా, ప్రస్తుతం లాంఫామ్లో ఆహార నాణ్యత ప్రయోగశాల అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో పసుపు, మిరప వంటి వాణిజ్య పంట ఉత్పత్తుల్లో పలు రకాల పరీక్షలు చేయించొచ్చు. ప్రజలు ఈ ప్రయోగశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి." - డాక్టర్ కె.శిరీష, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త
ఈ ప్రయోగశాలలోని పంట ఉత్పత్తుల పరీక్షల వివరాలిలా..
పసుపు : కర్కుమిన్ ఆయిల్స్, కర్కుమిన్, తేమ శాతం, మైక్రోబియల్ పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మిరప : రంగు విలువ, ఓలియోరెజిన్, క్యాప్ శాంధిన్, క్యాప్ సైసిన్, తేమ, గింజనూనె శాతం, ఫంగల్కు సంబంధించిన పరీక్షలు ఇక్కడ చేయించొచ్చు.
కూరగాయలు, పండ్లు : తేమశాతం, కొవ్వు, ఫైబర్, బూడిద, ఓలటైల్ ఆయిల్, కెరోటినాయిడ్, ఫ్లావనాయిడ్, లైకోపిన్, చక్కెర, నూనెలో తేమ, అయోడిన్ విలువ, పెరాక్సైడ్ వంటివి లాంఫామ్లోని ఉద్యాన వర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోన్న ఈ ప్రయోగశాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె.శిరీష చెబుతున్నారు.
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