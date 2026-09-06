మారిన 'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' రూల్స్ - ఇకపై సిఫార్సులు నడవవు, బండి నడపాల్సిందే!
సెన్సర్ టెస్టింగ్ విధానం పాసైతేనే 'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న రవాణాశాఖ అధికారులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 10:55 AM IST
Driving License New Rules : 'డ్రైవింగ్ లైసెన్స్' కోసం వెళ్తున్నారా? ఇకపై అక్కడ దళారుల మాయ సాగదు. మధ్యవర్తుల మాటలు చెల్లవు. ఇతరుల సిఫార్సులు ఇకపై నడవవు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీ విధానంలో సమూల మార్పులు చేశారు రవాణాశాఖ అధికారులు. కచ్చితంగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని ట్రాక్పైకి వస్తేనే లైసెన్స్ అందుతుంది. మానవ ప్రమేయం లేని పూర్తిగా కంప్యూటర్, ఆర్ఎఫ్ ఐడీ సెన్సర్ల విధానంలో అత్యంత పారదర్శకంగా లైసెన్స్ జారీ చేసే కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అదే, 'సెన్సర్ టెస్టింగ్ విధానం'. ఇది పాసైతేనే మీకు లైసెన్స్ వస్తుంది. ఇంతకీ, సెన్సర్ ట్రాకుల విధానం అంటే ఏమిటి? డ్రైవింగ్ తప్పిదాలను అవి ఎలా పసిగడతాయి? పొరపాట్లకు తావులేకుండా లైసెన్స్ పొందడమెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
డ్రైవింగ్ టెస్ట్ స్లాట్ బుక్ చేసుకుని పరీక్షకు హాజరయ్యే వారు తొలుత రవాణాశాఖ రూపొందించిన 15 నిమిషాల వీడియోను చూడాలి. అందులో సెన్సర్లతో కూడిన ట్రాక్పై వాహనం ఎలా నడపాలో వివరాలు ఉంటాయి. అవి చూసి సులభంగా డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించొచ్చు. ఏయే పొరపాట్లు చేయకూడదో, నిబంధనలు ఏంటో ఆ వీడియోలో ఉంటాయి.
ఈ వీడియో చూసి నడిపే విధానం, నిబంధనలు ముందే తెలుసుకుంటున్న వారిలో అత్యధికులు పరీక్ష పాస్ అవుతున్నారు. అధికారులు చెప్పే సూచనలు పాటించకుండా నేరుగా డ్రైవింగ్కు సిద్ధమైపోతున్నవారు మాత్రం ఫెయిలవుతున్నారు.
ట్రాక్లో ల్యాంప్ పోల్స్ వద్ద అమర్చిన ప్రత్యేక ఆర్ఎఫ్ఐడీ సెన్సర్లు, హై డెఫినిషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలు మన ప్రతి కదలికను తెలియజేస్తాయి. పరీక్ష సమయంలో మోటారు వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్లు అసలు ట్రాక్పై ఉండరు. వారంతా లైవ్ వీడియో ద్వారా పరిశీలిస్తారు. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ చిన్న తప్పు చేసినా(లైన్ దాటడం, బారికేడ్లను తాకడం, కాలు కింద పెట్టడం) సెన్సర్లు బీప్ శబ్దం చేస్తాయి. అవన్నీ కంప్యూటర్లో నమోదవుతాయి.
లైట్ మోటారు వాహనాల (ఆటో, కార్ల) డ్రైవింగ్ పరీక్షలో స్టీరింగ్ ముందు కెమెరా ఏర్పాటుచేస్తారు. అందులో మన ప్రతి కదలికా తెలుస్తుంది. తల ఎలా తిప్పుతున్నారో అందులో నమోదవుతుంది. చేసిన తప్పులు, పొరపాట్లు తెలియజేయటానికి వీలుగా ప్రతిదీ వీడియో ఫైల్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంచుతారు. వారు చేసిన తప్పులు, పొరపాట్లు తెలుసుకుని చాలామంది తర్వాత ప్రయత్నంలో గట్టెక్కుతున్నారు.
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ఈ పొరపాట్లు చేస్తే నో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ :
- ద్విచక్రవాహనాలు 8 ఆకారంలో ఉన్న ట్రాక్లో డ్రైవింగ్ మెలకువలు ప్రదర్శించాలి. కాలు కింద మోపినా, లేన్ పక్కకు పోయినా, సెన్సర్లు తగిలినా, గ్రీన్ లైట్ రాకుండానే ముందుకు వెళ్లినా ఫెయిలవుతారు.
- నాలుగు చక్రాల వాహనాలు 'H' ఆకారంలో రివర్స్ డ్రైవింగ్ చేయడం, పార్కింగ్ చేస్తే అక్కడే వాహనం వెనక్కు పోకుండా ముందుకు కదలించడం చేయాలి.
- రహదారి మీద కారు, బైక్ ఏ వాహనం నడపాలన్నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి. అది నడపాలంటే ముందుగా లెర్నింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. అది తీసుకున్న తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న డ్రైవింగ్ ఇన్సస్ట్రక్టర్తో రోడ్లపై వాహనాలు నడుపుతూ నేర్చుకోవాలి. అంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవటానికీ తొలుత లెర్నర్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి.
- సెన్సర్ల విధానంలో ట్రాక్పై నూరుశాతం డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శిస్తేనే పాస్ చేస్తుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీ అంతట మీరే పాస్ కావాలి. ఎవరితోనో చెప్పించుకుని లైసెన్స్ పొందొచ్చు అనుకునేవారికి ఆడియాశే అవుతుందంటున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు. ఇలాంటి విధానాల వల్ల పక్కాగా డ్రైవ్ చేస్తారు. తద్వారా రహదారి ప్రమాదాలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జారీ విధానంలో తీసుకొచ్చిన ఈ సెన్సర్ టెస్టింగ్ విధానం ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలులోకి రాగా, తెలంగాణలో కూడా త్వరలోనే సెన్సర్ విధానంలో ట్రాక్ టెస్ట్ పాసైతేనే లెసెన్స్ మంజూరు చేసేలా, కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారు రవాణాశాఖ అధికారులు.
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