క్రెడిట్​ స్కోరు కొత్త రూల్స్ జనవరి 1 నుంచే - ఇక వారానికోసారి "జాతకం"!!

క్రెడిట్ స్కోరు అప్డేట్​ విషయంలో నూతన నిబంధనలు - క్రెడిట్ బ్యూరోలకు ప్రతి వారమూ నివేదిక సమర్పించనున్న బ్యాంకులు

Published : December 31, 2025 at 12:11 PM IST

Credit Score : సిబిల్ స్కోరు ఎంత ముఖ్యమో క్రెడిట్ కార్డు వాడే వారందరికీ తెలుసు. మరో క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలన్నా, బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకోవాలన్నా క్రెడిట్ స్కోరు చూపే ప్రభావం అంతా ఇంతా కాదు. అందుకే, దీన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. అలాంటి సిబిల్ స్కోరుకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి రానుంది.

ప్రస్తుతం క్రెడిట్​ స్కోరు అప్డేట్ 15 రోజులకు ఒకసారి జరుగుతోంది. అంటే నెలలో రెండు సార్లు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారుల అప్పుల వివరాలను బ్యాంకులు క్రెడిట్ బ్యూరోలకు అందిస్తున్నాయి. కొత్త సంవత్సరం 2026 నుంచి సిబిల్​ స్కోరు ప్రతి వారమూ అప్డేట్ కానుంది. ప్రతీ వీకెండ్​ మన క్రెడిట్ లావాదేవీల వివరాలను బ్యాంకులు నివేదిస్తాయి. దీంతో.. రుణం పొందే అర్హత, క్రెడిట్ హిస్టరీ వంటి వివరాలు చాలా త్వరగా సిబిల్​లో ప్రతిబింబిస్తాయి.

క్రెడిట్ స్కోరు 800 దాటేదెలా?

క్రెడిట్​ స్కోరులో ఏదైనా మతలబు ఉందేమోనని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. దీనికి కారణం.. సిబిల్​ స్కోరు 800 దాటకపోవడమే. సమయానికి బిల్లులు క్లియర్ చేస్తున్నప్పటికీ ఆ మార్కును చేరుకోకపోవడానికి కారణమేంటో తెలియక సతమతం అవుతుంటారు. దేశం మొత్తంల్లో క్రెడిట్ స్కోరు 800 పైన ఉన్నవారు కేవలం 10 నుంచి 20 శాతం మధ్యనే ఉంటారని అంచనా. మెజారిటీ జనం 700 నుంచి 800 మధ్యలోనే ఉంటారు. మరి, మొదటి ఇరవై శాతం మందిలోకి చేరాలంటే ఏం చేయాలంటే..

ఇన్​స్టాంట్​ క్రెడిట్ కార్డ్ తెలుసా? సిబిల్​ స్కోర్ తక్కువున్నా నో ప్రాబ్లమ్​- జస్ట్ అది ఉంటే క్షణాల్లో మంజూరు!

ముందుగా క్రెడిట్ చెల్లింపులు పర్ఫెక్ట్​గా ఉండాలి. లేట్ పేమెంట్ ఉండకూడదు. సమయానికి చెల్లిస్తేనే స్కోరు పెరుగుతుంది. క్రెడిట్‌ స్కోరులో ఈ పేమెంట్‌ హిస్టరీ ఎఫెక్ట్ దాదాపు 35 శాతం వరకు ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్రెడిట్‌ మిక్సింగ్​ కూడా చూసుకోవాలి. అప్పుల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఇల్లు, వెహికిల్, గోల్డ్ రుణాలను హామీ రుణాలు అంటారు. పర్సనల్‌ లోన్‌, క్రెడిట్‌ కార్డు వంటివి హామీ లేనివి. ఈ రెండు రకాల రుణాలు ఉంటేనే స్కోరు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్రెడిట్‌ స్కోరులో ఈ మిక్సింగ్ ఎఫెక్ట్ 10 నుంచి 15 శాతం వరకు ఉంటుంది.

క్రెడిట్ కార్డులో మీకున్న లిమిట్​ మొత్తం ఉపయోగించకూడదు. దీన్నే క్రెడిట్ యుటిలైజేషన్​ రేషియో అంటారు. ఇది 30 శాతం వరకు మాత్రమే వాడుకోవాలి. అంతకు మించితే క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రభావం పడుతుంది. దీని ప్రభావం దాదాపు 30 శాతం వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

క్రెడిట్​ కార్డు దరఖాస్తులు కూడా మీ స్కోర్​ను ప్రభావితం చేస్తాయి. తక్కువ వ్యవధిలో ఎక్కువ కార్డులకు అప్లై చేస్తే మీరు అప్పులు ఎక్కువగా అవసరం ఉన్నవారిగా బ్యాంకులు భావిస్తాయి. దీనివల్ల కొత్త కార్డులు ఇవ్వడానికి వెనుకంజ వేస్తాయి. దీంతో క్రెడిట్ స్కోరు కరిగిపోతుంది. అందువల్ల ఎక్కువ దరఖాస్తులు చేయకపోవడమే మంచిది.

కార్డులు ఎక్కువగా ఉన్నవారు పాతవాటిని క్లోజ్ చేయాలని చూస్తారు. కానీ.. దీని వల్ల కూడా క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గిపోతుంది. క్రెడిట్ కార్డులను రద్దు చేసుకుంటే ఆ మేరకు క్రెడిట్ హిస్టరీ కూడా డెలిట్ అయిపోతుంది కాబట్టి.. ఈ విషయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. క్రెడిట్ స్కోరు చక్కగా ఉండాలంటే పాత కార్డులు ఉంచుకోవడమే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సిబిల్​ స్కోర్​ పెరగాలా? - ఈ చిన్న విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే 'ఎక్స్​లెంట్​' మోడ్​లోకి!

