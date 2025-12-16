రోజూ అవే ఇడ్లీ, దోశలు ఏం తింటారు? - అటుకులతో వెరైటీగా ఈ 'టిఫెన్' ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!
అటుకులతో అద్దిరిపోయే "పాన్ కేక్స్" - నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ! - పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 16, 2025 at 7:26 PM IST
New Breakfast Recipe : మనందరం నార్మల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, బోండా, వడ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, రెగ్యులర్గా ఒకే రకమైన టిఫెన్స్ తినాలన్నా మనలో చాలా మందికి నచ్చదు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలందరూ సాయంత్రం కాగానే నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ టిఫెన్గా వెరైటీగా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం సరికొత్త రుచిలో అటుకులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ ఇవి రెడీ చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అటుకులతో ఈ సూపర్ టేస్టీ టిఫెన్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- ఉప్మా రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పు
- మజ్జిగ - ఒక కప్పు
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - ఆరు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు పిడికెళ్లు
- సన్నని క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
- సన్నని క్యాబేజీ తురుము - అర కప్పు(ఆప్షనల్)
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేదా కారం - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో అటుకులను తీసుకుని ఒకట్రెండు సార్లు కడగాలి.
- ఆ తర్వాత వాటిలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- అటుకులు నానేలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో బొంబాయి రవ్వను తీసుకుని మజ్జిగ వేసుకోవాలి. ఆపై నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి దీన్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
- ఇక్కడ మీరు నిమ్మరసం వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో ఒకటిన్నర కప్పుల పుల్లటి పెరుగును తీసుకున్నా సరిపోతుంది. అలాగే, అటుకులు తీసుకున్న కప్పునే రవ్వ, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- అవి రెండు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము, క్యాబేజీ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు క్యాబేజీ తురుము వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు.
- ఇప్పుడు పది నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న అటుకులను తీసుకుని చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మాష్ చేసుకున్న అటుకులను పావుగంట పాటు నానబెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఒకవేళ గట్టిగా ఉందనిపిస్తే చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండిని చిక్కగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత చిక్కగా కలిపిన పిండిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుము, క్యాబేజీ తురుము, జీలకర్ర, రెడీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేదా ఎండుకారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా ఉండకుండా కాస్త థిక్గానే ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ పిండి చాలా పలుచగా అనిపిస్తే కొద్దిగా రవ్వను యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి షాలో ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై దాన్ని పాన్లో ఉంచి మీకు కావాల్సిన సైజ్లో పాన్ కేక్లా గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని తీసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో కదపకుండా రెండు మూడు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- అలానే పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సిన సైజ్లో పాన్ కేక్స్లా చేసుకుని చక్కగా కాల్చి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, అటుకులతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పాన్ కేక్స్ అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ టిఫెన్స్కు బదులుగా ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. క్యారెట్, ఆనియన్ స్టఫింగ్తో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు.
