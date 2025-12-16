Telangana Panchayat Elections Results2025

రోజూ అవే ఇడ్లీ, దోశలు ఏం తింటారు? - అటుకులతో వెరైటీగా ఈ 'టిఫెన్' ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అటుకులతో అద్దిరిపోయే "పాన్ కేక్స్" - నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ! - పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!

New Breakfast Recipe
New Breakfast Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read
New Breakfast Recipe : మనందరం నార్మల్​గా బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, బోండా, వడ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అయితే, రెగ్యులర్​గా ఒకే రకమైన టిఫెన్స్​ తినాలన్నా మనలో చాలా మందికి నచ్చదు. ఈ క్రమంలోనే అమ్మలందరూ సాయంత్రం కాగానే నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ టిఫెన్​గా వెరైటీగా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసం సరికొత్త రుచిలో అటుకులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ ఇవి రెడీ చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అటుకులతో ఈ సూపర్ టేస్టీ టిఫెన్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Poha Pan Cakes
Poha Pan Cakes (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - ఒక కప్పు
  • ఉప్మా రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పు
  • మజ్జిగ - ఒక కప్పు
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి
  • పచ్చిమిర్చి - ఆరు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు పిడికెళ్లు
  • సన్నని క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
  • సన్నని క్యాబేజీ తురుము - అర కప్పు(ఆప్షనల్)
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేదా కారం - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు

Poha Pan Cakes
Poha Pan Cakes (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో అటుకులను తీసుకుని ఒకట్రెండు సార్లు కడగాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అటుకులు నానేలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో బొంబాయి రవ్వను తీసుకుని మజ్జిగ వేసుకోవాలి. ఆపై నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి దీన్ని 10 నుంచి 15 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
  • ఇక్కడ మీరు నిమ్మరసం వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో ఒకటిన్నర కప్పుల పుల్లటి పెరుగును తీసుకున్నా సరిపోతుంది. అలాగే, అటుకులు తీసుకున్న కప్పునే రవ్వ, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
Poha Pan Cakes
Poha Pan Cakes (Getty Images)
  • అవి రెండు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అర కప్పు పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము, క్యాబేజీ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు క్యాబేజీ తురుము వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు.
  • ఇప్పుడు పది నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న అటుకులను తీసుకుని చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మాష్ చేసుకున్న అటుకులను పావుగంట పాటు నానబెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమంలో వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఒకవేళ గట్టిగా ఉందనిపిస్తే చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండిని చిక్కగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.

Poha Pan Cakes
Poha Pan Cakes (Getty Images)
  • తర్వాత చిక్కగా కలిపిన పిండిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని క్యారెట్ తురుము, క్యాబేజీ తురుము, జీలకర్ర, రెడీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ లేదా ఎండుకారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా ఉండకుండా కాస్త థిక్​గానే ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ పిండి చాలా పలుచగా అనిపిస్తే కొద్దిగా రవ్వను యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు.
Poha Pan Cakes
Poha Pan Cakes (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి షాలో ఫ్రైకి తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ కాస్త కాగిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై దాన్ని పాన్​లో ఉంచి మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో పాన్​ కేక్​లా గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని తీసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో కదపకుండా రెండు మూడు నిమిషాలు కాలనివ్వాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
Poha Pan Cakes
Poha Pan Cakes (Getty Images)
  • అలానే పిండి మొత్తాన్ని మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో పాన్​ కేక్స్​లా చేసుకుని చక్కగా కాల్చి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, అటుకులతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పాన్ కేక్స్ అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​కు బదులుగా ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. క్యారెట్, ఆనియన్ స్టఫింగ్​తో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు.

