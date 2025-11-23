బియ్యప్పిండితో అద్దిరిపోయే "వడలు" - ఇడ్లీ, దోశను మించిన రుచి!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నయా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : November 23, 2025 at 12:18 PM IST
New Breakfast Recipe for Kids : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎప్పుడూ అవే తెల్లని ఇడ్లీలు, దోశ, ఉప్మా, బోండా వంటివి తినాలంటే బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మమ్మీ రోజూ రెగ్యులర్ రెసిపీలేనా అంటూ మొహం మాడుస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ. అదే, ఉడికించిన బియ్యప్పిండి, రవ్వ కాంబోలో సూపర్ టేస్టీ "వడలు".
ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని టిఫెన్గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైమ్లో ఇన్స్టంట్గా తయారవుతాయి. అలాగే, ఈ వడల తయారీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- వాము - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - నాలుగు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- తెల్ల నువ్వులు - కొన్ని (గార్నిష్ కోసం)
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి అందులో రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి.
- తర్వాత అందులోనే రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ చొప్పున కారం, వామును వేసి ఒకసారి కలపాలి.
- ఆపై క్రిస్పీగా రావడానికి నాలుగు స్పూన్ల నూనెను కూడా వేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- అది మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాక అందులో బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వెంటనే బొంబాయి రవ్వను కూడా యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసి, పిండి ముద్దలా అయ్యేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మిశ్రమాన్ని కలిపాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దించి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది చల్లారేలోపు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించి పొట్టు తీసుకున్న బంగాళదుంపలను గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- నెక్ట్స్ తురిమిన ఆలూలో ఉడికించి చల్లార్చుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమం, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకుని దాని లోపల కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి పిండి ముద్దను వేసి చేతితో వత్తుతూ అంతా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై దాని మీద తెల్ల నువ్వులు చల్లి చేతితో లైట్గా వత్తాలి. అనంతరం ఆ ప్లేట్ను తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్లో పావుగంట పాటు ఉంచాలి.
- పావుగంట తర్వాత దాన్ని బయటకు తీసి చూస్తే పిండి మంచిగా సెట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ దిబ్బరొట్టెను చాకుతో మీకు నచ్చిన షేప్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసిన ముక్కలను పీసెస్గా విడదీసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్లో షాలో ఫ్రై కోసం ఆరేడు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అవి వన్సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- రెండు వైపులా చక్కగా వేగి మంచి కలర్ వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా మంచి రుచికరంగా ఉండే వెరైటీ "బియ్యప్పిండి వడలు" రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. లేదంటే టమాటా సాస్లో ముంచుకుని తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులు ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు!
