బియ్యప్పిండితో అద్దిరిపోయే "వడలు" - ఇడ్లీ, దోశను మించిన రుచి!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నయా బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

New Breakfast Recipe
New Breakfast Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 12:18 PM IST

New Breakfast Recipe for Kids : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎప్పుడూ అవే తెల్లని ఇడ్లీలు, దోశ, ఉప్మా, బోండా వంటివి తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మమ్మీ రోజూ రెగ్యులర్ రెసిపీలేనా అంటూ మొహం మాడుస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ. అదే, ఉడికించిన బియ్యప్పిండి, రవ్వ కాంబోలో సూపర్ టేస్టీ "వడలు".

ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని టిఫెన్​గా మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఇన్​స్టంట్​గా తయారవుతాయి. అలాగే, ఈ వడల తయారీకి నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

New Breakfast Recipe for Kids
New Breakfast Recipe for Kids (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - నాలుగు టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • వాము - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - నాలుగు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • తెల్ల నువ్వులు - కొన్ని (గార్నిష్ కోసం)
  • నూనె - తగినంత

New Breakfast Recipe for Kids
New Breakfast Recipe for Kids (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి అందులో రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి.
  • తర్వాత అందులోనే రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఒక టీస్పూన్ చొప్పున కారం, వామును వేసి ఒకసారి కలపాలి.
  • ఆపై క్రిస్పీగా రావడానికి నాలుగు స్పూన్ల నూనెను కూడా వేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • అది మరగడం స్టార్ట్ అయ్యాక అందులో బియ్యప్పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వెంటనే బొంబాయి రవ్వను కూడా యాడ్ చేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసి, పిండి ముద్దలా అయ్యేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మిశ్రమాన్ని కలిపాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దించి చల్లార్చుకోవాలి.
New Breakfast Recipe for Kids
New Breakfast Recipe for Kids (Getty Images)
  • అది చల్లారేలోపు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి ఉడికించి పొట్టు తీసుకున్న బంగాళదుంపలను గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ తురిమిన ఆలూలో ఉడికించి చల్లార్చుకున్న బియ్యప్పిండి మిశ్రమం, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి స్టీల్ ప్లేట్ తీసుకుని దాని లోపల కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో కలిపి పెట్టుకున్న బియ్యప్పిండి పిండి ముద్దను వేసి చేతితో వత్తుతూ అంతా ఈక్వల్​గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై దాని మీద తెల్ల నువ్వులు చల్లి చేతితో లైట్​గా వత్తాలి. అనంతరం ఆ ప్లేట్​ను తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్​లో పావుగంట పాటు ఉంచాలి.
  • పావుగంట తర్వాత దాన్ని బయటకు తీసి చూస్తే పిండి మంచిగా సెట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ దిబ్బరొట్టెను చాకుతో మీకు నచ్చిన షేప్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
New Breakfast Recipe for Kids
New Breakfast Recipe for Kids (Getty Images)
  • తర్వాత కట్ చేసిన ముక్కలను పీసెస్​గా విడదీసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి లేదా పాన్​లో షాలో ఫ్రై కోసం ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి వన్​సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
New Breakfast Recipe for Kids
New Breakfast Recipe for Kids (Getty Images)
  • రెండు వైపులా చక్కగా వేగి మంచి కలర్ వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా మంచి రుచికరంగా ఉండే వెరైటీ "బియ్యప్పిండి వడలు" రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. లేదంటే టమాటా సాస్​లో ముంచుకుని తిన్నా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులు ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు!

