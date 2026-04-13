ఖర్జూరాలతో కమ్మని "చట్నీ" - రెండు వారాలు నిల్వ! - టిఫెన్స్, స్నాక్స్లోకి అదుర్స్!
Published : April 13, 2026 at 4:20 PM IST
Khajur Chutney Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, వడ, చపాతీ, ఊతప్పం వంటి రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అయితే, చట్నీ దగ్గరకి వచ్చేసరికి రోజూ పల్లీ పచ్చడి, కొబ్బరి చట్నీనే తినాలంటే చాలా మందికి నచ్చదు. అలాంటి వారికోసమే ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఖర్జూరాలతో నోరూరించే "చట్నీ". ఇది రెగ్యులర్ చేసుకునే పచ్చళ్లకు భిన్నంగా ఉండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ చట్నీ ఉదయం టిఫెన్స్తో పాటు ఈవెనింగ్ సమోసా, పకోడీ, చాట్, దహీవడ వంటి స్నాక్స్కు మంచి కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర కప్పు - గింజలు తీసిన ఖర్జూరాలు
- చింతపండు - తగినంత
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- పావు చెంచా - జీలకర్రపొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పావు చెంచా - మిరియాలు
- ఒక స్పూన్ - బెల్లంపొడి
- ఒకట్రండు చెంచాలు - నూనె
సమ్మర్లో ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ "స్నాక్" - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
తయారీ విధానం :
- ఈ కొత్తరకం చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా అరకప్పు పరిమాణంలో ఖర్జూరాలను గింజలు తీసేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని గోరువెచ్చని నీళ్లతో శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మరో గిన్నెలో మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- నెక్ట్స్ కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక పచ్చిమిరపకాయలను వేసి వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో గింజలు తీసేసి నానబెట్టుకున్న ఖర్జూరాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- అవి మంచిగా ఉడికి మెత్తగా అయ్యాయనుకున్నాక అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచిన అల్లం, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, బెల్లంపొడి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఖర్జూరాల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పచ్చిమిర్చి, మిరియాలు వేసి మెత్తని చట్నీలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- అర స్పూన్ - ఆవాలు
- అర స్పూన్ - శనగపప్పు
- అర స్పూన్ - మినప్పప్పు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- అర స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒకటి - ఎండుమిర్చి
- ముప్పావు స్పూన్ - కచ్చాపచ్చాగా దంచిన అల్లం
- కొద్దిగా - ఇంగువ
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడయ్యాక ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయంచుకోవాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి.
- పోపు చక్కగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చింతపండు కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోయే "ఖర్జూర చట్నీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఈ చట్నీని గాలి చొరబడని సీసాలోకి తీసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే రెండు వారాల వరకూ తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ చట్నీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
మీ ఇంట్లో బీట్రూట్ తినట్లేదా? - ఇలా "చట్నీ" చేయండి! - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి కమ్మగా తినేస్తారు!
సమ్మర్లో రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే "టిఫెన్" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!