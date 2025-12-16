పెరుగుతో "ఆలూ కర్రీ"! - సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోతుంది!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కొత్తరకం 'బంగాళాదుంప కూర' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : December 16, 2025 at 12:14 PM IST
New Aloo Curry Recipe in Telugu : అన్నం, రోటీ, చపాతీ, పూరీ, పులావ్ ఇలా దేనిలోకైనా ఏదైనా ఒక మంచి కర్రీ ఉన్నప్పుడే సంతృప్తికరంగా తినగలుగుతాం. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటిల్లోకి రకరకాల మసాలా కర్రీలు తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి కాకుండా ఈసారి బంగాళాదుంపతో కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఒక్కసారి పెరుగు పోసి ఈ పద్ధతిలో "ఆలూ మసాలా కర్రీని" ప్రిపేర్ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో మెచ్చుకుంటారు.
ఇంటికి గెస్టులు వచ్చినప్పుడు, వెజ్లో ఏదైనా స్పెషల్ కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెసిపీ సూపర్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. పిల్లలైతే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ ఆలూ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - మూడు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పెరుగు - అర కప్పు
- టమాటా గుజ్జు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- వెన్న - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కసూరీమేథీ - ఒక చెంచా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- అల్లం - చిన్నముక్క
- పసుపు - అర చెంచా
- కారం - చెంచాన్నర (రుచికి తగినంత)
- ధనియాలపొడి - చెంచాన్నర
- జీలకర్రపొడి - చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, టమాటా గుజ్జును ప్రిపేర్ చేసుకుని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని గిలకొట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన ఆలుగడ్డలను పొట్టు తీసేసి మీకు కావాల్సిన సైజులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ చక్కగా వేగాక అందులో పసుపు, చెంచా ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, అరచెంచా కారం, ఉప్పు వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై టమాటా గుజ్జును జత చేసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా గుజ్జు మిశ్రమం బాగా ఉడికి నూనె వేరవుతున్నప్పుడు అందులో గిలకొట్టి పెట్టుకున్న పెరుగును వేసి కలిపి మరో మూడు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద వేరొక కడాయిని పెట్టి వెన్న వేసుకోవాలి. అది వేడెక్కాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముక్కలు, మిగిలిన కారం, ధనియాలపొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఆలూ ముక్కలను బాగా వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం వేయించుకున్న బంగాళాదుంప ముక్కలను ఉడుకుతున్న టమాటా గుజ్జు మిశ్రమంలో వేసి ఒకసారి నెమ్మదిగా అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఒకట్రెండు నిమిషాలు సన్నని సెగ మీద మగ్గనిచ్చి చివరిగా అందులో కసూరీమేథీ, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "ఆలూ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో బంగాళాదుంప కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తింటారు.
