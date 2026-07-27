మీ బ్యాగు మీకు రూ.వేలల్లో పాకెట్ మనీ సంపాదిస్తుంది! - న్యూ ఐడియా అన్లాక్డ్!
- బ్యాగులు, బ్రీఫ్ కేసుల మీద యాడ్స్ ప్లే చేస్తున్న కంపెనీలు - మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా?
Published : July 27, 2026 at 3:15 PM IST
New Add Trend : ఆఫీస్కు, కాలేజీకి వెళ్లే ప్రతీ ఒక్కరి భుజాన దాదాపుగా బ్యాగ్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాగ్ మీకు పాకెట్మనీ సంపాదించి పెడితే ఎలా ఉంటుంది? మెడలో వేసుకునే ఐడీ కార్డులు కూడా మీకు అడిషనల్ డబ్బులు సంపాదించే సాధనంగా మారితే ఎలా ఉంటుంది? "ఆహా, ఆ ఊహే ఎంత బాగుందో అనిపిస్తోందా?" అది ఊహకాదు. జరుగుతున్న నిజం. మార్కెటింగ్లోకి వచ్చేస్తున్న న్యూ ట్రెండ్ ఇది! మరి, ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కంపెనీలు తమ ప్రొడక్ట్స్ సేల్స్ పెంచుకునేందుకు ఎంచుకునే మొదటి సాధనం అడ్వర్టైజ్ మెంట్. తమ ఉత్పత్తులు జనాల్లో ప్రచారంలో ఉండేందుకు టీవీలు, పత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇస్తాయి. రోడ్డుమీద మోడల్స్ చిత్రాలతో భారీ హోర్డింగులు ఏర్పాటు చేస్తాయి. సోషల్ మీడియాలో యాడ్స్ కుమ్మరిస్తాయి. ఇవన్నీ ఉన్నా సరే, ఇప్పుడు మరో కొత్త మద్ధతిలో యాడ్స్ మనుషుల మధ్యలోకి దూసుకెళ్తున్నాయి. మనుషులే వాటిని మోసుకెళ్తున్నారు!
"పాతనీరు వెళ్లిపోతుంది.. కొత్తనీరు వచ్చేస్తుంది" అంటారు. "కొత్తొక వింత పాతొక రోత" అంటారు. ఇవన్నీ ఏదో ఫన్నీగా క్రియేట్ చేసిన సామెతలు కావు. నిజానికి నిలువుటద్దాలు. ప్రతి రంగమూ నిరంతరం మారుతూనే ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచలు పుట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి. వాటికి అనుగుణంగా ఆయా రంగాలు అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అడ్వర్టైజ్ రంగంలో అలా పుట్టిందే "వినియోగదారుల వద్దకే యాడ్స్" ఐడియా!
టీవీలో వచ్చే ప్రకటనలు.. టీవీ చూస్తేనే కనిపిస్తాయి. పేపర్లోని యాడ్స్ పేపర్ చూస్తూనే తెలుస్తాయి. హోర్డింగ్స్, ఆ దారిలో వెళ్లినవారే చూస్తారు. అలా కాకుండా నగరంలో నలువైపులా తిరిగే మనుషుల భుజాలపైనే ఆ బాధ్యత వేస్తే? మరింత ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం ఉందనే అద్భుతమైన ఐడియా ఇది! మొదటిసారి ఏ బుర్రలో వెలిగిందో తెలియదుగానే, ఇప్పుడిప్పుడే వేగంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
కదలకుండా ఒకే చోట ఉన్న చిత్రం కన్నా.. కదులుతున్న కలర్ ఫుల్ డిజిటల్ ప్రకటన జనం దృష్టిని చాలా వేగంగా ఆకర్షిస్తుందని మార్కెటింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే.. రెస్టారెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలు, ఫిట్నెస్ సెంటర్లు, కోచింగ్ సెంటర్లు, వ్యాపార సంస్థలు తమ పరిసర ప్రాంతాల్లోని కస్టమర్లను చేరుకోవడానికి ఈ విధానాన్ని ఎంచుకుంటున్నాయి.
జోవియెంట్, హుకాబా, రెడ్హార్న్స్, ఫ్లాష్లీ, లైమ్లైట్ వంటి సంస్థలు ప్రత్యేకమైన ఎల్సీడీ బ్యాక్ప్యాక్లు, సూట్కేస్లు తయారు చేస్తున్నాయి. వీటిని కొన్ని కంపెనీలు విద్యార్థులకు, యువతకు ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. మరికొందరు ఈ బ్యాగులను కొనుక్కొని, స్థానిక వ్యాపారులతో ఒప్పందాలు చేసుకుని వారి ప్రకటనలను ప్రదర్శిస్తున్నారు.
ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో కొంతమంది కాలేజీ విద్యార్థులు, డెలివరీ బాయ్స్ ఈ తరహా డిజిటల్ ప్రకటనలు మోసుకెళ్తూ నెలకు అదనంగా రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నారట. ఏ ప్రొడక్ట్ యాడ్స్ ప్లే అవుతున్నాయో, వాటికి సంబంధించిన క్యూఆర్ కోడ్ కూడా వాటిమీద కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు ఏదైనా రెస్టారెంట్ బిర్యానీ యాడ్ ప్లే అయితే, పక్కనే దాని క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ కూడా కనిపిస్తుంది. దాన్ని స్కాన్ చేసి ఆర్డర్ బుక్ చేస్తే, మరికాస్త కమీషన్ పెరుగుతుందట. ఈ బ్యాగుల్లో ఉండే జీపీఎస్ ట్రాకర్ల ఆధారంగా వారు ఎంత దూరం తిరిగారో కూడా తెలుస్తుందట.
ఈ ట్రెండ్ బ్యాగులు, సూట్కేసులతోనే ఆగిపోకుండా ఐడీ కార్డులు, షర్ట్కు పెట్టుకునే డిజిటల్ బ్యాడ్జ్ల వరకూ వెళ్లిందని తెలుస్తోంది. అంటే.. ప్రచారానికి కాదేదీ అనర్హం అన్నమాట!