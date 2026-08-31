'నేపాల్ విషాదం' వెనుక కల్పిత గాధలు - 'సతీ లే సరపేకో దేశ్' అంటే ఏంటి?
ప్రకృతి అందాల వెనుక అనేక ప్రమాదాలు - నేపాల్ శాపగ్రస్త దేశమా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 3:37 PM IST
Nepal Tragedy : ఆకాశాన్నంటుతున్నట్లుగా ఎత్తైన తెల్లని మంచు కొండలు, పచ్చని లోయలు, జీవ నదులకు పుట్టుకైన హిమాలయాల్లో ఉంటుంది నేపాల్. పర్వత శిఖరాలు, నదులు, సరస్సులు ఈ దేశానికి కొత్త అందాన్నిస్తాయి. కానీ, ఇంతటి అందాల వెనుక ప్రమాదాలు అనేకం పొంచి ఉన్నాయి. భూకంపాలు, అకస్మాత్తుగా పోటెత్తే వరదలు ఇక్కడ సర్వసాధారణం. బహుశా అందుకేనేమో! ఎన్నో జానపద కథలు, కల్పిత గాధలు పుట్టుకొచ్చాయి. అందులో 'సతీ లే సరపేకో దేశ్' అనే నేపాల్ పదం ఆ దేశ ప్రజల్లో విశేష ప్రచారం పొందింది. 'సతి శపించిన దేశం' అని దీని అర్థం కాగా, ఈ జానపద కథ వెనుక ఏం జరిగింది? చరిత్ర ఏం చెప్తోంది?
నేపాల్లో 80శాతం భూభాగం కొండలు, లోయలే. కేవలం 20శాతం మాత్రమే భారత దేశ సరిహద్దులో మైదాన ప్రాంతం ఉంటుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఎవరెస్ట్, మరో 14 అత్యంత ఎత్తైన శిఖరాలలో 8 నేపాల్లోనే ఉన్నాయి. ఖాట్మండు, పోఖరా లోయలు అత్యంత ప్రసిద్ధమైనవి. మంచు కరగడం వల్ల కోసి, గండకి, కర్నాలి వంటి ప్రధాన నదులు ఇక్కడే పుట్టి భారతదేశంలోకి ప్రవహించి గంగానదిలో కలుస్తుంటాయి. ఇదీ ఆ దేశ భౌగోళిక స్వరూపం.
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'సతీ లే సరపేకో దేశ్' వెనుక చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి?
'సతీ లే సరపేకో దేశ్' అనే నేపాలీ సామెతకు చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. ఆ దేశ చరిత్రలో జరిగిన ఒక విషాద ఘటన ఆధారంగా ఈ సామెత వాడుకలోకి వచ్చింది. క్రీ.శ.1619 సంవత్సరంలో కాంతిపూర్ (ఖాఠ్మండ్ లోయ) పాలకుడైన శివసింహ మల్ల మరణంతో అతడి కుమారుడైన హరిహర సింహ చిన్న కుమారుడు లక్ష్మీనరసింహ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు. తన దగ్గర మంత్రిగా పనిచేసే భీమ మల్ల ఓ వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం టిబెట్కు వెళ్లి అనుకూల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడంలో విజయం సాధించాడు. కానీ, ఇతర మంత్రులు కుట్ర పన్ని, రాజును తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడని అసత్య ప్రచారానికి తెరతీశారు. దీంతో లక్ష్మీనరసింహ రాజు ఆ ప్రచారం వెను వాస్తవాలు పరిశీలించకుండానే భీమ మల్లకు మరణశిక్ష విధించాడట. అప్పట్లో సతీసహగమనం ఆచారం కారణంగా భీమ మల్ల భార్య భువనలక్ష్మి భర్త చితిలో దూకడానికి ముందు దేశం మొత్తాన్ని శపించిందట. ఆ తర్వాత కొద్దికాలానికే రాజు తన తప్పును గ్రహించి తీవ్రంగా కుంగుబాటుకు లోనయ్యాడట. ఆ తర్వాత అతను పిచ్చివాడనే ముద్ర వేసి జైలుకు పంపించిన అతని కుమారుడు ప్రతాప్ మల్ల 1674 వరకు కాంతిపూర్ను పరిపాలించాడు. ఈ సంఘటన కారణంగా నేపాల్ను 'సతీ లే సరపేకో దేశ్' అని పిలుస్తారని జానపద గాథలున్నాయి.
"సతి లే సరపేకో దేశ్" అనే పదబంధం నేపాల్ సాంస్కృతిక, చారిత్రక స్మృతిలో ఎంతో గుర్తింపు దక్కించుకుంది. దేశంలోని తరచూ రాజకీయ సమస్యలు, అస్థిరత, అధికారంలో ఉన్నవారిని దురదృష్టం పదేపదే వెంటాడుతుందనే భావనను వివరించడానికి దీనిని తరచూ ఉపయోగిస్తుంటారు. వాస్తవానికి భువనలక్ష్మి మాటలు నేపాల్ను శపించాయని లేదా దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించాయని చెప్పడానికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.
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