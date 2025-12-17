Telangana Panchayat Elections Results2025

నోరూరించే నెల్లూరు "ఎర్రగడ్డ పచ్చడి" - టేస్ట్ సూపర్! - వారం రోజులు నిల్వ!

వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే 'ఎర్రగడ్డ పచ్చడి' - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Nellore Yarragadda Pachadi
Nellore Yarragadda Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 5:21 PM IST

Nellore Yarragadda Pachadi Recipe : కొన్నిసార్లు ఇంట్లో సమయాని​కి కూరగాయలు ఉండవు. బయట మార్కెట్​కు వెళ్లి తెచ్చుకునేంత టైమ్​ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో చాలా మంది ఇక ఇప్పుడు కర్రీ ఏం చేస్తాలేం అని ఇంట్లో ఉండే ఏదో ఒక నిల్వ పచ్చడితో ఆ పూట గడిపేస్తుంటారు. లేదంటే దగ్గరలో కర్రీ పాయింట్ ఏమైనా ఉంటే ఏదో ఒక కర్రీ తెచ్చుకుని తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఆయా సందర్భాల్లో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సూపర్ టేస్టీ పచ్చడి ఉంది. అదే, నోరూరించే నెల్లూరు "ఎర్రగడ్డ పచ్చడి".

ఉల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చితో చేసుకునే ఈ వెరైటీ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఎన్నడూ తినని రుచిలో వావ్ సూపర్ అనిపిస్తుంది. ఇది రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. పైగా, ఈ పచ్చడి ఒక్కసారి చేసుకుంటే వారం నుంచి పది రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ సూపర్ టేస్టీ నెల్లూరు స్టైల్ ఎర్రగడ్డ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Nellore Yarragadda Pachadi
Nellore Yarragadda Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(పెద్ద సైజ్​వి)
  • మెంతులు - అర చెంచా
  • ధనియాలు - రెండు చెంచాలు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • చింతపండు - రెండు చెంచాలు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • నూనె - తగినంత

Nellore Yarragadda Pachadi
Nellore Yarragadda Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నోరూరించే పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో రెండు చెంచాల చింతపండును వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అది ఉడికేలోపు పెద్ద సైజ్​లో ఉన్న రెండు ఎర్ర ఉల్లిపాయలను పొట్టు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ మంచిగా వేగాక కాస్త పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీరు తినే రుచిని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
Nellore Yarragadda Pachadi
Nellore Yarragadda Pachadi (Getty Images)
  • ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో రెండు చెంచాల ఉడికించిన చింతపండు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఎండుమిర్చీ వేయించుకున్న పాన్​నే ఉంచి రెండు మూడు చెంచాల నూనె వేసుకోవాలి.
  • నూనె లైట్​గా వేడయ్యాక కొద్దిగా ఆవాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Nellore Yarragadda Pachadi
Nellore Yarragadda Pachadi (Getty Images)
  • తర్వాత ఆవాల పోపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నెల్లూరు స్టైల్​లో నోరూరించే ఎర్రగడ్డ పచ్చడి అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా 'ఎర్రగడ్డ పచ్చడిని' చేసి చూడండి. పచ్చి ఉల్లిపాయలతో చేసుకునే ఈ టేస్టీ పచ్చడిని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పచ్చడిని చేసుకోవాలనుకుంటే ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

