నెల్లూరు స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - కొత్తవాళ్లైనా ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Published : March 22, 2026 at 3:00 PM IST

Nellore Special Vankaya Bajji Curry : వంకాయ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. వీటితో ఎలాంటి రెసిపీలు చేసినా భలే రుచిగా ఉంటాయి. అందుకే ఫ్రై, కూర, పచ్చడి వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. లేదంటే ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కాంబినేషన్ కర్రీలు చేస్తారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం అదే నెల్లూరు ఫేమస్ వంకాయ బజ్జీ కర్రీ. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీనిని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చాలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - 10
  • ఉల్లిపాయలు - 4
  • టమోటాలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - కొంచెం
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పది వంకాయలు తీసుకొని ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసి ఉంచాలి. అదేవిధంగా నాలుగు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలు, పన్నెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ, ఉల్లిపచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు వేయాలి. అలాగే 20 గ్రాముల చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితో ఈ మిశ్రమాన్ని మెత్తగా మాష్ చేసి పక్కనుంచాలి.
చింతపండు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి తాలింపు కోసం పాన్ పెట్టి ఏడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత ఎనిమిది ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా ఉల్లిపాయ తురుము వేయాలి. అదేవిధంగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ బాగా వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. తాలింపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 3 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి.
జీలకర్ర, ఆవాలు (Getty Images)
  • అంతే నెల్లూరు స్పెషల్ వంకాయ బజ్జీ కర్రీ తయారైనట్లే!
  • మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

