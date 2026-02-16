నెల్లూరు స్పెషల్ "మినప్పప్పు పచ్చడి" - టిఫెన్స్, అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్!
మినప్పప్పుతో నోరూరించే 'పచ్చడి' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : February 16, 2026 at 4:14 PM IST
Nellore Style Minapappu Pachadi Recipe : మనందరం మినప్పప్పును మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశ, ఇడ్లీ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. లేదంటే పిండి వంటకాల తయారీలో యూజ్ చేస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు మినప్పప్పుతో అద్దిరిపోయే "పచ్చడిని" కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. నెల్లూరు స్టైల్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేశారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవడానికి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది టిఫెన్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా వేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది నయా టేస్ట్ను అందిస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ నెల్లూరు స్పెషల్ మినప్పప్పు పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - తగినంత
- ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- బెల్లం - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగింత
తాలింపు కోసం :
- నూనె - కొద్దిగా
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - రెండు చిటికెళ్లంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- ఉల్లిపాయ తరుగు - ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు స్టవ్ మీద పాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
- అవి చక్కగా వేగాక అందులో జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి అన్నింటినీ మరికాసేపు సన్నని సెగ మీద మంచిగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో పొట్టు మినప్పప్పు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మాడకుండా ఎర్రగా వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి పక్కనుంచిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, నిమ్మకాయంత బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అవసరం మేరకు కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ పచ్చడిని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త పరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపులోకి అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం పాన్లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి.
- పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండే నెల్లూరు స్టైల్ "మినప్పప్పు పచ్చడి" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి ఇలా మినప్పప్పు పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
టిప్స్ :
- ఈ పచ్చడిలో ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని వేసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
- ఈ రెసిపీ కోసం పొట్టు మినప్పప్పు వాడండి. పచ్చడి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ లేనట్లయితే నార్మల్ మినప్పప్పుతో చేసుకున్నా పర్వాలేదు.
