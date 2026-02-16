ETV Bharat / offbeat

నెల్లూరు స్పెషల్ "మినప్పప్పు పచ్చడి" - టిఫెన్స్​, అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

మినప్పప్పుతో నోరూరించే 'పచ్చడి' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Nellore Style Minapappu Pachadi
Nellore Style Minapappu Pachadi
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Nellore Style Minapappu Pachadi Recipe : మనందరం మినప్పప్పును మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో దోశ, ఇడ్లీ వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. లేదంటే పిండి వంటకాల తయారీలో యూజ్ చేస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాదు మినప్పప్పుతో అద్దిరిపోయే "పచ్చడిని" కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. నెల్లూరు స్టైల్​లో ఇలా ప్రిపేర్ చేశారంటే టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఈ పచ్చడిని తయారు చేసుకోవడానికి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఈజీ​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది టిఫెన్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా వేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది నయా టేస్ట్​ను అందిస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ నెల్లూరు స్పెషల్ మినప్పప్పు పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Nellore Special Minapappu Pachadi
మినప్పప్పు

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - తగినంత
  • ఎండుమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • మినప్పప్పు - అర కప్పు
  • ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
  • బెల్లం - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగింత
Nellore Special Minapappu Pachadi
చింతపండు

తాలింపు కోసం :

  • నూనె - కొద్దిగా
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • ఇంగువ - రెండు చిటికెళ్లంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

Nellore Special Minapappu Pachadi
ఎండుమిర్చి

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు స్టవ్ మీద పాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
  • అవి చక్కగా వేగాక అందులో జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి అన్నింటినీ మరికాసేపు సన్నని సెగ మీద మంచిగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో పొట్టు మినప్పప్పు వేసుకుని సన్నని సెగ మీద మాడకుండా ఎర్రగా వేయించి ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Nellore Special Minapappu Pachadi
ధనియాలు
  • నెక్ట్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి పక్కనుంచిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నానబెట్టుకున్న చింతపండు, నిమ్మకాయంత బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరం మేరకు కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ పచ్చడిని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త పరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపులోకి అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి.
Nellore Special Minapappu Pachadi
వెల్లుల్లి
  • అవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి పోపును మంచిగా వేయించాలి.
  • పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, వేడి వేడి అన్నంలోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండే నెల్లూరు స్టైల్ "మినప్పప్పు పచ్చడి" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లకు బదులుగా ఓసారి ఇలా మినప్పప్పు పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
Nellore Special Minapappu Pachadi
బెల్లం

టిప్స్ :

  • ఈ పచ్చడిలో ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని వేసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • ఈ రెసిపీ కోసం పొట్టు మినప్పప్పు వాడండి. పచ్చడి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ లేనట్లయితే నార్మల్ మినప్పప్పుతో చేసుకున్నా పర్వాలేదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

