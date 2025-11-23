ETV Bharat / offbeat

ఫిష్ ప్రియులకోసం - అద్దిరిపోయే "నెల్లూరు చేపల పులుసు"!

- సండే వంటిల్లు ఘుమాయిస్తుంది! - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అదుర్స్ అంతే!

Nellore Fish Curry Recipe
Nellore Fish Curry Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nellore Fish Curry Recipe : నాన్ వెజ్​లో చేపల కూరను అమితంగా ఇష్టపడేవాళ్లు ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. వీరిలోనూ చేప ముక్కలకన్నా ఎక్కువగా పులుసు జుర్రుకుంటారు. అలాంటి వారికి నెల్లూరు చేపల పులుసు సూపర్ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. ఈ స్టైల్లో చేసే ఫిష్ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పులుసు మస్తు మజాగా ఉంటుంది. మరి, ఈ సండే మీరు ఫిష్ కర్రీ తయారు చేస్తుంటే గనక.. ఇలా నెల్లూరు స్టైల్​లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దీనికోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

అరకేజీ చేప ముక్కలు

పావు స్పూన్ నిమ్మరసం

తగినంత ఉప్పు

నిమ్మకాయంత సైజు చింతపండు

3 టమాటాలు

స్పూన్ ఆవాలు

స్పూన్ జీలకర్ర

పావు స్పూన్ మెంతులు

2 రెమ్మల కరివేపాకు

5 పచ్చిమిర్చి

అర కప్పు ఉల్లి తరుగు

1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు

అర స్పూన్‌ పసుపు

అర స్పూన్‌ వేయించిన మిరియాలు

అర స్పూన్‌ ధనియాలు

అర స్పూన్‌ ఆవాలు

అర స్పూన్‌ జీలకర్ర పొడి

ఒకటిన్నర స్పూన్ ధనియాల పొడి

2 స్పూన్ల కారం

గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు

5 టేబుల్‌ స్పూన్ల ఆయిల్

తయారీ విధానం :

ముందుగా చేపలను చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. చాలా మంది ఒకసారి కడిగి, తర్వాత ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసేస్తారు. కానీ.. ఇలా చేస్తే నీచువాసన పూర్తిగా పోదు. అందుకే మరోసారి పసుపు వేసి క్లీన్ చేయాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి మరోసారి శుభ్రం చేయాలి. ఇలా చేస్తే అసలు స్మెల్ రాదు.

తర్వాత చేప ముక్కలను ఒక బౌల్ లో వేసుకొని, వాటికి ఇరువైపులా ఉప్పు, నిమ్మరసం పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.

మూడు టమాటాలను ముక్కలుగా చేసుకొని మిక్సీలో వేసి ప్యూరీలా చేసుకోవాలి.

అంతకు ముందే చింతపండు నానబెట్టి పిసికి పక్కన పెట్టుకోవాలి

ఇప్పుడు వెడల్పుగా ఉన్న పాత్ర స్టౌమీద పెట్టుకోవాలి. అడుగు మందంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

ఇందులో ఆయిల్ వేసుకొని, వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు, కరివేపాకు వేయాలి.

అవి వేగిన తర్వాత తరిన ఉల్లిపాయలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.

ఉల్లిపాయలు లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారేంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి.

కాసేపు తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమాటా ప్యూరీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.

రెండు నిమిషాల తర్వాత పసుపు, కారం వేసుకోవాలి. ఇవి ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత ఉప్పు, ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి.

ఇవన్నీ చక్కగా వేగాయని అనుకున్న తర్వాత,, చింతపండు గుజ్జు పోసుకోవాలి. తర్వాత గ్లాసు నీళ్లు కూడా పోసుకోవాలి.

ఇందులో చేప ముక్కలు వేసి కుక్ చేసుకోవాలి.

నముక్కలు త్వరగా ఉడికిపోయి విరిగిపోతాయి. కాబట్టి గరిటతో కలపకూడదని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.

అయితే గిన్నె అడుగు మాడకుండా ఉండడానికి దాన్నే అటూ ఇటూ కదిలించాలి

ముక్కలు ఉడికాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత చివరలో మిరియాల పొడి, ధనియాల పొడి, ఆవాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకోవాలి.

ఒకటీ రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది.

అద్దిరిపోయే నెల్లూరు స్టైల్ చేపల పులుసు సిద్ధమైపోతుంది. ఈ పులుసు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

Conclusion:

TAGGED:

NELLORE FISH CURRY
HOW TO MAKE NELLORE FISH CURRY
FISH CURRY
FISH RECIPE IN TELUGU
NELLORE CHEPALA PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.