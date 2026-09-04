'NEET 2026' యూజీ రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ - 659 సీట్లు అదనంగా చేర్చిన MCC
నీట్ యూజీ కౌన్సెలింగ్ 2026 ముఖ్యమైన తేదీలు - MCC మూడు కొత్త నిబంధనలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 4:00 PM IST
MCC NEET UG counseling 2026 round 2 : నీట్ యూజీ కౌన్సెలింగ్ 2026 రౌండ్-2 కోసం మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ (MCC) కొత్తగా 659 సీట్లను అదనంగా చేర్చింది. ఇందులో ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్, బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సులకు సంబంధించి సీట్లు ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాల కోసం మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ అధికారిక పోర్టల్ను సందర్శించవచ్చు. రౌండ్-2 రిజిస్ట్రేషన్, ఫీజు చెల్లింపు సెప్టెంబర్ 8 వరకు అవకాశం ఉంది. ఛాయిస్ ఫిల్లింగ్, లాకింగ్ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 9 వరకు ఉంటుంది. సీట్ల కేటాయింపు ఫలితాలు సెప్టెంబర్ 11న వెలువడతాయి. నీట్ యూజీ కౌన్సెలింగ్ 2026 కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ mcc.nic.in లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నీట్ యూజీ తొలి విడత కౌన్సెలింగ్లో 29వేలకు పైగా సీట్లు కేటాయించింది.
ఎంసీసీ నీట్ యూజీ రౌండ్ 2 కౌన్సెలింగ్ 2026 ముఖ్యమైన తేదీలు
- రౌండ్ 2 రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ : సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 8 వరకు
- రౌండ్ 2 ఛాయిస్ ఫిల్లింగ్ తేదీ : సెప్టెంబర్ 3 నుంచి 9 వరకు
- ఛాయిస్ లాకింగ్ : సెప్టెంబర్ 8 నుంచి 9 వరకు
- రౌండ్ 2 సీటు కేటాయింపు తేదీ : సెప్టెంబర్ 11
- రిపోర్టింగ్ : సెప్టెంబర్ 12 నుంచి 18 వరకు.
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కౌన్సెలింగ్ దరఖాస్తు ఇలా
- నీట్ యూజీ రౌండ్ 2 కౌన్సెలింగ్కు అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ mcc.nic.inలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- MCC నీట్ కౌన్సెలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- నిర్దేశించిన కౌన్సెలింగ్ ఫీజు చెల్లించి, నిర్ణీత కాలపరిమితిలోగా తమకు నచ్చిన కళాశాలలు, కోర్సుల ఎంపికలను పూరించి, లాక్ చేయాలి.
- అభ్యర్థి నీట్ ర్యాంక్, కేటగిరీ, రిజర్వేషన్ విధానం, కౌన్సెలింగ్ సమయంలో సమర్పించిన ప్రాధాన్యతలు, సీట్ల లభ్యత ఆధారంగా కేటాయింపు ఉంటుంది.
- సీటు దక్కించుకున్న అభ్యర్థులు నిర్దేశించిన గడువులోగా సర్టిఫికెట్లను సమర్పించాలి. ఈ మేరకు భౌతికంగా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.
నీట్ యూజీ రౌండ్ 2 కౌన్సెలింగ్ 2026 అవసరమైన పత్రాల జాబితా
- నీట్ యూజీ 2026 స్కోర్కార్డ్
- నీట్ యూజీ 2026 అడ్మిట్ కార్డ్
- ఎస్ఎస్సీ, ఇంటర్మీడియట్ మార్క్ షీట్లు, సర్టిఫికెట్లు
- చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు పత్రం
- (ఆధార్, ఓటరు కార్డు)
- పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోగ్రాఫ్లు
- నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం
- కేటగిరీ/EWS సర్టిఫికెట్
- కౌన్సెలింగ్ అథారిటీ నిర్దేశించిన ఏవైనా అదనపు పత్రాలు.
MCC మూడు కొత్త నిబంధనలు
- అప్గ్రేడ్ అవకాశం : సీటు దక్కించుకున్న అభ్యర్థులు తదుపరి రౌండ్లలో "అప్గ్రేడ్" లేదా "అప్గ్రేడ్ చేయడానికి సుముఖత" ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే కేటాయించిన కళాశాలకు భౌతికంగా హాజరు కావాల్సిన అవసరం లేదు. కౌన్సెలింగ్ సిస్టమ్లో వారి సీటు భద్రపరచబడి ఉంటుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు తదుపరి రౌండ్లలో పాల్గొనవచ్చు.
- సీటు క్యాన్సిల్ : కౌన్సెలింగ్ సమయంలో తమకు కేటాయించిన సీట్లను వదులుకోవాలనుకునే అభ్యర్థుల కోసం ఆన్లైన్ క్యాన్సిలేషన్ అవకాశం కల్పించారు. నిర్దేశించిన గడువులోగా MCC కౌన్సెలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా తమ క్యాన్సిలేషన్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు.
- NRI ఆన్లైన్ సౌకర్యం : NRI రిజర్వేషన్ ప్రయోజనాలను కోరుకునే అభ్యర్థులు తమకు అవసరమైన పత్రాలను MCC కౌన్సెలింగ్ పోర్టల్ mcc.nic.in ద్వారా అప్లోడ్ చేయవచ్చు.
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