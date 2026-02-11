సాయంత్రం అయితే దోమలు దాడి చేస్తున్నాయా? - ఈ నేచురల్ టిప్స్ పాటిస్తే ఒక్కటీ ఉండదు!
-దోమల పోరు పడలేకున్నారా?- ఇలా చేస్తే సమస్య తగ్గుతుందంటున్న నిపుణులు!
Published : February 11, 2026 at 3:11 PM IST
Natural Ways to Avoid Mosquitoes: సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు దోమలు గుంపులుగా వస్తుంటాయి. సీజన్తో సంబంధం లేకుండా మనుషులను పీల్చి పిప్పిచేస్తాయి. ఇక ఇవి కుడితే డెంగ్యూ, మలేరియా వ్యాధులు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. అందుకే వీటి నుంచి తప్పించుకునేందుకు చాలా మంది మస్కిటో కాయిల్స్, లిక్విడ్స్, స్టిక్స్ అంటూ మార్కెట్లో దొరికే ప్రొడక్ట్స్ వాడుతుంటారు. అయితే వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్ వల్ల దోమలు పోవడం అటుంచితే మన ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుందట. మరి ఇవి వాడకుండా దోమల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? అని అనుకుంటున్నారా? అందుకోసం కొన్ని నేచురల్ టిప్స్ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ చిట్కాలు పాటించడం వల్ల దోమలను ఇంటి నుంచి తరిమికొట్టొచ్చని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కర్పూరం: ప్రతి ఒక్కరి పూజ గదిలో కర్పూరం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయితే పూజ కోసం ఉపయోగించే కర్పూరంతో దోమలను ఈజీగా తరిమికొట్టొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం సాయంత్రం పూట కిటికీలు, డోర్లు క్లోజ్ చేయాలట. అనంతరం కర్పూరం, వేపాకులు కలిపి పదిహేను నిమిషాల పాటు పొగ వేయాలంటున్నారు. ఇలా కర్పూరం యూజ్ చేయడం వల్ల పొగకు దోమలు ఇంట్లోకి రావంటున్నారు. ఒకవేళ వేపాకులు లేకపోతే కర్పూరంతో పొగ వేసినా సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.
కలబంద: చాలా మంది ఇంటి ఆవరణాల్లో కలబంద మొక్కలను విరివిగా పెంచుతుంటారు. అయితే కురుల ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అలోవెరా దోమ కాటుకి ఔషధంలా పని చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దోమ కుట్టిన ప్రాంతంలో కలబంద గుజ్జును రాస్తే వెంటనే రిలిఫ్ దొరుకుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే తులసి ఆకులు లేదంటే వేప ఆకుల పేస్ట్ని రాసినా ఆ ప్రాంతంలో దద్దుర్లు, దురద వంటివి రావని సలహా ఇస్తున్నారు.
లావెండర్ నూనె : దోమలను తరిమికొట్టేందుకు లావెండర్ నూనె పనిచేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంట్లోని అన్ని రూమ్స్, ముఖ్యంగా దోమలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో లావెండర్ ఆయిల్ స్ప్రే చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఇక దోమలు ఎక్కువగా ఉంటే లావెండర్ ఆయిల్ని చేతులు, కాళ్లకు రాసుకుంటే, దోమలు కూడా కుట్టవని వివరిస్తున్నారు.
సాంబ్రాణి: చిన్న పిల్లలకు వేసే సాంబ్రాణితో కూడా దోమలను నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అరోమాల్యాంప్స్లో కర్పూరం, సాంబ్రాణి సహా వేప నూనె, వేసి పెట్టుకుంటే దోమల బెడద ఉండదని నిపుణులు అంటున్నారు. పైగా రూమ్ ప్రెషనర్గానూ సూట్ అవుతుందని చెబుతున్నారు. వేప నూనె లేకపోతే యూకలిప్టస్ ఆయిల్, లెమన్ గ్రాస్ నూనె, లావెండర్ నూనె ఇలా మిగిలినవి వాడొచ్చట.
పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్: ఇంటి నుంచి దోమలను తరిమి కొట్టేందుకు ఈ నూనె ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకోసం ఓ స్ప్రే బాటిల్లో వాటర్ పోసి అందులో కొన్ని చుక్కలు పెప్పర్మెంట్ నూనె వేయాలి. ఒకవేళ ఇష్టమైతే ఏదైనా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కూడా కలిపి బాగా షేక్ చేసి స్ప్రే చేస్తే దోమల బెడద ఉండదని చెబుతున్నారు.
వెల్లుల్లి రెబ్బలు: కూరల రుచిని పెంచేందుకు ఉపయోగించే వెల్లుల్లి కూడా దోమలను నివారిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి, నూనె లేదా నెయ్యితో పాటు కాస్తంత కర్పూరం వేసి వెలిగించుకుంటే ఆ పొగకు దోమలు నశిస్తాయని చెబుతున్నారు.
వేప నూనె: నీమ్ ఆయిల్ సహజ క్రిమి సంహారణిగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. పావులీటర్ వాటర్లో టీ స్పూన్ వేప నూనె, అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపి స్ప్రే చేస్తే కొద్దిసేపటి తర్వాత దోమలు నశిస్తాయని అంటున్నారు.
