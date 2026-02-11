ETV Bharat / offbeat

సాయంత్రం అయితే దోమలు దాడి చేస్తున్నాయా? - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే ఒక్కటీ ఉండదు!

-దోమల పోరు పడలేకున్నారా?- ఇలా చేస్తే సమస్య తగ్గుతుందంటున్న నిపుణులు!

Natural Ways to Avoid Mosquitoes
Natural Ways to Avoid Mosquitoes (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
Natural Ways to Avoid Mosquitoes: సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు దోమలు గుంపులుగా వస్తుంటాయి. సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా మనుషులను పీల్చి పిప్పిచేస్తాయి. ఇక ఇవి కుడితే డెంగ్యూ, మలేరియా వ్యాధులు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. అందుకే వీటి నుంచి తప్పించుకునేందుకు చాలా మంది మస్కిటో కాయిల్స్​, లిక్విడ్స్​, స్టిక్స్​ అంటూ మార్కెట్లో దొరికే ప్రొడక్ట్స్​ వాడుతుంటారు. అయితే వాటి నుంచి రిలీజ్​ అయ్యే కెమికల్​ వల్ల దోమలు పోవడం అటుంచితే మన ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుందట. మరి ఇవి వాడకుండా దోమల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? అని అనుకుంటున్నారా? అందుకోసం కొన్ని నేచురల్​ టిప్స్​ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ చిట్కాలు పాటించడం వల్ల దోమలను ఇంటి నుంచి తరిమికొట్టొచ్చని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కర్పూరం: ప్రతి ఒక్కరి పూజ గదిలో కర్పూరం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయితే పూజ కోసం ఉపయోగించే కర్పూరంతో దోమలను ఈజీగా తరిమికొట్టొచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకోసం సాయంత్రం పూట కిటికీలు, డోర్లు క్లోజ్​ చేయాలట. అనంతరం కర్పూరం, వేపాకులు కలిపి పదిహేను నిమిషాల పాటు పొగ వేయాలంటున్నారు. ఇలా కర్పూరం యూజ్​ చేయడం వల్ల పొగకు దోమలు ఇంట్లోకి రావంటున్నారు. ఒకవేళ వేపాకులు లేకపోతే కర్పూరంతో పొగ వేసినా సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.

కలబంద: చాలా మంది ఇంటి ఆవరణాల్లో కలబంద మొక్కలను విరివిగా పెంచుతుంటారు. అయితే కురుల ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అలోవెరా దోమ కాటుకి ఔషధంలా పని చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దోమ కుట్టిన ప్రాంతంలో కలబంద గుజ్జును రాస్తే వెంటనే రిలిఫ్​ దొరుకుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే తులసి ఆకులు లేదంటే వేప ఆకుల పేస్ట్‌ని రాసినా ఆ ప్రాంతంలో దద్దుర్లు, దురద వంటివి రావని సలహా ఇస్తున్నారు.

లావెండర్‌ నూనె : దోమలను తరిమికొట్టేందుకు లావెండర్​ నూనె పనిచేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంట్లోని అన్ని రూమ్స్​, ముఖ్యంగా దోమలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో లావెండర్‌ ఆయిల్​ స్ప్రే చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఇక దోమలు ఎక్కువగా ఉంటే లావెండర్‌ ఆయిల్‌ని చేతులు, కాళ్లకు రాసుకుంటే, దోమలు కూడా కుట్టవని వివరిస్తున్నారు.

సాంబ్రాణి: చిన్న పిల్లలకు వేసే సాంబ్రాణితో కూడా దోమలను నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అరోమాల్యాంప్స్‌లో కర్పూరం, సాంబ్రాణి సహా వేప నూనె, వేసి పెట్టుకుంటే దోమల బెడద ఉండదని నిపుణులు అంటున్నారు. పైగా రూమ్​ ప్రెషనర్​గానూ సూట్​ అవుతుందని చెబుతున్నారు. వేప నూనె లేకపోతే యూకలిప్టస్ ఆయిల్, లెమన్ గ్రాస్ నూనె, లావెండర్ నూనె ఇలా మిగిలినవి వాడొచ్చట.

పెప్పర్​మెంట్​ ఆయిల్​: ఇంటి నుంచి దోమలను తరిమి కొట్టేందుకు ఈ నూనె ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇందుకోసం ఓ స్ప్రే బాటిల్​లో​ వాటర్​ పోసి అందులో కొన్ని చుక్కలు పెప్పర్‌మెంట్ నూనె వేయాలి. ఒకవేళ ఇష్టమైతే ఏదైనా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్​ కూడా కలిపి బాగా షేక్​ చేసి స్ప్రే చేస్తే దోమల బెడద ఉండదని చెబుతున్నారు.

వెల్లుల్లి రెబ్బలు: కూరల రుచిని పెంచేందుకు ఉపయోగించే వెల్లుల్లి కూడా దోమలను నివారిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచి, నూనె లేదా నెయ్యితో పాటు కాస్తంత కర్పూరం వేసి వెలిగించుకుంటే ఆ పొగకు దోమలు నశిస్తాయని చెబుతున్నారు.

వేప నూనె: నీమ్​ ఆయిల్​ సహజ క్రిమి సంహారణిగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. పావులీటర్​ వాటర్​లో టీ స్పూన్​ వేప నూనె, అర టీస్పూన్​ బేకింగ్​ సోడా వేసి కలిపి స్ప్రే చేస్తే కొద్దిసేపటి తర్వాత దోమలు నశిస్తాయని అంటున్నారు.

