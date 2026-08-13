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డిష్​వాష్​ బార్​తో ఆరోగ్యానికి ముప్పు - ఇలా నేచురల్​గా క్లీన్ చేయండి!

- రసాయనాలున్న లిక్విడ్స్​తో దీర్ఘకాలంలో ఇబ్బందే అంటున్న నిపుణులు - కుంకుడు కాయలతో స్వచ్ఛమైన డిష్​వాష్​ లిక్విడ్​ తయారు చేసుకోండిలా!

Natural Dish wash bar
Natural Dish wash bar (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 1:33 PM IST

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Natural Dish wash bar : ప్రతీ వంటగదిలోని సింక్​ పక్కన చూస్తే ఒక సబ్బు కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. పాత్రలు తళతళా మెరిసిపోవడానికి ఒక్కో రకమైన డిష్​వాష్​ బార్లు ఉపయోగిస్తుంటారు. గిన్నెలతోపాటు స్టవ్, సింక్ శుభ్రం చేసేందుకు నిత్యం వివిధ రకాల క్లీనర్లు ఉపయోగిస్తుంటారు. నిత్యం ఇలా కెమికల్స్ వాడడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఇబ్బందులు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సల్ఫేట్లు, ఫాస్ఫేట్లు, బ్లీచింగ్ ఏజెంట్లు వంటి పదార్థాలను పదేపదే వాడడం వల్ల కంటి, చర్మ సమస్యలు రావచ్చిని చెబుతన్నారు. అందుకే, నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్​తో పాత్రలు క్లీన్ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు వాడాలో చూద్దాం.

పాత్రలు క్లీన్ చేయడానికి ఉపయోగించే సహజ ప్రత్యామ్నాయాల్లో కుంకుడు కాయలతో తయారుచేసే క్లీనర్ ఒకటని చెబుతున్నారు. దీన్ని ఇంట్లోనే తక్కువ ఖర్చుతో సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. ముందుగా 15 నుంచి 20 కుంకుడు కాయలను తీసుకుని బాగా కడిగి, ఒక గిన్నెలో నీటితో కలిపి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు అదే నీటిని సన్నని మంటపై ఉంచి సుమారు 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. కుంకుడు కాయలు మెత్తబడిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వస్త్రంతో వడగట్టుతో అందులో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా మిక్స్ చేయాలి. చివరగా ఈ ద్రావణాన్ని శుభ్రమైన, మూత ఉన్న డబ్బాలో పోసి భద్రపరుచుకోవచ్చు. ఈ లిక్విడ్​తో నేచురల్​ క్లీనింగ్​ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

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కుంకుడు కాయల్లో సహజంగా ఉండే సపోనిన్లు నీటిలో నురగను ఏర్పరచి, సాధారణ మురికి, కొంతవరకు జిడ్డును కూడా తొలగిస్తాయట. బేకింగ్ సోడా కూడా వాసనలు తగ్గించడంలో, ఉపరితలంపై పేరుకున్న మురికిని సడలించడంలో ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.

అయితే ఒకేసారి తయారుచేసిన లిక్విడ్​ ఎక్కువకాలం నిల్వ చేయకుండా, కొద్దికొద్దిగా తయారుచేసుకుని ఉపయోగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. రసాయన క్లీనర్ల వినియోగాన్ని పూర్తిగా మానేయడం సాధ్యం కాకపోయినా, అవసరమైన చోట ఇలా నేచురల్​ ప్రొడక్ట్స్​ను ఉపయోగించడం ద్వారా ఖర్చు తగ్గించడంతోపాటు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జిడ్డు ఎక్కువగా ఉన్న స్టౌ వంటి వస్తువులను వెంటనే క్లీన్ చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఇలాంటప్పుడు వాటిపై కాస్త స్ప్రే చేసి, కాసేపు వదిలేసి, ఆ తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. రసాయనాలతో ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసుకోవడానికి బదులు, కాస్త ఇబ్బంది అయినా ఇలా లిక్విడ్ తయారు చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

DISH WASH BAR
DISH WASH CLEANERS
KITCHEN
DISH WASH SOAP
NATURAL DISH WASH BAR

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