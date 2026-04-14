ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - ఈ మొక్కలు పెంచుకుంటే ఇల్లు చల్లగా - ఏసీలు, కూలర్లు అవసరమే లేదు!
Published : April 14, 2026 at 9:57 AM IST
Natural Cooling Plants in Summer: ప్రస్తుతం ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మే నెల రాకముందే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇక ఉక్కపోత కారణంగా ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎండ నుంచి సేద తీరేందుకు కూలర్లు, ఏసీలు ఉపయోగిస్తుంటారు. పొద్దంతా ఏసీలు, కూలర్లు ఆన్ చేసి ఉంచితే కరెంటు బిల్లు తడిసి మోపెడు అవడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఆ గాలి అంత మంచిది కాదు. మరి వేసవి వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అందుకు ఓ పరిష్కారం చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడం. మీరు విన్నది నిజమే. కొన్ని మొక్కలు సహజంగానే చల్లదనాన్ని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి ఆ మొక్కలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
స్నేక్ ప్లాంట్: ఇంట్లోని గదుల్లో మొక్కలను పెంచడం వల్ల సమ్మర్లో ఇంటిని చల్లగా ఉంచడంలో ఇవి చాలా బాగా సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు స్నేక్ ప్లాంట్ ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మొక్క నీటి ఎద్దడిలోనూ బతుకుతుందని.. తరచూ నీటిని పోయడం మర్చిపోయినా తట్టుకోగలదని వివరిస్తున్నారు. ఇది రాత్రుళ్లు ఆక్సిజన్ని ఎక్కువ విడుదల చేస్తుందని.. నిద్ర కూడా బాగా పడుతుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా గది వాతావరణాన్నీ చల్లబరుస్తుందంటున్నారు. అందుకే ఈ మొక్కను బెడ్రూమ్లో ఉంచమని చెబుతున్నారు.
అరెకా పామ్: మడగాస్కర్కు చెందిన ఈ మొక్క వేడి వాతావరణాన్నీ తట్టుకోగలదని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే ఓ రెండు మూడు మొక్కలను ఇంట్లో పెంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇది చల్లని నీటి ఆవిరిని గాల్లోకి వదులుతూ ఉంటుందని.. దీంతో వేడి శాతం తగ్గుతుందంటున్నారు. పైగా ఈ మొక్క గాలినీ శుద్ధి చేయగలదంటున్నారు. అయితే ఈ మొక్కను అప్పుడప్పుడూ ఎండలో ఉంచాలని.. మట్టిలో తేమ తగ్గినప్పుడు నీటిని పోస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
కలబంద: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కలబంద కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సౌందర్య పోషణ కోసం దీన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈ మొక్క ఎండ నుంచీ ఉపశమనం కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది వాతావరణంలోకి నీటి ఆవిరిని విడుదల చేస్తుందని.. తద్వారా గది చల్లగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కిటికీలు, వంటగదుల్లో వీటికి చోటిస్తే సరి.
పీస్ లిల్లీ: ఈ మొక్క సాధారణంగా ఏడాదిలో ఒకట్రెండుసార్లు పూస్తుంది. ముఖ్యంగా పూలు మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లోనే పూస్తాయి. ఈ మొక్కనే "నేచురల్ కూలింగ్ ప్లాంట్" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది తేమను వదులుతూ గాలి పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుందని.. తద్వారా గదిని చల్లబరుస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ మొక్కను పెంచడానికి హాలు, బెడ్ రూమ్లు బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెబుతున్నారు.
మనీ ప్లాంట్: శుభం, అందంగా కనిపిస్తుందని మెజార్టీ పీపుల్ ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెంచుతుంటారు. అయితే ఈ మొక్కకు వేడిని గ్రహించే శక్తి ఎక్కువ అని.. దీంతో చుట్టుపక్కల చల్లగా ఉంటుందని అంటున్నారు. దీన్ని పెంచడానికి పెద్దగా శ్రమ కూడా అవసరం లేదని.. ఇంట్లో ఎక్కడ పెట్టినా బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు. కాబట్టి మీకు కూడా నేచురల్ కూలింగ్ కావాలనుకుంటే పైన చెప్పిన మొక్కలను ఓసారి ట్రై చేయండి.
