ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - ఈ మొక్కలు పెంచుకుంటే ఇల్లు చల్లగా - ఏసీలు, కూలర్లు అవసరమే లేదు!

- ఎండ వేడిమితో ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నారా? - ఈ మొక్కలు పెంచుకుంటే నేచురల్​ కూలింగ్​!

Natural Cooling Plants in Summer
Natural Cooling Plants in Summer (Getty Images)
Published : April 14, 2026 at 9:57 AM IST

Natural Cooling Plants in Summer: ప్రస్తుతం ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మే నెల రాకముందే భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇక ఉక్కపోత కారణంగా ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎండ నుంచి సేద తీరేందుకు కూలర్లు, ఏసీలు ఉపయోగిస్తుంటారు. పొద్దంతా ఏసీలు, కూలర్లు ఆన్​ చేసి ఉంచితే కరెంటు బిల్లు తడిసి మోపెడు అవడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఆ గాలి అంత మంచిది కాదు. మరి వేసవి వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అందుకు ఓ పరిష్కారం చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడం. మీరు విన్నది నిజమే. కొన్ని మొక్కలు సహజంగానే చల్లదనాన్ని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి ఆ మొక్కలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

స్నేక్‌ ప్లాంట్‌: ఇంట్లోని గదుల్లో మొక్కలను పెంచడం వల్ల సమ్మర్​లో ఇంటిని చల్లగా ఉంచడంలో ఇవి చాలా బాగా సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు స్నేక్​ ప్లాంట్​ ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మొక్క నీటి ఎద్దడిలోనూ బతుకుతుందని.. తరచూ నీటిని పోయడం మర్చిపోయినా తట్టుకోగలదని వివరిస్తున్నారు. ఇది రాత్రుళ్లు ఆక్సిజన్‌ని ఎక్కువ విడుదల చేస్తుందని.. నిద్ర కూడా బాగా పడుతుందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా గది వాతావరణాన్నీ చల్లబరుస్తుందంటున్నారు. అందుకే ఈ మొక్కను బెడ్​రూమ్​లో ఉంచమని చెబుతున్నారు.

అరెకా పామ్‌: మడగాస్కర్​కు చెందిన ఈ మొక్క వేడి వాతావరణాన్నీ తట్టుకోగలదని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే ఓ రెండు మూడు మొక్కలను ఇంట్లో పెంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇది చల్లని నీటి ఆవిరిని గాల్లోకి వదులుతూ ఉంటుందని.. దీంతో వేడి శాతం తగ్గుతుందంటున్నారు. పైగా ఈ మొక్క గాలినీ శుద్ధి చేయగలదంటున్నారు. అయితే ఈ మొక్కను అప్పుడప్పుడూ ఎండలో ఉంచాలని.. మట్టిలో తేమ తగ్గినప్పుడు నీటిని పోస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

కలబంద: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కలబంద కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సౌందర్య పోషణ కోసం దీన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈ మొక్క ఎండ నుంచీ ఉపశమనం కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది వాతావరణంలోకి నీటి ఆవిరిని విడుదల చేస్తుందని.. తద్వారా గది చల్లగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కిటికీలు, వంటగదుల్లో వీటికి చోటిస్తే సరి.

పీస్‌ లిల్లీ: ఈ మొక్క సాధారణంగా ఏడాదిలో ఒకట్రెండుసార్లు పూస్తుంది. ముఖ్యంగా పూలు మార్చి, ఏప్రిల్‌ నెలల్లోనే పూస్తాయి. ఈ మొక్కనే "నేచురల్‌ కూలింగ్‌ ప్లాంట్" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది తేమను వదులుతూ గాలి పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుందని.. తద్వారా గదిని చల్లబరుస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ మొక్కను పెంచడానికి హాలు, బెడ్‌ రూమ్‌లు బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అని చెబుతున్నారు.

మనీ ప్లాంట్‌: శుభం, అందంగా కనిపిస్తుందని మెజార్టీ పీపుల్ ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెంచుతుంటారు. అయితే ఈ మొక్కకు వేడిని గ్రహించే శక్తి ఎక్కువ అని.. దీంతో చుట్టుపక్కల చల్లగా ఉంటుందని అంటున్నారు. దీన్ని పెంచడానికి పెద్దగా శ్రమ కూడా అవసరం లేదని.. ఇంట్లో ఎక్కడ పెట్టినా బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు. కాబట్టి మీకు కూడా నేచురల్​ కూలింగ్​ కావాలనుకుంటే పైన చెప్పిన మొక్కలను ఓసారి ట్రై చేయండి.

