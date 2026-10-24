అంతరిక్షం నుంచి చూస్తే భూమిపై కనిపించేవి ఇవే! - టాప్ 7 కట్టడాలు మీకోసం!
ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడినవి కొన్ని - మానవ నిర్మాణాలు మరికొన్ని!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:05 PM IST
Natural and man made wonders on Earth : భూమిపై సహజ, మానవ నిర్మిత అద్భుతాలు అనేకం. కానీ వాటిలో కొన్ని చాలా విశాలంగా, రూపకల్పనలో చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండటం వల్ల వాటిని అంతరిక్షం నుంచి చూసినా కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటి అద్భుతాలలో ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడినవి కొన్ని కాగా, మానవ నిర్మితాలూ ఉన్నాయి.
అమెజాన్ నది, గ్రాండ్ కాన్యన్ ఆఫ్ అమెరికా, ఎవరెస్ట్ శిఖరం సహజసిద్ధంగా ఏర్పడగా ఈజిప్టులోని గిజా పిరమిడ్లు, పామ్ జుమేరా వంటి ఇటీవలి మానవ నిర్మిత కట్టడాలు ఇంజినీరింగ్ నైపుణ్యానికి అద్దం పడతాయి. మౌంట్ ఎవరెస్ట్, గ్రాండ్ కాన్యన్తో సహా కొన్ని సహజమైన కట్టడాలు, వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి కనిపిస్తాయి.
ప్రకృతి సిద్ధమైన - మానవ నిర్మితాలు
గిజా పిరమిడ్లు
గిజా పిరమిడ్లు ఈజిప్టులోని ఉన్న పురాతన, ప్రసిద్ధ స్మారక కట్టడాలు. ఈ పిరమిడ్లు ఫారోల సమాధులు. ప్రత్యేకమైన జ్యామితీయ భారీ రాతి నిర్మాణాలు దాదాపు 4.5వేల ఏళ్ల నాటివి. ఎడారి ప్రకృతి దృశ్యంలో ఈ పిరమిడ్ల త్రిభుజాకార రూపాలు చాలా విలక్షణంగా కనిపిస్తాయి. అతిపెద్ద పిరమిడ్ నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన రాతి దిమ్మెలు ఒక్కొక్కటి రెండు టన్నుల కంటే ఎక్కువ బరువు ఉండడం విశేషం.
పామ్ జుమేరా, దుబాయ్
పామ్ జుమేరా దుబాయ్ తీరానికి దూరంగా తాటిచెట్టు ఆకారంలో నిర్మించిన ద్వీపకల్పం. దీని విలక్షణమైన డిజైన్ స్పేస్ నుంచి కనిపిస్తుంది. పామ్ జుమేరా నిర్మాణం 2006లో పూర్తయింది. ఇందులో విలాసవంతమైన హోటళ్లు, నివాసాలు, అలాగే వినోద సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ విశిష్టమైన నిర్మాణం, ఆధునిక ఇంజినీరింగ్, పట్టణ రూపకల్పన శిఖరాగ్రానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. పామ్ జుమేరా నిర్మాణం నెలవంక ఆకారం పర్షియన్ గల్ఫ్లో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి
మౌంట్ ఎవరెస్ట్
మౌంట్ ఎవరెస్ట్ భూమిపై అత్యంత ఎత్తైన పర్వతం. ఇది సముద్ర మట్టానికి 8,848 మీటర్ల ఎత్తులో, నేపాల్ సరిహద్దులో ఉంది. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఏడాది పొడవునా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. దాని పొరుగున ఉన్న ఇతర హిమాలయ పర్వతాల నుంచి వేరుగా గుర్తించగలిగే అవకాశం ఉంది. ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పర్వతారోహకులను మీరు వ్యక్తిగతంగా చూడలేకపోయినప్పటికీ, పర్వతం పరిమాణం, మంచు పొర నమూనాల ఆధారంగా మీరు అంతరిక్షం నుంచి ఎవరెస్ట్ను గుర్తించవచ్చు.
గ్రాండ్ కాన్యన్
యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని అరిజోనాలో ఉన్న గ్రాండ్ కాన్యన్ ఒక భారీ భౌగోళిక స్మారక చిహ్నం. ఇది 446 కిలోమీటర్ల పొడవు, కొన్ని చోట్ల 1.8 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతుగా ఉంటుంది. లక్షలాది సంవత్సరాలుగా కొలరాడో నది ప్రవాహం వల్ల ఏర్పడిన దీనిలోని శిలాజ శిలల రంగులు, అంతరిక్షం నుంచి కూడా కనిపించే విభిన్న నమూనాలను కలిగి ఉన్నాయి. నిర్మలమైన ఆకాశం, సూర్యరశ్మి భారీ లోయలు, కొండచరియలతో విభిన్న భౌగోళిక ప్రాముఖ్యత కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
నాజ్కా లైన్స్ పెరూ : ఎడారిలో చెక్కబడిన భారీ జియోగ్లిఫ్లు. జంతువులు, మానవుల ఆకారాలను పై నుంచి చూడవచ్చు.
గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్, ఆస్ట్రేలియా : అతిపెద్ద పగడపు దిబ్బల వ్యవస్థ. దాని ప్రకాశవంతమైన రంగులు, పరిమాణం కారణంగా ఇది అంతరిక్షం నుంచి, ముఖ్యంగా ఉపగ్రహ చిత్రాలలో కనిపిస్తుంది.
చైనా మహా కుడ్యం
చైనా మహా కుడ్యం : భూమిపై అతి పొడవైన మానవ నిర్మితం గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా. ఇది దాదాపు 21,000 కి.మీ.లకు పైగా విస్తరించి ఉంది. భూమికి సమీప కక్ష్య నుంచి కనిపిస్తుంది. దండయాత్రల నుంచి ప్రాచీన చైనా రాజ్యాలను రక్షించడానికి నిర్మించిన ఈ గోడ పర్వతాలు, ఎడారులు, మైదానాల మీదుగా కొనసాగుతుంది. భారీ పరిమాణం, విశిష్టమైన నిర్మాణం కారణంగా, సరైన పరిస్థితులలో ఈ గోడను భూమికి సమీప కక్ష్య నుంచి చూడవచ్చు. కానీ, చైనా గోడ అంతరిక్షం నుంచి కనిపించదు అని నాసా వెల్లడించింది.
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