"నాటుకోడి కూర" వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
- మసాలా ఘాటుతో ఘుమాయించే 'నాటుకోడి కూర' - ఇలా వండితే ముక్క కూడా మిగల్చరు!
Published : October 17, 2025 at 12:54 PM IST
Natukodi Chicken Masala Curry : నాటుకోడి కర్రీకి ప్రత్యేకంగా అభిమానులు ఉంటారు. ఎప్పుడూ బాయిలర్ చికెన్ తిని బోర్ కొట్టినవారు కంట్రీ చికెన్ టేస్ట్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. నిజానికి మంచి ఎసరు పెట్టి మసాలాతో వండాలేగానీ ఈ కర్రీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కానీ, చాలా మందికి నాటుకోడి కూరను అంత రుచికరంగా వండడం రాదు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
ఈ పద్ధతిలో ఒక్కసారి నాటుకోడి కూర వండారంటే జన్మలో మరిచిపోలేని రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. అంతేకాదు, ఇంట్లో ఇంకెప్పుడు నాటుకోడి వండినా ఇలానే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఇంటిల్లిపాదికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. మరి, నోరూరించే నాటుకోడి మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాటుకోడి మాంసం - 750 గ్రాములు(ఎముకలతో సహా)
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - మూడు
- టమాటాలు - నాలుగు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఎనిమిది
- మిరియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - పది
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే నాటుకోడి మసాలా కర్రీ కోసం ముందుగా చికెన్ ముక్కలను శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసి చక్కగా మ్యారినేట్ చేసి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఈ గ్యాప్లో స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో ముందుగా అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి, మిరియాలను వేసి చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అవన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి. దాంతో కర్రీలోకి కావాల్సిన మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టి నెయ్యి, నూనె వేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ ఆ విధంగా వేగాక అందులో టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి అవి మెత్తగా ఉడికే వరకు కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
- టమటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా మారాక ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చి మసాలా పేస్ట్ను యాడ్ చేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం మ్యారినేట్ చేసి అరగంట పాటు పక్కనుంచిన చికెన్ ముక్కలు జత చేసి ఐదు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రేవీకి తగినవిధంగా కొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 30 నుంచి 40 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- చికెన్ చక్కగా ఉడికి నూనె సెపరేట్ అవుతూ బంగారు రంగులో కనిపిస్తున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి దింపేసుకోండి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమాయించే "నాటుకోడి చికెన్ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీకి నాటు కోడి అయితేనే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి.
- అలాగే, ఈ కర్రీలో నెయ్యి వాడటం వల్ల మసాలాకు స్మోకీ ఫినిష్ వచ్చి మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది.
- ఇక్కడ మిరియాల ఘాటు కాస్త తక్కువగా ఉండాలనుకునేవారు వాటి మోతాదు కొంచెం తగ్గించి తీసుకోవచ్చు. కానీ, రుచి మొత్తం మిరియాల పొడి వేసుకోవడంలోనే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
