ఒక్కొక్కరిపై రూ.41 లక్షల అప్పు - రుణాలపై చెల్లిస్తున్న వడ్డీలే అధికం!
సబ్సిడీల డిమాండుతో ప్రపంచ దేశాల్లో కలవరం - అప్పుల్లో అమెరికాది మొదటి స్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:56 AM IST
Unsustainable Debt : యావత్ ప్రపంచం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతోంది. అత్యధికంగా అమెరికా అమెరికా 41.4ట్రిలియన్ డాలర్ల అప్పుల్లో ఉండగా ఆ తర్వాతి స్థానంలో వరుసగా చైనా (22.5), జపాన్ (8.7) ఎనిమిదో స్థానంలో భారత్ (3.4) ట్రిలియన్ డాలర్ల అప్పుల్లో కూరుకుపోయాయి. అమెరికా అప్పులు ఆ దేశ జీడీపీకి మించి పోగా మనదేశం జీడీపీలో 83శాతం అప్పులు కలిగి ఉంది. ఇక జపాన్ తన జీడీపీలో 199శాతం అప్పు చేసింది. మొత్తం 365 ట్రిలియన్ డాలర్ల అప్పులపై 3.3 ట్రిలియన్ల వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారు.
దేశాలన్నీ అప్పుల సంక్షోభంలోకి వెళ్తున్న తరుణంలో సంక్షేమం, సబ్సిడీలపై నిధుల వ్యయం తగ్గిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఐరోపా దేశాల్లో ఆందోళనలు మిన్నంటుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొండంత అప్పులు, వాటిపై వడ్డీల భారాన్ని మోస్తున్న దేశాల్లో ధరల పెరుగుదల, అత్యల్ప వేతనాలు, భరించలేని ఇళ్ల ధరలు కలవరపరుస్తున్నాయి. అరకొర వైద్యం, నిధుల్లేని స్కూళ్లపై ప్రజలు ఆందోళనలకు దిగుతున్నారు. ఫ్రాన్స్ మొదలుకుని ఇటలీ, గ్రీస్, అల్బేనియా, బెల్జియం, పోర్చుగల్, దేశాల్లో యువత రోడ్లపైకి వచ్చింది. మిన్నంటుతున్న నిరసనల్లో ఆగ్రహానికి గురై దుకాణాల లూటీకి పాల్పడుతున్నారు. ప్రజల కొత్త డిమాండ్లతో ఆయా దేశాలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నాయి. పేద ఆఫ్రికా దేశాల్లోనూ ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. వడ్డీలకు వేల కోట్లను చెల్లిస్తున్న ప్రభుత్వాలు సంక్షేమానికి ఇచ్చే నిధుల్లో కోతలను ఎందుకు విధిస్తున్నాయని ఆందోళనకారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వాలు అప్పులెలా తీసుకుంటాయి?
ప్రభుత్వాలు ప్రజల నుంచి బాండ్ల రూపంలో అప్పులు తీసుకుంటాయి. ఈ మేరకు బాండ్లను విక్రయించి నిర్ణయించిన తేదీ నాటికి వడ్డీతో కలిపి ప్రజలకు చెల్లిస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే మరికొన్ని దేశాలు ఇతర దేశాలతో పాటు ప్రపంచ బ్యాంకు, ఐఎంఎఫ్వంటి సంస్థల నుంచీ అప్పు తెచ్చుకోవడం సహజమే.
ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి బాండ్ల రూపంలో రూ.100 తీసుకుంటే ఏటా 2.5 నుంచి 5 శాతం వడ్డీ కలిపి చెల్లిస్తాయి. అంటే 100 రూపాయలు కాస్తా పదేళ్లలో 125 నుంచి 150రూపాయలు అవుతుంది.
ప్రతి పౌరుడిపై అప్పెంత?
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని ప్రతి పౌరుడిపై రూ.41,77,000 అప్పుందని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ (IIF) అంచనా వేసింది.
2026లోనే ప్రభుత్వాలు, పౌరులు, పరిశ్రమలు 10 ట్రిలియన్ డాలర్లను అప్పుగా తీసుకోవడంతో మొత్తం ప్రపంచం అప్పు 365 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. దీనిపై ఏటా 3.3 ట్రిలియన్ డాలర్ల వడ్డీ చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
పథకాలపై కంటే వడ్డీ అధికం
పెరుగుతున్న వడ్డీలను గమనిస్తే అప్పుల భారం పెరుగుతోందని, తద్వారా ప్రజా సేవలకు, సంక్షేమ పథకాలకు, అభివృద్ధికి నిధులు తగ్గుతున్నాయని తెలుస్తోంది. అత్యవసర వైద్య సేవలే కాదు! పాఠశాలలు, వాటి విస్తరణ, అభివృద్ధి ఇక గగనమే!
ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలు రక్షణ, ఏఐ, ఇంధనాలపై చేస్తున్న వ్యయాల కంటే అప్పులపై కట్టే వడ్డీయే అధికం.