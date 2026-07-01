'జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు 2026' - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
మూడు స్థాయిల్లో దరఖాస్తుల పరిశీలన - ఆగస్టు 20 నాటికి విజేతల జాబితా వెల్లడి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 3:51 PM IST
National Teachers Awards 2026 : ఉత్తమ సేవలు అందించిన ఉపాధ్యాయులకు కేంద్రం ఏటా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజున జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలను ప్రదానం చేస్తుంది. ఈ ఏడాది అర్హుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించింది. ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ, పాఠశాల విద్య, అక్షరాస్యత విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వ, జడ్పీ, మండల పరిషత్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న, పదేళ్ల అనుభవం కలిగిన ఉపాధ్యాయులు ఈ అవార్డులకు అర్హులు.
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వీరంతా అర్హులే
కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు (UTs), స్థానిక సంస్థలు, CBSE/CISCE అనుబంధ ఎయిడెడ్/ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు (KVs), జవహర్లాల్ నెహ్రూ విద్యాలయాలు (JNVs), సైనిక్ పాఠశాలలు, AEES, EMRS లలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు అర్హులు. వారికి 10+ సంవత్సరాల రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఉండాలి. కాంట్రాక్ట్ ఉపాధ్యాయులు, శిక్షా మిత్రులు, ట్యూషన్ చెప్పేవారు అనర్హులు. ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన వారైతే 2026 ఏప్రిల్ 30 వరకు కనీసం నాలుగు నెలలు పనిచేసి ఉండాలి.
దరఖాస్తు ఇలా
అర్హులైన ఉపాధ్యాయులు ముందుగా http:///awards.gov.in వెబ్సైట్లో లాగిన్ కావాలి. నామినేషన్ విభాగంలోకి వెళ్లి దరఖాస్తు పూర్తి చేయాలి. న్యూ యూజర్ (New User) ఎంపిక చేసుకొని, ఆధార్ సహా కోరిన వివరాలు సమర్పించాలి. సెల్ఫోన్ నంబర్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయగానే లాగిన్ ఐడీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ తరువాత విద్యార్హతలు, సర్వీసు వివరాలతో పాటు పాఠశాల అభివృద్ధికి చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, వినూత్న బోధనా పద్ధతులు, దాతల సహకారంతో పాఠశాలల్లో కల్పించిన మౌలిక వసతులు, సహ పాఠ్యాంశ కార్యక్రమాల గురించి వివరించాలి. పరిశోధన పత్రాలు, పుస్తకాలు, సాధించిన పేటెంట్లు తదితర విజయాలను వివరించేలా 2 నంచి 3 నిమిషాల నిడివితో వీడియోను పొందుపరచాలి.
అవార్డుల ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో ఉంటుంది. దరఖాస్తులను జిల్లా స్థాయి కమిటీ పరిశీలించి రాష్ట్ర కమిటీకి సిఫార్సు చేస్తుంది. రాష్ట్రస్థాయి కమిటీ పరిశీలన అనంతరం జాతీయస్థాయిలో విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైనవారికి పతకం, ప్రశంసాపత్రంతోపాటు రూ.50 వేల నగదు బహుమతి అందుతుంది.
ఆగస్టు 20లోగా తుది ఎంపిక
జిల్లా/ప్రాంతీయ షార్ట్లిస్టింగ్ జూలై 14 నుంచి 21 వరకు, రాష్ట్ర స్థాయి మూల్యాంకనాలు జూలై 22 నుంచి 29 వరకు, జాతీయ జ్యూరీ సమావేశాలు ఆగస్టు 3 నుంచి 7 వరకు ఉంటాయి. తుది ఎంపికలను ఆగస్టు 20 నాటికి పూర్తి చేస్తారు. షార్ట్లిస్ట్ అభ్యర్థులకు జూలై 31 నాటికే వర్చువల్ లేదా ప్రత్యక్ష జ్యూరీ సమావేశాల కోసం సమాచారం అందిస్తారు. జ్యూరీ సమావేశాల కోసం సన్నద్ధమయ్యేటప్పుడు, బోధనా తత్వాన్ని క్లుప్తంగా వివరించడంపై దృష్టి పెట్టాలి.
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