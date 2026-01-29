ఘుమఘుమలాడే "నల్ల శనగల పులావ్" - కిర్రాక్ రుచి - లంచ్ బాక్స్ల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
- నల్ల శనగలను ఉడికించి నేరుగా తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా పులావ్ చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది
Published : January 29, 2026 at 9:49 AM IST
Nalla Senagala Pulao: నెయ్యి సువాసన, మసాలా ఫ్లేవర్తో అద్దిరిపోయే పులావ్ పేరు చెబితే ఎవరికైనా నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. వేడివేడి పులావ్ను అలా నోట్లో వేసుకుని తింటే అద్భుతమే. అందుకే చాలా మంది చికెన్, మటన్, వెజిటబుల్ పులావ్ అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉండే నల్ల శనగలతో పులావ్ చేసుకున్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. లంచ్ బాక్స్లకు కూడా ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్. పిల్లలు కూడా వంకలు పెట్టకుండా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని శనగల పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నల్ల శనగలు - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- యాలకులు - 2
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- లవంగాలు - 3
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- ఉల్లిపాయలు - 2
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమాటాలు - 2
- ఉప్పు - సరిపడా
- జీలకర్ర - పొడి
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- కశ్మీరీ ఎండు కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్
- పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి నల్ల శనగలు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- శనగలు నానినాక మిగిలిన ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసి అరగంట నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నానబెట్టిన శనగలు వేసుకోవాలి. ఆపై అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు లేదా ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి శనగలను ఓ గిన్నెలోకి వడకట్టి తీసుకోవాలి. అయితే శనగలను ఉడికించడానికి ఉపయోగించిన నీటిని పారబోయాల్సిన పనిలేదు. ఈ నీటినే పులావ్ కోసం వాడొచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరోసారి కుక్కర్ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ లైట్గా కలర్ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- అనంతరం టమాటా వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి. టమాటాలు మగ్గినాక ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కశ్మీరీ ఎండుకారం వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక ఉడికించి వడకట్టిన శనగలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పుదీనా ఆకులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి ఒకటిన్నర కప్పులు శనగలు ఉడికించిన నీరు, నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసినాక మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- ఇలా 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి నిధానంగా కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే శనగల పులావ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
