ఘుమఘుమలాడే "నల్ల శనగల పులావ్​" - కిర్రాక్​ రుచి - లంచ్​ బాక్స్​ల్లోకి పర్ఫెక్ట్​!

- నల్ల శనగలను ఉడికించి నేరుగా తింటున్నారా? - ఓసారి ఇలా పులావ్ చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది

Nalla Senagala Pulao
Nalla Senagala Pulao (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Nalla Senagala Pulao: నెయ్యి సువాసన, మసాలా ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోయే పులావ్​ పేరు చెబితే ఎవరికైనా నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. వేడివేడి పులావ్​ను అలా నోట్లో వేసుకుని తింటే అద్భుతమే. అందుకే చాలా మంది చికెన్, మటన్​, వెజిటబుల్​ పులావ్​ అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ప్రొటీన్​ పుష్కలంగా ఉండే నల్ల శనగలతో పులావ్​ చేసుకున్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. లంచ్​ బాక్స్​లకు కూడా ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్​. పిల్లలు కూడా వంకలు పెట్టకుండా తింటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని శనగల పులావ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Nalla Senagala Pulao
నల్ల శనగలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నల్ల శనగలు - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • యాలకులు - 2
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • లవంగాలు - 3
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమాటాలు - 2
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • జీలకర్ర - పొడి
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • కశ్మీరీ ఎండు కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • బాస్మతీ బియ్యం - 1 కప్పు
Nalla Senagala Pulao
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి నల్ల శనగలు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగలు నానినాక మిగిలిన ప్రాసెస్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు పోసి అరగంట నానబెట్టుకోవాలి.
Nalla Senagala Pulao
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి. టమాటాలను మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నానబెట్టిన శనగలు వేసుకోవాలి. ఆపై అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, అర టీస్పూన్​ పసుపు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగు లేదా ఐదు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Nalla Senagala Pulao
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి శనగలను ఓ గిన్నెలోకి వడకట్టి తీసుకోవాలి. అయితే శనగలను ఉడికించడానికి ఉపయోగించిన నీటిని పారబోయాల్సిన పనిలేదు. ఈ నీటినే పులావ్​ కోసం వాడొచ్చు.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరోసారి కుక్కర్​ పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
Nalla Senagala Pulao
టమాటాలు (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్​ లైట్​గా కలర్​ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, పచ్చిమిర్చి వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • అనంతరం టమాటా వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి. టమాటాలు మగ్గినాక ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కశ్మీరీ ఎండుకారం వేసి కలిపి మగ్గించాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక ఉడికించి వడకట్టిన శనగలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Nalla Senagala Pulao
కొత్తిమీర - పుదీనా (Getty Images)
  • అనంతరం పుదీనా ఆకులు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి ఒకటిన్నర కప్పులు శనగలు ఉడికించిన నీరు, నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యం వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసినాక మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • ఇలా 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి నిధానంగా కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే శనగల పులావ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Nalla Senagala Pulao
శనగల పులావ్​ (ETV Bharat)

