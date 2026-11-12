ఇంట్లోనే "కుంకుమపువ్వు" సాగు - ఒక్కసారి పెట్టుబడితో లక్షల్లో ఆదాయం!
2023లో చిన్న గదిలో ప్రారంభం - నేడు 400చదరపు అడుగులకు విస్తరించిన సాగు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 11:48 AM IST
Saffron Cultivation at Home : మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ సిటీకి చెందిన ఓ యువ దంపతులు ఇంట్లోనే కుంకుమపువ్వు సాగు చేపట్టి విజయవంతమయ్యారు. ప్రారంభ పెట్టుబడి కేవలం రూ.10లక్షలు కాగా నేడు వార్షికాదాయం దాదాపు రూ.40 లక్షలకు చేరింది. ఎంతో వేడిగా ఉండే ఈ నగరంలో శీతల పంటను విజయవంతంగా సాగుచేస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. కేవలం నాలుగు అడుగుల పొడవు, నాలుగు అడుగుల వెడల్పున్న గదిలో కుంకుమపువ్వు తోటను ప్రారంభించిన ఈ యువజంట నేడు 400చదరపు అడుగుల్లో సాగును విస్తరించింది.
ప్రారంభంలో ఐదు నెలల్లోనే రూ.8 లక్షల విలువైన దాదాపు 2 కిలోల కుంకుమపువ్వును ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మూడు నెలల్లోనే అర కిలో ఉత్పత్తి చేశారు. కేవలం ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టి ఏడేళ్ల పాటు దిగుబడి సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఏటా కనీసం రూ.40లక్షల నికర లాభాన్ని ఖాయం చేసుకున్నారు.
నాగపూర్కు చెందిన దివ్య ఒక బ్యాంకులో అధికారిగా పనిచేస్తుండగా ఆమె భర్త అక్షయ్ వ్యాపారంలో కొనసాగుతున్నారు. వ్యవసాయంపై ఉన్న ఆసక్తి వారిని కుంకుమపువ్వు సాగు ఆలోచన దిశగా అడుగులు వేయించింది. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ నేపథ్యం కలిగిన వారు కావడంతో ఏదైనా వినూత్నంగా చేయాలని ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్నెట్లో కుంకుమపువ్వు సాగు ప్రయోగాల గురించి ఆరా తీశారు. విత్తనాల లభ్యత మొదలుకుని సాగు వివరాల వరకూ సమాచారాన్ని సేకరించి ఇంట్లోనే సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పూర్తి సమాచారం కోసం కశ్మీర్లోని పాంపోర్కు వెళ్లారు.
విదర్భ రైతులకు ఆశాకిరణం
విదర్భలో నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితులు వ్యవసాయానికి తరచూ ఆటంకంగా మారాయి. రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో దివ్య, అక్షయ్ చేపట్టిన కుంకుమపువ్వు సాగు ఆశాజనకంగా మారింది. ముందుగా ఈ యువదంపతులు నాలుగు అడుగుల పొడవు, నాలుగు అడుగుల వెడల్పు ఉన్న గదిలో 'కుంకుమపువ్వు' సాగు క్షేత్రాన్ని ప్రారంభించారు.
వేడి వాతావరణంలో కుంకుమపువ్వు
కుంకుమపువ్వు అతి శీతల ప్రాంతాలైన జమ్మూ కశ్మీర్లో సాగు చేస్తుంటారు. సాగు చేయడానికి వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉండాలి. అయితే, 'ఆరెంజ్ సిటీ'గా ప్రసిద్ధి చెందిన అత్యంత వేడి నగరమైన నాగ్పూర్లో కూడా ఇప్పుడు కుంకుమపువ్వు సాగు సాధ్యమైంది. 'ఏరోపోనిక్స్' సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సహాయంతో ఒక ఉన్న గదిలో కుంకుమపువ్వును విజయవంతంగా ఉత్పత్తి చేశారు.
'ఏరోపోనిక్స్' సాంకేతికత అంటే ?
వ్యవసాయం కోసం 'ఏరోపోనిక్స్' సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో, ఒక గదిలో ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రిస్తూ వ్యవసాయం చేస్తారు. దీనిలో మట్టి గానీ, నీరు గానీ ఉపయోగించరు. తక్కువ సమయంలో లక్షలాది ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయగల ఈ సరికొత్త, విభిన్నమైన ప్రయోగాన్నే 'ఏరోపోనిక్స్' సాంకేతికత అంటారు. ఎయిర్ కండిషనర్ ఏర్పాటు చేసి, వాతావరణాన్ని నియంత్రించడానికి హ్యూమిడిఫైయర్ను అమర్చారు. మొక్కల వేర్లు గాలిలో వేలాడుతూ ఉండి, సన్నని పొగమంచు ద్వారా పోషకాలను పొందుతాయి. కుంకుమపువ్వు మొక్కలకు అనువైన పరిస్థితులను కల్పించడానికి గది లోపల ఉష్ణోగ్రత, తేమ, లైటింగ్ను నియంత్రిస్తారు.
కుంకుమపువ్వు సాగు ఎలా చేస్తారు?
అక్షయ్, దివ్య కశ్మీర్లోని పాంపోర్ జిల్లా నుంచి కుంకుమపువ్వు విత్తనాలను తీసుకువచ్చారు. ఉల్లిపాయ నారులా కనిపించే ఈ విత్తనాలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. వీటిని నాటిన తర్వాత, రాబోయే ఐదు నుంచి ఏడు సంవత్సరాలలో వాటి నుంచి అనేక నారుమొక్కలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. వీరు నాటిన మొదటి 100 దుంపలలో 80శాతం వరకు విజయవంతంగా దిగుబడి ఇచ్చాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 4.73 కిలోల కుంకుమపువ్వును ఉత్పత్తి చేశారు. నాగ్పూర్ కేంద్రంగా 'షాయా ఎంటర్ప్రైజెస్' ద్వారా విక్రయిస్తూ వార్షికాదాయాన్ని రూ.40లక్షలకు పెంచుకున్నారు.
ఇంట్లోనే స్వచ్ఛమైన కుంకుమ పువ్వు
దేశానికి ప్రతి సంవత్సరం అవసరమయ్యే కుంకుమపువ్వులో కేవలం 20 శాతం మాత్రమే మన దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. మిగిలిన కుంకుమపువ్వును దిగుమతి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 'ఏరోపోనిక్స్' సాంకేతికత సహాయంతో 100 శాతం స్వచ్ఛమైన కుంకుమపువ్వును ఇంట్లోనే పండించవచ్చు. దీని ద్వారా రైతులు లక్షల రూపాయల లాభం పొందవచ్చు. - దివ్య
ప్రారంభ పెట్టుబడి తర్వాత లాభదాయకం
ప్రారంభంలో రూ.5లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టారు. 5 నెలల సరైన సంరక్షణ తర్వాత, ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది. ఈ దంపతులు ఇప్పుడు తమ ఉత్పత్తికి బ్రాండింగ్ చేసి విక్రయిస్తున్నారు. కుంకుమపువ్వు సాగులో ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే చాలు, ఆ తర్వాత లాభదాయకమైన లాభాలు వస్తాయని తెలిపారు.
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