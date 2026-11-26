హిమాలయాల్లో రహస్య శివాలయాలు - 90 అడుగుల లోతులో పాతళ భువనేశ్వర్!
Secret Temples in the Himalayas : గుహలకు నిలయమైన హిమాలయాలు - ఆధ్యాత్మిక, భౌగోళిక రహస్యాలెన్నో!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:27 AM IST
హిమాలయ పర్వతాలు అనగానే మంచు కొండలు, ఎత్తైన శిఖరాలు, చార్ ధామ్ ఆలయాలైన యమునోత్రి, గంగోత్రి, కేదార్ నాథ్, బద్రీనాథ్ ఆలయాలు మాత్రమే గుర్తొస్తుంటాయి. కానీ, ఆధ్యాత్మిక, భౌగోళిక రహస్యాలను దాచుకున్న అరుదైన శివాలయాలు మరెన్నో ఇక్కడ ఉన్నాయి. దట్టమైన అడవులు, మంచు కొండలు, గుహల్లో కొలువై ఉన్న ప్రముఖ రహస్య శివాలయాల విశిష్టతలను తెలుసుకుందామా!
పాతాళ భువనేశ్వర్
ఉత్తరాఖండ్లోని పితోరాగఢ్ జిల్లాలో భూమికి సుమారు 90 అడుగుల లోతులో ఉన్న ఈ గుహాలయం అత్యంత రహస్యమైనది. ఈ గుహలో 33 కోట్ల దేవతలు కొలువై ఉన్నారని స్కంద పురాణం చెబుతోంది. గుహ గోడలపై ఏనుగు తల (గణేశుడి అసలు తల), ఆదిశేషుని పడగ, కల్పవృక్షం వంటి సహజ సిద్ధమైన రాతి ఆకృతులు కనిపిస్తాయి. సత్య, త్రేతా, ద్వాపర, కలియుగాలకు ప్రతీకలుగా ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు స్తంభాలున్నాయి. ఇందులో కలియుగానికి చెందిన స్తంభం పెరిగి పైకప్పును తాకినపుడు కలియుగం అంతమవుతుందని స్థానిక విశ్వాసం.
బిజిలీ మహాదేవ్
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కులు లోయలో సుమారు 2460 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ ఆలయం ఉంది. ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆలయ గర్భగుడిలోని శివలింగంపై పిడుగు పడుతుందట. దీంతో ముక్కలైన శివలింగాన్ని ఆలయ పూజారులు సేకరించి, వెన్న, సత్తు పిండితో కలిపి అతికించి ప్రతిష్ఠిస్తారట. తిరిగి కొన్నాళ్లకే ఆ శివలింగం యథాస్థితిలోకి వస్తుందని ప్రచారం ఉంది.
అంజనీ మహాదేవ్
మనాలికి సమీపంలోని సోలాంగ్ వ్యాలీలో సుమారు 11వేల 500 అడుగుల ఎత్తులో క్షేత్రం ఉంది. ఇక్కడ ఆలయ నిర్మాణం లేకున్నా శీతాకాలంలో కొండపై నుంచి పడే జలపాతం గడ్డకట్టి, సుమారు 20-30 అడుగుల ఎత్తైన మంచు శివలింగంగా సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడుతుంది. అమర్నాథ్ గుహలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా ప్రకృతి సిద్ధంగా మంచు లింగం ఏర్పడటం విశేషం. హనుమంతుని తల్లి అంజనా దేవి ఇక్కడే తపస్సు చేసిందని చెబుతారు.
త్రియుగినారాయణ్, గౌరీకుండ్ రహస్య గుహలు
ఉత్తరాఖండ్లోని రుద్రప్రయాగ జిల్లాలో శివపార్వతుల వివాహం జరిగిన త్రియుగినారాయణ్ ఆలయానికి సమీపంలోని దట్టమైన అడవుల్లో పలు రహస్య గుహలు ఉన్నాయి. త్రియుగినారాయణ్ ఆలయంలో మూడు యుగాలుగా నిరంతరాయంగా వెలుగుతున్న అఖండ ధుని (అగ్నిగుండం) ఉంది. దీనికి ఎగువన ఉన్న పర్వత ప్రాంతాల్లో సిద్ధులు, యోగులు తపస్సు చేసుకునే రహస్య శివ గుహలు ఉన్నాయని చెబుతారు.
కల్పేశ్వర్ మహాదేవ్
ఉత్తరాఖండ్లోని ఉర్గం లోయలో దట్టమైన అడవుల మధ్య కల్పేశ్వర్ క్షేత్రం ఉంది. పంచ కేదారాలలో ఐదో ఆలయం ఇదే. మిగిలిన నాలుగు కేదార ఆలయాలు (కేదారనాథ్, తుంగనాథ్, రుద్రనాథ్, మద్మహేశ్వర్) శీతాకాలంలో 6 నెలల పాటు మూసేస్తారు. కానీ, కల్పేశ్వర్ ఆలయం మాత్రం సంవత్సరంలో 385 రోజులు తెరిచే ఉంటుంది. ఇక్కడ శివుని జటాజూటం (కేశాలను) పూజిస్తారు.
శ్రీఖండ్ మహాదేవ్
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కులకు సమీపంలో సముద్ర మట్టానికి సుమారు 18వేల 570 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ఈ క్షేత్రం. ఇక్కడ ఎటువంటి ఆలయ కట్టడం లేకున్నా మంచు శిఖరాల మధ్య సుమారు 72 అడుగుల ఎత్తైన భారీ శిలా రూపం శివలింగం ఆకారంలో నిటారుగా నిలబడి ఉంటుంది. భస్మాసురుడికి వరం ఇచ్చిన శివుడు ఆ తర్వాత అతడి బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇక్కడి గుహలో దాక్కున్నాడని పురాణ కథనం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.
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