ఘుమఘుమలాడే "మైసూర్ రసం" - కమ్మటి రుచితో కడుపునిండా తినేస్తారు!

రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - ఇలా చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం రుచికి ఫిదా!

Mysore Rasam
Mysore Rasam (Getty Images)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

December 8, 2025

Spicy Mysore Rasam Making : రోజూ ఎన్ని తిన్నా నాలుక అప్పుడప్పుడు కొత్త రుచులను కోరుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఒక సరికొత్త రసం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే మైసూర్ రసం. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. మరి రుచికరమైన ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mysore Rasam
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 3
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగాా
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
Mysore Rasam
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నానబెట్టిన కందిపప్పు, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పును పప్పు గుత్తితో మైత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
  • అలాగే ఇంకో కప్పులో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Mysore Rasam
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మూడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Mysore Rasam
పచ్చికొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం తురుము, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా చేతితో కలుపుతూ మాష్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, నానబెట్టిన చింతపండు యాడ్ చేసి కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు టమోటా ముక్కల మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి స్టవ్​పై పెట్టాలి. ఇందులోనే ఒకటిప్పావు లీటర్ నీళ్లు, రెండు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి మరిగించాలి.
  • ఇది మరిగిన తర్వాత రుబ్బుకున్న కందిపప్పు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండుమిర్చిధనియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరిగించాలి.
Mysore Rasam
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపును మరుగుతున్న రసంలో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే మైసూర్ రసం రెడీ అయినట్లే!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

