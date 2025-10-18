ETV Bharat / offbeat

దీపావళి స్పెషల్ "సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్" - సింపుల్​గా ఇలా చేసి స్నేహితులకు స్వీట్ సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

ఫస్ట్ టై చేస్తున్నా చాలా బాగా కుదురుతుంది - ఇలా పక్కా కొలతల్లో ట్రై చేయండి!

mysore_pak_recipe_in_telugu
mysore_pak_recipe_in_telugu (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Mysore Pak Recipe in Telugu : దీపావళి టైంలో స్నేహితులకు స్వీట్స్ పంచడం ఆనవాయితీ. పండుగ వేళ ఎక్కడో, దుకాణాల్లో కొన్నవి కాకుండా ఇలా మీ చేత్తో స్వయంగా చేసి పంచితే ఆ ఆనందమే వేరు. పైగా ఖర్చులు కూడా తగ్గిపోతాయి. రెండు రకాల ప్రయోజనాలున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇలాంటి సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్ తయారు చేసి మీ బంధుమిత్రులకు పంచండి. తయారీ కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిందేమీ లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో చేస్తే చాలు! ఎప్పుడూ గుల్లగా ఉండే మైసూర్ పాక్ కాకుండా ఇలా సాఫ్ట్ గా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే మైసూర్ పాక్ తయారు చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కూడా ఆశ్చర్యపరచండి.

mysore_pak_recipe_in_telugu
mysore_pak_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 1 గ్లాసు
  • సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ - 1 గ్లాసు
  • నెయ్యి - అర గ్లాసు
  • పంచదార - 1.5 గ్లాసు
  • నీళ్లు - ముప్పావు గ్లాసు
mysore_pak_recipe_in_telugu
mysore_pak_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి 1 గ్లాసు శనగపిండి, అదే గ్లాసుతో సన్ ఫ్లవర్ నూనె, అర గ్లాసు నెయ్యి వేసుకుని విస్కర్​తో బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి గడ్డ కట్టకుండా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి వద్దనుకునే వారు పూర్తిగా నూనెతో లేదా నెయ్యి ఫ్లేవర్ నచ్చేవారు పూర్తిగా నెయ్యితో ఈ మైసూర్ పాక్ తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • పిండి, నూనె, నెయ్యి బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఒక మౌల్డ్ తీసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని 1.5గ్లాసు పంచదార, ముప్పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని పంచదార కరిగే వరకు మరిగించుకోవాలి. తీగ పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి.
mysore_pak_recipe_in_telugu
mysore_pak_recipe_in_telugu (Getty images)
  • గరిటెతో బాగా కలుపుతూ పాకం తయారు చేసుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాలకు తీగ పాకం వచ్చాక ఇపుడు శనగపిండి మిశ్రమాన్ని మొత్తం పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుంటూ బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. దగ్గరకు వచ్చే వరకు కలుపుతూనే ఉడికించుకోవాలి. కాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత మంట లో ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • గుల్ల మైసూర్ పాక్ కోసం పిండి లో నెయ్య వేస్తూ ఉడికిస్తారు. కానీ ఇలా సాఫ్ట్ గా తయారు చేసుకోవాలంటే ముందుగానే పిండి, నెయ్యి కలుపుకుని దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్ తయారీలో మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ప్యాన్ నుంచి విడిపోయే వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి.
mysore_pak_recipe_in_telugu
mysore_pak_recipe_in_telugu (Getty images)
  • పిండి దగ్గరపడి రంగు మారి నురగ వస్తున్నపుడు స్టవ్ మంట కట్టేసి బాగా కలపాలి. రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతుంటే బబుల్స్ రాకుండా సాఫ్ట్ గా వస్తుంది. ఆ తర్వాత ముందుగా నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న గిన్నెలోకి వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టుకుని ఆ తర్వాత కట్ చేసి తీసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన షేప్​లో బాక్స్ లేదా డైమండ్ షేప్​లో కట్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటాయి.

MYSORE PAK RECIPE IN TELUGU
SOFT MYSORE PAK
మైసూర్ పాక్ తయారీ విధానం
EASY SWEET RECIPE
MYSORE PAK

