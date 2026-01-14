ETV Bharat / offbeat

నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్ - సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

మైసూర్ పాక్ అంటే ఇలా ఉండాలి - ఇలా చేశారంటే నోరూరిస్తుంది

mysore_pak_recipe
mysore_pak_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Mysore pak Recipe : ఎప్పుడూ తయారు చేసుకునే గుల్ల మైసూర్ పాక్ కాకుండా సంక్రాంతి పండుగ వేళ ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకునే సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్ గురించి ఇవాళ తెలుసుకుందాం. గుల్ల మైసూర్ పాక్ తయారీ విధానం మాదిరిగానే అనిపించినా ఇది కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది. టేస్ట్, టెక్చర్ టెంప్టింగ్​గా ఉంటుంది. ఈ మైసూర్ పాక్ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఎంతో మృదువుగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే నెయ్యి లేదంటే పూర్తిగా నూనెతో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ మైసూర్​ పాక్ తయారీకి పెద్దగా టైం కూడా పట్టదు.

mysore_pak_recipe
mysore_pak_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • చక్కెర - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
mysore_pak_recipe
mysore_pak_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ కొలతలో శనగపిండి తీసుకోవాలి. ప్యాన్ లో వేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా వేయించాలి. శనగపిండి వేయించడం వల్ల మైసూర్​పాక్ చాలా బాగా రుచి వస్తుంది. రంగు మారకుండా పచ్చిదనం పోయే వరకు వేయిస్తే చాలు.
  • లో ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు వేయించాక ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే మనం తీసుకున్న పిండికి సమానంగా నూనె తీసుకోవాలి. కప్పు పిండిలోకి కప్పు నూనె వేసుకుని విస్కర్​తో బాగా కలపాలి. ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
mysore_pak_recipe
mysore_pak_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు ఓ గిన్నె తీసుకుని అడుగున బటర్ పేపర్ వేసుకుని నెయ్యి రాసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు కడాయిలో 1 కప్పు చక్కెర తీసుకోవాలి. అందులో అర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ కరిగించుకోవాలి.
mysore_pak_recipe
mysore_pak_recipe (Getty images)
  • చక్కెర కరిగిన తర్వాత తీగ పాకం వచ్చే వరకు మరో ఐదారు నిమిషాలు మరిగించాలి. లేత తీగ పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకుని ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలపాలి.
mysore_pak_recipe
mysore_pak_recipe (Getty images)
  • బాగా కలుపుతూనే ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు నెయ్యి తీసుకుని కొద్ది కొద్దిగా కలుపుతూ మరిగిస్తూ ఉండాలి. నెయ్యికి బదులు అర కప్పు నూనె కూడా వాడుకోవచ్చు కానీ, నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది. మైసూర్ పాక్ దగ్గర పడే వరకు కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి
  • పాకం కాస్త చిక్కపడే వరకు ఉడికించుకుని యాలకుల పొడి వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇపుడు ఈ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసి పెట్టుకున్న బాక్స్​లో వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. 2 గంటల పాటు చల్లార్చుకుని ఆ తర్వాత నచ్చిన షేప్​లో కట్ చేసి తీసుకోవాలి.

