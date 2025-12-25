ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండితో "మైసూర్​ బోండాలు" - లోపల పిండి పర్ఫెక్ట్​గా ఉడుకుతుంది - నూనె పీల్చవు!

- బోండాలు ఎప్పుడూ మైదా పిండితో కాదు - ఓసారి ఇలా బియ్యప్పిండితో ట్రై చేయండి!

Mysore Bonda with Rice Flour
Mysore Bonda with Rice Flour (ETV Bharat)
December 25, 2025

Mysore Bonda with Rice Flour: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇంట్లో బియ్యప్పిండి అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయితే, దీనితో ఎక్కువ మంది పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. కేవలం పిండి వంటలు మాత్రమే కాకుండా ఈ పిండితో అందరికీ ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీ అయిన మైసూర్​ బోండాలు చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. బియ్యప్పిండితో బోండాలు చేసుకోవచ్చు. పర్ఫెక్ట్​ షేప్​ రావడంతో పాటు లోపల పిండి ఉడికి, గుల్లగా వస్తాయి. పైగా నూనె అస్సలు పీల్చవు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా బియ్యప్పిండితో కమ్మని మైసూర్​ బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Mysore Bonda with Rice Flour
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
Mysore Bonda with Rice Flour
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి, ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా, పెరుగు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని బోండాలు వేసుకునేందుకు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిలో వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్నాక దాదాపు 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా ఒకటే డైరెక్షన్​లో పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బోండాలు గుల్లగా వస్తాయి.
Mysore Bonda with Rice Flour
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇలా పిండిని కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 2 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండి పులిసిన తర్వాత అందులోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
Mysore Bonda with Rice Flour
ఉల్లిపాయ మిశ్రమం (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. బోండాలు వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, గుల్లగా ఉండే బోండాలు తయారు. వీటిని పల్లీ లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే సూపర్​గా ఉంటాయి.
Mysore Bonda with Rice Flour
మైసూర్​ బోండాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యప్పిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే దాని సగానికి గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. అలాగే కావాలనుకుంటే గోధుమపిండి ప్లేస్​లో మైదా పిండి అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు బీట్​ చేసుకుంటే బోండాలు అంత గుల్లగా వస్తాయి. బోండాలకు పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి బాగుంటుంది.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను పూర్తిగా తగ్గించి బోండాలు వేసుకుని ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రతిసారి ఇలానే ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత బోండాలు చేసుకోవాలి. అప్పుడే నూనె పీల్చకుండా లోపలి వరకు ఉడుకుతాయి.

