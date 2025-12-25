బియ్యప్పిండితో "మైసూర్ బోండాలు" - లోపల పిండి పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది - నూనె పీల్చవు!
- బోండాలు ఎప్పుడూ మైదా పిండితో కాదు - ఓసారి ఇలా బియ్యప్పిండితో ట్రై చేయండి!
Published : December 25, 2025 at 12:29 PM IST
Mysore Bonda with Rice Flour: మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో బియ్యప్పిండి అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అయితే, దీనితో ఎక్కువ మంది పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. కేవలం పిండి వంటలు మాత్రమే కాకుండా ఈ పిండితో అందరికీ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అయిన మైసూర్ బోండాలు చేసుకోవచ్చు. మీరు విన్నది నిజమే. బియ్యప్పిండితో బోండాలు చేసుకోవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ షేప్ రావడంతో పాటు లోపల పిండి ఉడికి, గుల్లగా వస్తాయి. పైగా నూనె అస్సలు పీల్చవు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా బియ్యప్పిండితో కమ్మని మైసూర్ బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, పెరుగు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని బోండాలు వేసుకునేందుకు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిలో వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్నాక దాదాపు 5 నిమిషాల పాటు ఆపకుండా ఒకటే డైరెక్షన్లో పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బోండాలు గుల్లగా వస్తాయి.
- ఇలా పిండిని కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి సుమారు 2 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- పిండి పులిసిన తర్వాత అందులోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని బోండాలుగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. బోండాలు వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, గుల్లగా ఉండే బోండాలు తయారు. వీటిని పల్లీ లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే సూపర్గా ఉంటాయి.
చిట్కాలు:
- బియ్యప్పిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే దాని సగానికి గోధుమ పిండి తీసుకోవాలి. అలాగే కావాలనుకుంటే గోధుమపిండి ప్లేస్లో మైదా పిండి అయినా వాడుకోవచ్చు.
- పిండిని ఎంత ఎక్కువ సేపు బీట్ చేసుకుంటే బోండాలు అంత గుల్లగా వస్తాయి. బోండాలకు పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి బాగుంటుంది.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను పూర్తిగా తగ్గించి బోండాలు వేసుకుని ఆ తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ప్రతిసారి ఇలానే ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బోండాలు చేసుకోవాలి. అప్పుడే నూనె పీల్చకుండా లోపలి వరకు ఉడుకుతాయి.
