సింపుల్​గా చేసుకునే మైసూర్ బోండాలు - ఇలా ఇంట్లో ఓసారి చేసి చూడండి!

Mysore Bonda
Mysore Bonda (ETV Bharat)
Mysore Bonda Prepare in Telugu : హోటల్స్ లేదా టిఫిన్​ సెంటర్స్​కి వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది మైసూర్​ బోండాను ఆర్డర్ చేస్తారు! కొందరు వీటిని ఇంట్లో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే పిండి లోపల సరిగా ఉడకకపోవడం, అలాగే రౌండ్​గా రాకుండా ఏదో ఆకారంలో వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఈ కొలతలతో ఇవి చేస్తే సేమ్ బయట తిన్న స్టైల్లోనే వస్తాయి. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడతే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి సింపుల్​గా మైసూర్​ బోండాలను ఎలా తయారు​ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mysore Bonda
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
  • పెరుగు - అర లీటర్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లం తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Mysore Bonda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ వంటసోడా, అర లీటర్ పెరుగు వేసి బాగా కలపాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం తరుగు, ముప్పావు లీటర్ నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత కేజీ మైదాపిండి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోసి పిండిని బాగా కలిపి మూతపెట్టి రెండు గంటల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Mysore Bonda
అల్లం (Getty Images)
  • రెండు గంటల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతికి కొద్దిగా తడి అంటించి ఆ తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బోండాల మాదిరిగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయిలో సరిపడా బోండాలు వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గరిటెతో రౌండ్​గా తిప్పుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి.
Mysore Bonda
జీలకర్ర (Getty Images)
  • బోండాలు కాస్త దోరగా వేగిన తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. అనంతరం మరో రౌండ్ బోండాలను నూనెలో వేయాలి. ఇప్పుడు ముందుగా వేయించిన బోండాలను వేసి మరోసారి ఫ్రై చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఆయిల్​ పట్టదు.
Mysore Bonda
పెరుగు (Getty Images)
  • అంతే ఇలా ఈజీగా చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ మైసూర్ బోండాలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!

